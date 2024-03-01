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Borsa İstanbul'da yükseliş sürüyor! Güne hızlı başladı | 1 Mart 2024 BIST 100

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,27 yükselişle 9.218,30 puandan başladı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,80 ile bilişim olurken, tek kaybettiren yüzde 0,13 ile madencilik oldu.

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Giriş Tarihi 01 Mart 2024, 10:43 Güncelleme 01 Mart 2024, 10:43
Borsa İstanbul’da yükseliş sürüyor! Güne hızlı başladı | 1 Mart 2024 BIST 100

Borsa İstanbul yükseliş trendini sürdürüyor.

YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,61 puan ve yüzde 0,27 değer kazanarak 9.218,30 puana çıktı.

BORSA İSTANBUL'DA KAZANDIRAN SEKTÖR
Bankacılık endeksi yüzde 0,15 ve holding endeksi yüzde 0,32 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,80 ile bilişim olurken, tek kaybettiren yüzde 0,13 ile madencilik oldu.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,45 değer kazancıyla 9.193,69 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki yavaşlamanın devam ettiğine işaret eden verilerin ardından risk iştahının arttığını ifade ederek, bugün gözlerin yoğun veri gündemine çevrildiğini söyledi.

Yavaşlamaya devam eden ve beklentiler doğrultusunda gelen enflasyon göstergesinin Fed'in yılın ilk yarısında faiz indirimine gidebileceğine ilişkin beklentileri artırdığını belirten analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, bankanın ilk faiz indirimine gitme ihtimalinin mayısta yüzde 25 ve haziranda yüzde 70'e yükseldiğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içi ve dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra Avro Bölgesi'nde öncü enflasyon ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin de takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.400 seviyelerinin direnç, 9.200 ve 9.060 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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