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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: "Yeterli üretim var fırsatçıya geçit yok"

‘Hem bitkisel hem hayvansal gerekli üretimimiz mevcut’ diyen Bakan Yumaklı, Ramazan ayı öncesinde fırsatçılara izin vermeyeceklerini vurguladı. İşte haberin detayları...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Mart 2024 Güncelleme 02 Mart 2024, 07:03
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Yeterli üretim var fırsatçıya geçit yok

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bizim ülkemizin tarımsal üretim açısından gıda arz güvenliğini etkileyecek herhangi bir problemi yoktur. Ben bunu söylemekten imtina etmeyeceğim, hep söyleyeceğim. Hem bitkisel üretimde hem hayvansal üretimde bizim gerekli üretimimiz mevcut" dedi. Son dönemde özellikle et üzerinden devam eden bir tartışma olduğunu kaydeden Bakan Yumaklı, şöyle konuştu:

'GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ'
"Peki bu tartışma neden çıkıyor, bu tartışmayı, Rekabet Kurulu açıkladı, sektör paydaşları açıkladı. Bunların herhangi bir maliyet artışıyla ya da üretimin azlığı ya da çokluğuyla açıklanabilir bir yönü yok. Bunun adı fırsatçılıktır. Ramazan öncesi fırsatçılığıdır. Açıkçası bunu da anlamakta güçlük çekiyoruz. Biz, Ticaret Bakanlığımızla birlikte bu fırsatçılara göz açtırmayacağız. Şöyle bir algı var, sanki Türkiye'de tüketilen etin hepsi yurt dışından geliyor, değil. Yani bizim hayvan sayılarımıza baktığımız zaman şu anda piyasa regülasyonu için yapılan ithalatın çok küçük bir oran olduğunu görürüz. Maalesef bu biraz da 'kuşa bak' diye bakışların yönünü o tarafa çevirip, fırsatçıların bu taraftan hakikaten tüketicilerin, bu ülke halkının cebinden tabiri caizse hiç hak etmedikleri bir geliri elde etmeleri anlamına gelir. Biz mücadelemize devam edeceğiz. Biz üreteceğiz, daha fazla üreteceğiz."

İHRACAT ARTACAK
Yumaklı, hayvancılık yol haritaları açıklandığı andan itibaren sektörden çok güzel dönüşler aldıklarını belirtti. Ülkenin gıda arz güvenliği açısından herhangi bir problemi olmadığını da vurgulayan Bakan Yumaklı, "Biz üretimimize devam edeceğiz. Hem kendi vatandaşlarımızın hem ülkemize gelen turistlerin ihtiyacını karşılayacağız. 2023 yılı ihracat rakamımız 31 milyar dolardı, bunu 35 milyar dolarlara, 40 milyar dolarlara çıkaracak gerekli üretim artışını yapacağız inşallah, üreticilerimizle birlikte" diye konuştu.



9 MİLYAR TL HESAPTA
Bakan Yumaklı, 8 milyar 998 milyon 174 bin 300 lira mazot ve gübre destek ödemesinin dün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu. Yumaklı, paylaşımında, "Üreticilerimize desteklerimiz devam ediyor. Yaklaşık 9 milyar liralık mazot ve gübre destek ödemesi, ülkesi için üreten çiftçilerimizin hesaplarına aktarıldı. Türkiye Yüzyılı üreticinin de yüzyılı olacak" ifadesini kullandı.

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