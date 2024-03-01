Son dakika: Ticaret Bakanlığı’ndan 81 ilde Ramazan denetimi! Marketlerde fahiş fiyat kontrolü

Edinilen bilgiye göre, Bakanlık, düzenli olarak yaptığı market denetimlerini ramazan ayının yaklaşması nedeniyle sıklaştırdı. Bu kapsamda Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Tekirdağ, Sakarya, Samsun, Manisa, Aydın ve Van'daki marketlerde eş zamanlı fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı.

Ekipler, özellikle temel gıda ve temel ihtiyaç ürünlerine yönelik etiketleri inceledi. Denetimlerde, ürünlerin fiyatlarının fahiş olup olmadığına, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyatına bakıldı.

Meyve, sebze reyonlarında da ürünlerin menşei ve geliş fiyat bilgisi Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden kontrol edildi.

İSTANBUL

İstanbul'da Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe ve beraberindeki ekip, Ataşehir ve Ümraniye'deki bazı marketlerde inceleme yaptı.

Menteşe, 12 ay boyunca denetimlere devam ettiklerini belirterek, "Bugün yine onlardan birisindeyiz. Yaklaşmakta olan ramazan ayı öncesi fiyatlarda bir yükselme olup olmadığını kontrol etmek için geldik. Bugün de perakende de bir işletmemizdeyiz. Arkadaşlarımızla onları denetliyoruz." dedi.

Temel gıda maddeleri başta olmak üzere yaklaşık 50 ürünü incelediklerini dile getiren Menteşe, "Ürünün etiketinin olup olmadığına bakıyoruz, etiketi varsa usule uygun olup olmadığını, ayırt edici özelliğinin olup olmadığını, fiyat değişim tarihinin olup olmadığını, satış fiyatıyla ilgili para birimimizin ambleminin olup olmadığını kontrol ediyoruz. Raftaki fiyat ile kasa fiyatını karşılaştırıyoruz. Bunlarda bir yanlışlık varsa tutanakla idari yaptırma uyguluyoruz." diye konuştu.

Menteşe, raf ve kasa fiyatı uyuşmazlıklarında her bir ürün için 2 bin 172 lira idari yaptırım uyguladıklarına dikkati çekerek şunları ifade etti:

"Dolayısıyla belediye zabıtalarımız da denetimlerine devam ediyorlar. Burada, özellikle sebze, meyve reyonunda ürünün kimlik bilgisi dediğimiz künyesinin olup olmadığını kontrol ediyoruz. Künye bilgisi dediğimiz, Bakanlığımızın ücretsiz uygulaması olan HKS var. Vatandaşlarımız cep telefonlarına indirip barkodları okuturlarsa ürünün ilk üreticisinden son tüketiciye kadarki genel aşamalarını görebiliyorlar."