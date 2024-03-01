KARKAS-Et ve Süt Kurumu fiyat tablosu: Mart 2024 güncel kırmızı et fiyat listesi: 1 kilo et kaç para, ne kadar? Dana eti, kıyma, kuzu, biftek, bonfile kaç TL oldu?

BAKAN A HABER'E KONUŞTU Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı son dönemde gündemde olan et fiyatları konusunda A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin et konusunda arz talep ihtiyacı olmadığını ifade eden Bakan Yumaklı et fiyatlarındaki fahiş artış konusunda da adım atacaklarını belirtti. Bakan Yumaklı bu artışların miktarla ya da faaliyetle açıklanamayacağını söyledi.

ÜRETİM TÜRKİYE İÇİN YETERLİ İbrahim Yumaklı'nın öne çıkan açıklamaları: "Biz bu defalarca dile getirdik. Bir kez de A Haber vasıtasıyla kamuoyuna iletmiş olalım. Ülkemizin hem bitkisel üretimde hem de hayvansal üretimde arz güvenliği ile ilgili problemi yok. Ülkemizin insanın ihtiyacı kadar bitkisel ve hayvansal üretim yapılmaktadır. Biz bu kapasiteye sahibiz. Ancak som dönemde et üzerinden bir tartışma var.

FİYATLAR MANİPÜLE EDİLİYOR Biz bununla ilgili olarak Ticaret Bakanlığı ile birlikte ortaklaşa bir çalışma yürütüyoruz. Maliyetlerle ifade edilemeyecek fiyat artışlarının engellenmesi için çalışıyoruz. Rekabet Kurulu da bir açıklama yaptı. Bu fiyat artışlarının miktarla ya da üretimle açıklanamayacak şekilde manipüle edildiğine dair tespit yapıldı. Biz de bunu ifade ediyoruz.

FIRSATÇILARA UYARI Türkiye'nin bitkisel üretimi de hayvansal üretimi de yeterlidir. Bununla ilgili hiçbir endişemiz ya da problemimiz yok. Ancak Ramazan öncesi fırsatçılığı dahil olmak üzere buradan haksız kazanç elde etmek isteyenler varsa bütün ilgili kurumlar gereğini yapacak."