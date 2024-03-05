Son dakika: Batı Akdeniz’den 2 ayda 422 milyon dolarlık ihracat

Sadece şubatta 204 milyon 967 bin 707 dolarlık ihracata imza atıldığını aktaran Çavuşoğlu, iki aylık dönemde bu rakamın 422 milyon 733 bin 182 dolara ulaştığını bildirdi.

Yılın iki ayında gerçekleşen toplam ihracata göre yaş meyve ve sebze sektöründe bir miktar gerileme yaşandığına işaret eden Çavuşoğlu, doğal taş ağırlıklı maden ve metaller, ağaç ve orman ürünleri sektörlerinde ise yaklaşık yüzde 20'lik bir artış olduğunu kaydetti.