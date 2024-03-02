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Kirada beyan dönemi başladı: Gayrimenkulü olanlar dikkat! Son tarih 1 Nisan

2023’te 21 bin liranın üzerinde kira geliri elde eden mülk sahipleri için beyanname dönemi başladı. Cezalı duruma düşmemek için son tarih 1 Nisan. İşte haberin detayları...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Mart 2024 Güncelleme 02 Mart 2024, 07:03
Kirada beyan dönemi başladı: Gayrimenkulü olanlar dikkat! Son tarih 1 Nisan

Milyonlarca gayrimenkul sahibini yakından ilgilendiren kira beyanname verme süreci dün başladı. Bu yıl Gelir İdaresi Başkanlığı, 'kira bildirim formu' ile kiracıları da sürece dahil etti.

Kiracılar, eğer Dijital Vergi Dairesi'ne abonelerse kullanıcı bilgileri ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak forma ulaşabiliyor, e-Devlet şifresi ile de gerekli bilgilere erişim sağlayabiliyor.

Bu yöntemle mülk sahiplerinin beyan ettiği kira gelirleriyle kiracıların beyanlarının karşılaştırılması amaçlanıyor. Uygulamayla düşük kira bedeli gösterenler, yanlış beyanda bulunanlar veya hiç beyanda bulunmayanlar ortaya çıkarılıyor.



Ayrıca vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi planlanıyor. 2023'te konuttan yıllık 21 bin lira, iş yerinden 150 bin liranın üzerinde kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri gelir vergisi ödeyecek.

Beyannameler, 1 Mart-1 Nisan (31 Mart'ın hafta sonuna rastlaması nedeniyle) tarihleri arasında verilebilecek. Mülk sahipleri, 'gib.gov.tr' internet adresi üzerinden 'hazır beyanname sistemini' doldurabilecek, Dijital Vergi Dairesi'nden hazır beyana ulaşılabilecek. Tahakkuk eden vergilerin birinci taksiti de damga vergisiyle 1 Nisan'a, ikinci taksiti ise 31 Temmuz'a kadar ödenebilecek.

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