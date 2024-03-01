PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

KARKAS-Et ve Süt Kurumu fiyat tablosu: Mart 2024 güncel kırmızı et fiyat listesi: 1 kilo et kaç para, ne kadar? Dana eti, kıyma, kuzu, biftek, bonfile kaç TL oldu?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, A Haber'e yaptığı özel açıklamada, son dönemde artan et fiyatlarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, Türkiye'nin et arz talep dengesinde bir ihtiyaç bulunmadığını belirtti ve tüketicilerin yüksek fiyatlarla karşı karşıya olduğunu kabul ederek, bu konuda adımlar atacaklarını vurguladı. İşte KARKAS-Et ve Süt Kurumu Mart 2024 güncel kırmızı et fiyat listesi haberimizde var.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Mart 2024, 08:26 Güncelleme 02 Mart 2024, 08:26
KARKAS-Et ve Süt Kurumu fiyat tablosu: Mart 2024 güncel kırmızı et fiyat listesi: 1 kilo et kaç para, ne kadar? Dana eti, kıyma, kuzu, biftek, bonfile kaç TL oldu?

Son birkaç ay içinde Türkiye'de kırmızı et fiyatlarında yaşanan artışlar, vatandaşların bütçelerini zorlamaya başladı. Kırmızı etteki yüksek fiyatlar karşısında alternatif arayışına giren vatandaşlar, tavuk etine yönelirken bir şokla daha karşılaştılar. Kırmızı et fiyatlarındaki yükselişin ardından tavuk eti talebinde önemli bir artış yaşandı. Ancak, tavuk etinde de son dönemde yaşanan fiyat artışları, tüketicileri adeta şoke etti.

ET FİYATLARI GÜNCEL

Bölge Dana(Esk. Hariç) Kuzu(Esk. Hariç) Dana Kuzu
Ege Bölgesi
Akdeniz Bölgesi
Marmara Bölgesi
İç Anadolu Bölgesi
Doğu Anadolu Bölgesi
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Karadeniz Bölgesi
Ortalama
Geçen Aya Göre Değişim Oranı (%)
Geçen Yıla Göre Değişim Oranı (%)

Ramazan ayına sayılı günler kala Rekabet Kurulu iftar sofraları için harekete geçti. Kırmızı ette fahiş fiyat artışları için soruşturma başlatan kurum beyaz et sektöründe de 4 koldan soruşturma yapıyor. 2023'ün son aylarında gelen şikayetler üzerine harekete geçen kurum, yaptığı incelemeler sonucunda 10 şirketin rekabeti ihlal ettiğini tespit etti. Kurum başkanı Birol Küle, et üreticilerini ağır yaptırımlar konusunda uyardı.

15 GÜNDE 2 ZAM BİRDEN

Geçtiğimiz yıldan bu yana fiyatları artan ve rekor seviyeye gelen kırmızı ete son 15 günde iki zam daha geldi. Bazı ürünlerin kilosu ise bin lirayı geçti. Ramazan ayı öncesi şikayetler giderek artıyor.

BAKAN A HABER'E KONUŞTU

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı son dönemde gündemde olan et fiyatları konusunda A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin et konusunda arz talep ihtiyacı olmadığını ifade eden Bakan Yumaklı et fiyatlarındaki fahiş artış konusunda da adım atacaklarını belirtti. Bakan Yumaklı bu artışların miktarla ya da faaliyetle açıklanamayacağını söyledi.

ÜRETİM TÜRKİYE İÇİN YETERLİ

İbrahim Yumaklı'nın öne çıkan açıklamaları:

"Biz bu defalarca dile getirdik. Bir kez de A Haber vasıtasıyla kamuoyuna iletmiş olalım. Ülkemizin hem bitkisel üretimde hem de hayvansal üretimde arz güvenliği ile ilgili problemi yok. Ülkemizin insanın ihtiyacı kadar bitkisel ve hayvansal üretim yapılmaktadır. Biz bu kapasiteye sahibiz. Ancak som dönemde et üzerinden bir tartışma var.

FİYATLAR MANİPÜLE EDİLİYOR

Biz bununla ilgili olarak Ticaret Bakanlığı ile birlikte ortaklaşa bir çalışma yürütüyoruz. Maliyetlerle ifade edilemeyecek fiyat artışlarının engellenmesi için çalışıyoruz. Rekabet Kurulu da bir açıklama yaptı. Bu fiyat artışlarının miktarla ya da üretimle açıklanamayacak şekilde manipüle edildiğine dair tespit yapıldı. Biz de bunu ifade ediyoruz.

FIRSATÇILARA UYARI

Türkiye'nin bitkisel üretimi de hayvansal üretimi de yeterlidir. Bununla ilgili hiçbir endişemiz ya da problemimiz yok. Ancak Ramazan öncesi fırsatçılığı dahil olmak üzere buradan haksız kazanç elde etmek isteyenler varsa bütün ilgili kurumlar gereğini yapacak."

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ramazan öncesi fırsatçılar hortladı: Bahanelere sığınıp fiyatları artırıyorlar! Halkın cebine göz dikenlere göz açtırılmayacak
CHP’de bitmeyen Hatay krizi! Mert Fırat’a da teklif gittiği ortaya çıktı! CHP kodları patladı
Türk Telekom
Başkan Erdoğan talimat verdi! Cumhur’un İttifakı’nın Trakya’da hedefi 3’te 3! Başkan adaylarına sahada büyük ilgi
Dışişleri Bakanlığı’ndan katil İsrail’e çok sert tepki: Katliama son vermek zorundadır
Primi az olana emeklilik formülü: SSK ve Bağ-Kur’lular dikkat! Aylık nasıl bağlanıyor? 10-12.5-15 yıl çalışanlar için...
Türkiye’den Gazze’ye nefes! Yardım gemisi yola çıkıyor
Usta yazarlar yarın oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini değerlendirdi: Galatasaray kazanırsa % 51 şampiyon
EMEKLİYE 3 BİN TL BAYRAM İKRAMİYESİ | Teklif TBMM Genel Kurulunda kabul edildi! Peki ilk ödeme ne zaman yapılacak? Kimler, nasıl yararlanacak?
Erdoğan Avrupa kıtasını kurtardı | Macaristan Başbakanı Viktor Orban’dan Türkiye’ye övgü dolu sözler!
CHP’li isimlerden Kandil’e selam çakan çakana! CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi adayı Cemil Tugay: DEM ile ittifak yapmamıza kimse karışamaz
Ekrem İmamoğlu’nun kentsel dönüşüm tutarsızlığı animasyon filmine konu oldu: Bay Kibir Reklamoğlu: Sor bakalım niye yapmadım
Başkan Erdoğan’dan Antalya Diplomasi Forumu’nda önemli açıklamalar
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail yardım bekleyen sivilleri vurdu! Dünyadan tepki yağıyor: BM’den soruşturma çağrısı
Esra Erol gözyaşlarına hakim olamadı | Annesinin 3 yaşındayken bıraktığı 43 yaşındaki Ozan’a büyük sürpriz! Türkiye bu olayı konuşuyor...
SON DAKİKA