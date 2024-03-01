2-3-4-5 Mart 2024 evde bakım maaşı yatan iller listesi: e-Devlet sorgulama ekranı! Mart ayı zamlı evde bakım maaşları ne zaman yatacak?

1 Mart 2024 tarihiyle birlikte, evde bakım maaşı alan hak sahipleri tarafından ödemeler araştırılmaya başlandı. Bu ödemeler, bakıma ihtiyacı olan engelliler ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla verilen önemli bir destek olarak değerlendiriliyor. Peki, Mart ayı zamlı evde bakım maaşları ne zaman yatacak? İşte konu hakkında merak edilenler...

Yüzde 49,25 Oranındaki Memur Zammıyla Birlikte Yeni Hesaplamalar Memur zammının yüzde 49,25 oranında artırılması, evde bakım maaşlarına yönelik hesaplamaları da etkiledi. Yapılan bu yeni hesaplamalar sonucunda, Mart ayında geçerli olacak evde bakım maaşlarının miktarı belirlendi. Buna göre Ocak ve Haziran döneminde geçerli olacak yeni evde bakım maaşı, 5 bin 98 TL'den 7 bin 609 TL oldu.