Borsa İstanbul’da teknoloji hisseleri 2 ayda yüzde 61 arttı: İngiliz medyası ’Tech-mania’ diye manşet attı





YATIRIM GELİYOR

Haberde bir aracı kurum yetkilisi olan Tunç Yıldırım'ın görüşlerine de yer verildi. Yatırımcıların teknoloji odaklı büyük Türk fonlarına 233 milyon dolar yatırım yaptığını ifade eden Tunç Yıldırım, Borsa İstanbul'da yer alan teknoloji şirketlerinin önemli bir bölümünün küçük ve orta büyüklükte piyasa değerine sahip olması sebebiyle teknoloji fonlarına sermaye akışının normalden büyük etkisinin olduğunu belirtti.