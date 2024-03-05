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Son dakika: Batı Akdeniz'den 2 ayda 422 milyon dolarlık ihracat

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğine (BAİB) üye firmaların bu yılın ilk 2 ayında yaptığı ihracat 422 milyon 733 bin 182 dolara ulaştı.

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Giriş Tarihi 05 Mart 2024, 13:06 Güncelleme 05 Mart 2024, 13:15
Son dakika: Batı Akdeniz’den 2 ayda 422 milyon dolarlık ihracat

BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, bölgeden 1434 firmanın 140 ülkeye ihracat yaptığını belirtti.

Sadece şubatta 204 milyon 967 bin 707 dolarlık ihracata imza atıldığını aktaran Çavuşoğlu, iki aylık dönemde bu rakamın 422 milyon 733 bin 182 dolara ulaştığını bildirdi.

Yılın iki ayında gerçekleşen toplam ihracata göre yaş meyve ve sebze sektöründe bir miktar gerileme yaşandığına işaret eden Çavuşoğlu, doğal taş ağırlıklı maden ve metaller, ağaç ve orman ürünleri sektörlerinde ise yaklaşık yüzde 20'lik bir artış olduğunu kaydetti.

İklimlendirme sektörünün ihracatını 8,7 milyon dolardan 13 milyon dolara yükselttiğini belirten Çavuşoğlu, su ürünleri sektöründe de yurt dışı satışın 2,7 milyon dolardan 6,8 milyon dolara çıktığını vurguladı.

İRAN'A İHRACAT YÜZDE 234,2 ARTTI
İhracatın en fazla gerçekleştiği ülkeler sıralamasında ilk 5'te yer alan pazarlarda geçen yıla göre bir miktar düşüş yaşandığını ifade eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Listenin ilk 5 sonrasındaki ülkelerde yaşanan gelişmeler gelecek adına umut verdi. Özellikle 6. sırada yer alan ABD'ye gerçekleşen ihracat yüzde 52,2 artışla 19,9 milyon dolara ulaştı. 8. sırada bulunan Bulgaristan'da ihracat yüzde 31 artışla 16,3 milyon dolara, 13. sırada bulunan İran'da ihracat yüzde 234,2 artışla 8,7 milyon dolara, 10. sıradaki Türkmenistan'da ihracatımız yüzde 192,5 artışla 7,5 milyon dolara yükseldi."

Çavuşoğlu, Avrupa pazarında yaş meyve ve sebze ihracatındaki düşüşü İspanya, Fas, Mısır, Tunus gibi ülkelerde fiyatın daha uygun olmasına bağladı.

Rusya pazarındaki gerilemenin ise İran, Azerbaycan ve Özbekistan'da üretimin artmasından kaynaklandığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Öte yandan Bulgaristan sınır kapılarında uzun süredir yaşanan sorunlar kontrat iptallerine neden oldu ve Batı Akdeniz'in Avrupa'ya olan ihracatını olumsuz etkiledi. BAİB olarak bölge ihracatını artırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız." ifadelerini kullandı.

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