1996-1997-2003 sigorta girişi olana gümüş tepside emeklilik! 48-49-50 yaş üstü voleyi vurdu

3 çocuğa kadar toplam 2160 gün prim kazanımı mümkün hale geliyor. Erkekler ise, askerlik sürelerini borçlanarak, hem emekli lik yaşını düşürebiliyor hem de ekstra prim kazanabiliyorlar.

15 yıl ve 3600 gün prim ödemiş bireyler, kısmi emekli lik hakkı kazanabiliyor. Ayrıca, iş yapma gücünü %60 oranında kaybedenler malulen emekli olabiliyor. Bu, özellikle sağlık sorunları nedeniyle çalışamayacak durumda olan bireyler için önemli bir alternatif sunuyor.

Engelli bireyler ve ağır işlerde çalışanlar için de erken emekli lik imkanları mevcut. Engelli bireyler, vergi indiriminden faydalanabiliyor, ağır işlerde çalışanlar ise yıpranma payı ile daha erken emekli olabiliyor.

EYT YASASI VE EMEKLİLİK YAŞI

8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için getirilen EYT yasası, yaş şartı olmaksızın emeklilik imkanı sunuyor. Ancak, EYT dışında kalanlar için hem prim ödeme hem de yaş şartı devam ediyor.

EMEKLİLİK PLANLAMASI

Emeklilik planlaması yapılırken e-Devlet ve SGK'nın resmi siteleri büyük kolaylık sağlıyor. Bu platformlar üzerinden emeklilik yaşı hesaplamaları ve tahmini maaş sorgulamaları yapılabilir. Ayrıca, mevzuattaki güncellemeler ve yeni düzenlemeler hakkında bilgi edinmek için de bu siteler önemli bir kaynak haline geliyor.