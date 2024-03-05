4680 gün primle emeklilik piyangosu çıktı! 1997-1998-1999-2011 sigortalılar bu listeye mutlaka göz atsın! 15-18 yılı olan herkes...

Türkiye'de çalışan milyonlarca vatandaşın en büyük hayali emekli olup düzenli bir gelire sahip olmak. Ancak emeklilik için gerekli olan yaş ve prim süresini doldurmak bazen zor olabilir. Neyse ki yasalarımızda öngörülen bazı avantajlar sayesinde erken emeklilik imkanları bulunuyor. İşte sizi erken emekli edecek 7 formül:

Çocuklar Avantaj: Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor. Her çocuk için 720 gün borçlanma imkanı sağlanarak, 3 çocuğa kadar toplamda 2160 gün, yani 6 yıl kazanılabilir. Bu sayede, çocuk sahibi olan bir anne, çocuklarının sigortadan önce doğmuş olması şartıyla 6 yıl erken emekli olabilir.

Askerlik Öne Çeker: Erkekler için askerlik süresi hem yaşın geriye çekilmesini hem de prim kazanma imkanını beraberinde getirir. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik için borçlanma yapıldığında, sigorta giriş tarihi borçlanılan gün kadar geriye çekilir. Böylece en az 1 yaş önce emeklilik imkanı doğar.

Kısmi Emeklilik: 15 yıl ve 3600 gün primi dolduranlar, daha fazla çalışmadan emekli olabilir. Kadınlar için yaş şartı 58, erkekler için ise 60'tır. Bu imkan 9 Eylül 1999 öncesi sigortalılar için geçerlidir. Sonrası için prim ve yıl şartları artar.