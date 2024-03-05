Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek spekülasyonlara yanıt verdi: "Vergi artışı aklımızda yok"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek , son dönemde çok fazla speküle edilen vergi artırımı, kredi kartı düzenlemesi, Kur Korumalı Mevduat (KKM), kur artışı beklentisi ile ilgili konulara açıklık getirdi.

Ekonomi programının tek hedefinin enflasyonu tek haneye indirmek olduğunu belirten Şimşek, "KDV, kurumlar ve gelir vergisi oranlarında genel bir artış olmayacak. Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne ilişkin yeni bir düzenlemeyi aklımızın ucundan bile geçirmedik. Piyasaları tedirgin edecek adım atmayız. Borsaya ya da başka bir alana yönelik piyasayı bozacak herhangi bir vergi düzenlemesi gündemimizde değil" dedi.

PİYASA PROGRAMA İNANIYOR

OVP'de fiyat istikrarı, mali disiplin ve sürdürülebilir cari açık hedeflerinin olduğunu dile getiren Şimşek, programın bazı alanlarda öngördüklerinden daha güçlü şekilde çalıştığına dikkat çekerek, "Risk priminin 700'den 300'e inmiş olması piyasanın bu programa inandığını gösteriyor" diye konuştu.