Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek spekülasyonlara yanıt verdi: "Vergi artışı aklımızda yok"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son dönemde çok fazla speküle edilen vergi artırımı, kredi kartı düzenlemesi, Kur Korumalı Mevduat (KKM), kur artışı beklentisi ile ilgili konulara açıklık getirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son dönemde çok fazla speküle edilen vergi artırımı, kredi kartı düzenlemesi, Kur Korumalı Mevduat (KKM), kur artışı beklentisi ile ilgili konulara açıklık getirdi.
Ekonomi programının tek hedefinin enflasyonu tek haneye indirmek olduğunu belirten Şimşek, "KDV, kurumlar ve gelir vergisi oranlarında genel bir artış olmayacak. Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne ilişkin yeni bir düzenlemeyi aklımızın ucundan bile geçirmedik. Piyasaları tedirgin edecek adım atmayız. Borsaya ya da başka bir alana yönelik piyasayı bozacak herhangi bir vergi düzenlemesi gündemimizde değil" dedi.
PİYASA PROGRAMA İNANIYOR
OVP'de fiyat istikrarı, mali disiplin ve sürdürülebilir cari açık hedeflerinin olduğunu dile getiren Şimşek, programın bazı alanlarda öngördüklerinden daha güçlü şekilde çalıştığına dikkat çekerek, "Risk priminin 700'den 300'e inmiş olması piyasanın bu programa inandığını gösteriyor" diye konuştu.
11.4 MİLYAR DOLARLIK GİRİŞ
Türkiye'ye finansman girişine de değinen Şimşek, "Haziran-Aralık döneminde 11.4 milyar dolar net portföy girişi var. O dönemde reel sektör ve altyapı için proje kredi girişi 8.8 milyar dolar. Türkiye geçen sene piyasalardan tahvil ihracıyla 10 milyar dolar yüksek faizle borçlandı ama artık faizler ciddi şekilde aşağı indi" ifadelerini kullandı.
REZERV 60 MİLYAR DOLAR ARTTI
Geçen Mayıs'ta 98.5 milyar dolara inen rezervlerin 130 milyar doların üzerine çıktığını vurgulayan Şimşek, rezervlerdeki artışın 60 milyar dolar civarında olduğunu söyledi. Şimşek, programın rezerv, güven ve risk primi boyutunun iyi çalıştığını belirtti.
ENFLASYON DÜŞECEK
Program çalışmasıyla cari açığın daraldığını, büyümenin kompozisyonun değiştiğini ifade eden Şimşek, "Ana hedefimiz enflasyonun düşmesi. Bugünkü enflasyon rakamı son 12 ayın enflasyon rakamıdır. Önümüzdeki 12 ayın enflasyon rakamıyla ilişkisi zayıftır. Önümüzdeki 12 ay enflasyon düşecektir. Piyasalar, 'Biz inanıyoruz, enflasyon düşecek' diyor. Ona göre fiyatlama yapıyorlar" dedi.
TL'DE DEĞER KAYBI BEKLEMEK ANLAMLI DEĞİL
Şimşek, serbest kur rejimi uygulandığına dikkati çekerek, "Kur hedefimiz yoktur, olmayacak da. Yerel seçim sonrasında liranın değer kaybına ilişkin beklentiler anlamlı gelmiyor. Geçen sene cari açık 60 milyar dolardı. Bu sene seçim ayında cari açık 30-35 milyar dolar olacak" dedi.
CİDDİ KAYNAK GİRİŞİ OLACAK
Şimşek, seçimin ardından herkesin yurt dışından ciddi kaynak girişi beklediğine işaret ederek, küresel dezenflasyon olduğunu ve dünyada yılın ikinci yarısından itibaren faiz düşüşleri beklendiğini söyledi. Bunun da risk iştahını artıracağını dile getiren Şimşek, şöyle konuştu: "Türkiye gibi ülkelere fon akışı artarak devam edecek. Bu sene reel sektörün desteklenmesi, deprem ve altyapı için 12.7 milyar dolarlık proje kredisi bekliyoruz."
KKM CAZİP OLMAKTAN ÇIKIYOR
Şimşek, KKM ile ilgili ise, "Bize ayak bağı olan kur korumalıdan çıkış hedefimiz var. Piyasaları bozmadan kademeli çıkış hedefliyoruz. TL, reel olarak değer kaybetmeyecekse, mevduat getirisi beklenen enflasyonun üzerindeyse KKM cazip olmaktan çıkıyor" diye konuştu.
ÇALIŞANI, EMEKLİYİ EZDİRMEYİZ
Şimşek, bütçede bütün imkânları emekliler, memurlar ve çalışanlar için seferber ettiklerini belirterek, "Hükümet olarak asgari ücretliyi, memuru ve emekliyi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Ülke büyüdükçe, imkânlar arttıkça toplumun bütün kesimleriyle paylaşacağız" dedi.
KREDİ KARTINDA BANKALARA UYARI
Kredi kartları konusunda bankaların kurallara uymasının önemli olduğunu kaydeden Şimşek, "Yani limit belirlerken gerçekçi belgeye dayalı olması, bu limitlerin bütünlük arz etmesi önemli. Yani her banka kendi kafasına göre bir limit belirlememeli" diye konuştu.