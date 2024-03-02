Kirada beyan dönemi başladı: Gayrimenkulü olanlar dikkat! Son tarih 1 Nisan

Milyonlarca gayrimenkul sahibini yakından ilgilendiren kira beyanname verme süreci dün başladı. Bu yıl Gelir İdaresi Başkanlığı, 'kira bildirim formu' ile kiracıları da sürece dahil etti.

Kiracılar, eğer Dijital Vergi Dairesi'ne abonelerse kullanıcı bilgileri ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak forma ulaşabiliyor, e-Devlet şifresi ile de gerekli bilgilere erişim sağlayabiliyor.