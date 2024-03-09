7’den 70’e peşine düşmeyen kalmadı! Sarraflar bile köşe bucak onu arıyor! 9.5 gramı 21.223 TL...

Elektronikten altın geri kazanımı, uzmanlık gerektiren bir işlemdir ve genellikle profesyonel şirketler tarafından yürütülür. Bu süreç, hem zaman alıcı hem de potansiyel olarak tehlikelidir, bu nedenle atık elektronik ekipmanların bu işlem için uzman bir şirkete gönderilmesi önerilir.

Örneğin, çeşitli teknolojik cihazlardan elde edilebilecek altın miktarı, piyasa değerleriyle birlikte önemli bir ekonomik değere sahiptir. Örneğin pek çok cihazdan toplanan altınlar yaklaşık 9,5 gram ediyor. Bu da 21.223 TL civarında oluyor.

MODERN ELEKTRONİK CİHAZLARDA ALTIN KULLANIMI Günümüzde hemen hemen her elektronik cihaz, az miktarda da olsa altın içerir. Bu kullanım, küçük cihazlarla sınırlı değildir; büyük elektronik aletlerde örneğin televizyonlarda da altın bulunur.

Teknolojinin gelişimiyle birlikte altın giderek daha fazla önem kazanmaktadır ve bu trendin gelecekte de devam etmesi beklenmektedir. Elektronik cihazlardan altın geri kazanımı, değerli kaynakların korunmasına katkıda bulunurken, çevresel sürdürülebilirliğe de önemli ölçüde katkı sağlar. Bu süreç, atıkların azaltılmasına, değerli metallerin yeniden kullanımına ve teknolojik yeniliklerin desteklenmesine yardımcı olur.