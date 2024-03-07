Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır açıkladı! Bugün başlıyor: Deprem bölgesindeki işletmelere 4 milyar TL yeni finansman

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından KOBİ'lerin Deprem Sonrası Desteklenmesi Projesi kapsamında yaklaşık 4 milyar TL tutarındaki yeni bir finansmanı deprem bölgesindeki işletmelerimize bugün aktarmaya başlayacaklarını bildirdi.

KOBİ'lerin Deprem Sonrası Desteklenmesi Projesi kapsamında yaklaşık 4 Milyar TL tutarındaki yeni bir finansmanı deprem bölgesindeki işletmelerimize bugün aktarmaya başlıyoruz.



15 Kasım 2023'ten bugüne kadar KOSGEB aracılığıyla 11 ilimizde 39 bin 680 işletmeye 12,8 Milyar TL… pic.twitter.com/ZRNICKl4YE — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) March 7, 2024







İşte Kacır'ın açıklaması:

KOBİ'lerin Deprem Sonrası Desteklenmesi Projesi kapsamında yaklaşık 4 Milyar TL tutarındaki yeni bir finansmanı deprem bölgesindeki işletmelerimize bugün aktarmaya başlıyoruz.