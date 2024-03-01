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EYT'siz, yaş şartsız emeklilik! 10 yıl sigorta girişi + 1800 primi olan listeye alınacak! Kadın veya erkek 2-4 yıl arası...

Sağlık sorunları, iş hayatında çalışan bireyler için sık karşılaşılan bir durumdur. Bu sağlık problemleri bazen kişinin iş gücünü etkileyebilir ve uzun vadede çalışma kapasitesini azaltabilir. Türkiye'de, sigortalı olarak çalışan bireylerin bu tür sağlık sorunlarına maruz kaldıklarında erken emeklilik hakkı bulunmaktadır. Ancak, erken emeklilik için belirli şartlar ve kriterler bulunmaktadır. İşte konuya dair merak edilenler ve gerekli şartlar haberimizde...

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Giriş Tarihi 01 Mart 2024, 14:11 Güncelleme 01 Mart 2024, 14:11
EYT’siz, yaş şartsız emeklilik! 10 yıl sigorta girişi + 1800 primi olan listeye alınacak! Kadın veya erkek 2-4 yıl arası...

Artık, iş hayatında uzun yıllar çalışmış olma şartı bulunmaksızın, sağlık sorunları nedeniyle iş gücünü kaybeden bireyler de malulen emeklilik hakkından faydalanabilecek. Bu düzenlemeyle, en az on yıldır sigortalı olma ve toplamda 1800 gün uzun vadeli sigorta kolları primi ödeme şartlarından bağımsız olarak, sürekli bakım ihtiyacı olanların bu hakka erişmesi hedefleniyor.

"Malulen Emeklilik: Çalışanların Güvencesi ve Şartları

Çalışma hayatı boyunca sağlık sorunlarıyla karşılaşan bireyler için malulen emeklilik, iş gücünü kaybetmeleri durumunda maddi anlamda bir güvence sağlamayı amaçlayan bir sistemdir. Bu hak, belirli şartları yerine getiren bireylere, kaybettikleri iş gücünün maddi karşılığını sunarak yaşamlarını sürdürebilmeleri adına destek olur.

EN AZ 10 YIL...

Malulen emeklilik hakkına erişebilmek için bazı kriterler bulunmaktadır. Öncelikle, sigortalı bir çalışma geçmişi gereklidir. En az 10 yıl boyunca ister Sosyal Sigortalar Kurumu (4A), Bağ-Kur (4B) ya da Emekli Sandığı (4C) kapsamında olsun, sigortalı bir şekilde çalışmış olmak gerekmektedir. Bu süre zarfında en az 1800 gün prim ödemesi yapılmış olmalıdır.

Ancak sadece çalışma süresi yeterli değildir. Ayrıca, kişinin işe başladıktan sonra sağlık durumunun, resmi sağlık kurulu raporlarıyla %60 ve üzeri bir güç kaybıyla tespit edilmiş olması gerekir. Bu durumun işe başlamayı takip eden bir süreçte meydana gelmiş olması, malulen emeklilik şartları arasındadır.

EMEKLİ EDEN HASTALIKLAR

Malulen emeklilik, çeşitli sağlık sorunlarını kapsar. Kanser çeşitleri (baş-boyun yumuşak dokusu, cilt, lenfoma, lösemi), epilepsi, demans, beyin tümörleri, Parkinson sendromu, MS, zeka gerilikleri, şizofreni, görme ve işitme kaybı gibi durumlar bu kapsamda değerlendirilir. Ayrıca, kalp yetmezliği, solunum sistemi hastalıkları, karaciğer sirozu gibi sağlık sorunları da malulen emeklilik hakkını etkileyen durumlar arasındadır.

Bu hak, iş gücünü kaybeden bireylerin yaşamlarını finansal anlamda sürdürebilmeleri adına büyük bir önem taşır. Kişilerin yaşadığı bu sağlık sorunları nedeniyle işlerini kaybetmeleri durumunda, malulen emeklilikleriyle maddi destek sağlanarak günlük ihtiyaçlarını karşılamaları ve tedavilerini sürdürebilmeleri mümkün olur.

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