2024’te İkramiye Heyecanı! Evde Bakım, Dul-Yetim ve Aile Destek Yardımı Alana İkramiye Ödenecek Mi?

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, milyonlarca emekliyi sevindirecek bir haber geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesiyle, emekli bayram ikramiyelerine yüzde 50 zam yapıldı ve bu miktar 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarıldı. Ardından Resmi Gazete'de yayımlanan yasa ile bu zam resmiyet kazandı ve emeklilerin yüzleri güldü. Peki, dul ve yetim maaşı alana ikramiye verilecek mi? Kim, ne kadar ödeme alacak? İşte merak edilenler...
EMEKLİ İKRAMİYELERİNİ 3 BİN TL'YE ÇIKARAN YASA RESMİ GAZETE'DE'
TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren 8. Yargı Paketi'nde yer alan emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik madde kabul edildi.
Düzenlemeye komisyon aşamasında eklenen bir madde ile emekliye Ramazan ve Kurban Bayramlarında verilen 2 bin liralık ikramiye, yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükseldi.
Bugün ise emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin TL'ye çıkartan yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
DUL VE YETİM MAAŞI ALANA 2024 BAYRAM İKRAMİYESİ TUTARLARI
Dul ve yetimler ile sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar, bayram ikramiyesi ödemesinden de faydalanacaklar. Bu kapsamda, 3 bin lira olarak belirlenen bayram ikramiyesi ödemesinden dul ve yetimler, sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar da iş göremezlik dereceleri oranında yararlanacaklar.