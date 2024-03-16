Buzağı desteği yattı mı 2024? e-Devlet sorgulama! Mart ayı 1. dönem buzağı desteği ödemeleri ne zaman yatacak, kaç TL ödenecek?

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Üretici ve yetiştiricilere yönelik önemli bir destek olan 2023/1. dönem buzağı desteği ödemeleri yakında yapılacak. Bu destekten faydalanabilmek için buzağıların belirli şartları sağlaması gerekiyor. En az 4 ay yaşamış olmaları, programlı aşılarının tamamlanmış olması ve 2023 yılında doğmuş olmaları gerekiyor. Peki, Buzağı desteği yattı mı 2024? Mart ayı 1. dönem buzağı desteği ödemeleri ne zaman yatacak, kaç TL ödenecek? İşte detaylar...

Besicilere Buzağı Desteği 2024 yattı mı? Besicilerin önemli bir gelir kaynağı olan buzağı desteklemesi için 2024 yılında başvuru süreçleri belirlendi. 2023 yılı 1'inci dönem başvuruları 02 Ocak 2024 Salı günü tamamlanmıştı. Ancak, bu dönemde başvuramayan yetiştiricilere bir fırsat daha tanındı. 1 Nisan 2024 ile 17 Haziran 2024 tarihleri arasında (2'nci dönem), 2023 yılı buzağı desteklemesine başvurma imkanı bulunuyor.