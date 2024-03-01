3600-4800 günden emeklilik için bunları yapmak yeterli! SGK uzmanları şifreyi açıkladı

Pek çok kişinin hayali olan erken emeklilik sigorta başlangıç tarihi gibi kritik faktörlere bağlı olarak şekilleniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sunulan esnek emeklilik şartları vatandaşların bu hayallerine bir adım daha yaklaşmalarını sağlıyor. Ancak bu imkanlardan faydalanabilmek için birtakım özel şartların yerine getirilmesi gerekiyor. SGK'nın sunduğu erken emeklilik şartları, kişilerin sigorta başlangıç tarihlerine ve çalışma geçmişlerine göre değişiklik gösteriyor.
⭐SGK uzmanları 3600 ila 4800 gün emeklilik için şu formülleri öne sürüyor:
📌 10 YILLIK SİGORTALILIKLA EMEKLİLİK FIRSATI
SGK, 10 yıl (3600 gün) sigortalılık süresi olan vatandaşlara yönelik olarak yaştan emeklilik imkanı sunuyor. Bu, prim günü yetersiz ancak yaş itibarıyla prim tamamlama şansı olmayan kişiler için büyük bir fırsat anlamına geliyor.
🔴 YAŞTAN EMEKLİLİK İMKANLARI GENİŞLİYOR
Yaştan emeklilik, prim gün sayısı yetersiz olan ancak yaş itibarıyla bu günleri tamamlama imkanı kalmayan bireyler için tasarlanmış bir sistemdir. Bu sistem, ilk sigortalılık tarihine göre değişiklik gösteren şartlara tabidir.