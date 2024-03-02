Primi az olana emeklilik formülü: SSK ve Bağ-Kur’lular dikkat! Aylık nasıl bağlanıyor? 10-12.5-15 yıl çalışanlar için...

Herkesin hayali emekli olmak. Bunun için sigorta giriş tarihine göre belirlenmiş şartları tamamlamak gerekiyor. Burada fazla çalışma imkanı olmayanlara da bir fırsat bulunuyor.

Burada kısmi emeklilik formülü devreye giriyor. Bu yol ile bazı sigortalılara 10, bazılarına 12.5, bazılarına da 15 yıl prim yetiyor. Ancak yaşa da dikkat etmek gerekiyor. İşte az primle emekli olma yolları...





10 YIL PRİMLE KİMLER, NASIL EMEKLİ OLABİLİYOR?

Kısmi emeklilik denilen imkanla 10 yıl prim ödeyenlere emeklilik yolu açılıyor. Bunun için ilk şart 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olmak. İkincisi de SSK'lı olmak. Ayrıca 3600 prim gününü (10 yıl), 15 yılı (bu süre doldu) ve kadın ise 50, erkek ise 55 yaşı da tamamlamak gerekiyor.

Emekli aylığı ise bu üç şarttan hangisi en son gerçekleşmişse, o tarihe göre belirlenen emeklilik yaşı doldurulduğunda verilmeye başlanıyor. 3 şartı tamamlama tarihine göre emekli aylığı yaşı kadınlarda 58'e ve erkeklerde 60'a kadar çıkıyor. Burada yaş şartı EYT düzenlemesi ile kaldırılmadı.