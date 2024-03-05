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4680 gün primle emeklilik piyangosu çıktı! 1997-1998-1999-2011 sigortalılar bu listeye mutlaka göz atsın! 15-18 yılı olan herkes...

Türkiye'de çalışan milyonlarca insan, emeklilik için belirlenmiş yaş ve prim şartlarını karşılamak için yıllarca çalışırken, bazı avantajlar sayesinde erken emekli olma hayalini gerçekleştirebilir. Yasal düzenlemeler, emeklilik yaşını öne çekmek isteyenler için çeşitli fırsatlar sunmaktadır. İşte bu avantajları kullanarak sizi erken emekli edecek 7 formül...

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Giriş Tarihi 05 Mart 2024, 13:57 Güncelleme 05 Mart 2024, 13:57
4680 gün primle emeklilik piyangosu çıktı! 1997-1998-1999-2011 sigortalılar bu listeye mutlaka göz atsın! 15-18 yılı olan herkes...

Türkiye'de çalışan milyonlarca vatandaşın en büyük hayali emekli olup düzenli bir gelire sahip olmak. Ancak emeklilik için gerekli olan yaş ve prim süresini doldurmak bazen zor olabilir. Neyse ki yasalarımızda öngörülen bazı avantajlar sayesinde erken emeklilik imkanları bulunuyor. İşte sizi erken emekli edecek 7 formül:

Çocuklar Avantaj: Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor. Her çocuk için 720 gün borçlanma imkanı sağlanarak, 3 çocuğa kadar toplamda 2160 gün, yani 6 yıl kazanılabilir. Bu sayede, çocuk sahibi olan bir anne, çocuklarının sigortadan önce doğmuş olması şartıyla 6 yıl erken emekli olabilir.

Askerlik Öne Çeker: Erkekler için askerlik süresi hem yaşın geriye çekilmesini hem de prim kazanma imkanını beraberinde getirir. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik için borçlanma yapıldığında, sigorta giriş tarihi borçlanılan gün kadar geriye çekilir. Böylece en az 1 yaş önce emeklilik imkanı doğar.

Kısmi Emeklilik: 15 yıl ve 3600 gün primi dolduranlar, daha fazla çalışmadan emekli olabilir. Kadınlar için yaş şartı 58, erkekler için ise 60'tır. Bu imkan 9 Eylül 1999 öncesi sigortalılar için geçerlidir. Sonrası için prim ve yıl şartları artar.

Malulen Emeklilik: İş yapabilme gücünü en az yüzde 60 kaybedenler, sağlık raporu alarak malulen emekli olabilirler. Bu durumda en az 1800 gün prim şartı aranır.

Engellilere Vergi İndirimi: En az yüzde 40 engellilik oranına sahip olanlar vergi indirimi alabilir ve yaş şartına bakılmaksızın emeklilik imkanı doğar. İşe giriş tarihlerine göre, 15 yıl 3600 günden başlayarak 18 yıl 4680 güne kadar süreyle emekli olabilirler.

Yıprananlar Kazanır: Ağır işlerde çalışanlar, meslekleri nedeniyle sigortalılık sürelerine belli oranda gün eklenerek ve işe girişi geriye çekilerek emekli olabilirler. Bu durum özellikle madenciler, gazeteciler, gemi adamları gibi meslek grupları için geçerlidir.

Anneye Prim Avantajı: Başkasının bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu bulunan annelerin primlerinin dörtte biri toplam primlerine eklenir. Bu süre, yaş şartından düşülerek emeklilik sürecini öne çekebilir.

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