Borsa İstanbul’da teknoloji hisseleri 2 ayda yüzde 61 arttı: İngiliz medyası ’Tech-mania’ diye manşet attı

Borsa İstanbul'un ve Teknoloji Endeksi'nin 2024'e damga vuran yükselişi dünya medyasının da ilgisini çekiyor. Son olarak Financial Times 'Türk hisselerinin teknoloji çılgınlığının (tech mania) etkisindeki dünya lideri rallisi' başlıklı bir haber hazırladı.
GETİRİDE BİRİNCİ
Borsa İstanbul TÜM endeksinin dolar bazında bu yıl yüzde 20 yükseldiği bilgisi paylaşılan haberde, "Yükselişte başı yüzde 61 çıkan teknoloji sektörü çekti. Türkiye'deki yükseliş MSCI dünya endeksleri arasındaki en yüksek getiri oldu" denildi.
Tüketicilerin birikimlerini değerlendirmek, kurumsal yatırımcıların da dünyayı etkisi altına alan teknoloji tutkusundan yararlanmak istemesinin hisselerdeki yükselişin ana nedeni olduğuna dikkat çekilen haberde, "Türkiye'de geçen Haziran ayında ekonomik politikalarda başlayan değişim süratle devam ederken, yerli ve yabancı kurumsal yatırımcılar Türk hisse senedi piyasasına yöneliyor" denildi.