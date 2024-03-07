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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır açıkladı! Bugün başlıyor: Deprem bölgesindeki işletmelere 4 milyar TL yeni finansman

Son dakika haberi! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından KOBİ’lerin Deprem Sonrası Desteklenmesi Projesi kapsamında yaklaşık 4 milyar TL tutarındaki yeni bir finansmanı deprem bölgesindeki işletmelerimize bugün aktarmaya başlayacaklarını bildirdi.

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Giriş Tarihi 07 Mart 2024, 09:56 Güncelleme 07 Mart 2024, 10:10
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır açıkladı! Bugün başlıyor: Deprem bölgesindeki işletmelere 4 milyar TL yeni finansman

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından KOBİ'lerin Deprem Sonrası Desteklenmesi Projesi kapsamında yaklaşık 4 milyar TL tutarındaki yeni bir finansmanı deprem bölgesindeki işletmelerimize bugün aktarmaya başlayacaklarını bildirdi.




İşte Kacır'ın açıklaması:

KOBİ'lerin Deprem Sonrası Desteklenmesi Projesi kapsamında yaklaşık 4 Milyar TL tutarındaki yeni bir finansmanı deprem bölgesindeki işletmelerimize bugün aktarmaya başlıyoruz.

15 Kasım 2023'ten bugüne kadar KOSGEB aracılığıyla 11 ilimizde 39 bin 680 işletmeye 12,8 Milyar TL tutarında ödeme yaptık.

Devreye aldığımız yeni finansmanla bölgedeki işletmelerimize can suyu olmaya devam edeceğiz.

Bölge ekonomisine yeni projelerle destek olmaya, şehirlerimizi eskisinden de güçlü şekilde ayağa kaldırmaya kararlıyız.

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