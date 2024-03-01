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Borsa İstanbul'da teknoloji hisseleri 2 ayda yüzde 61 arttı: İngiliz medyası 'Tech-mania' diye manşet attı

BIST Teknoloji Endeksi’nin performansı dünya basınının da ilgisini çekti. Financial Times, borsadaki yükselişte teknoloji çılgınlığının etkili olduğunu ve bu alandaki getirinin yüzde 61’i bulduğunu yazdı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 01 Mart 2024 Güncelleme 01 Mart 2024, 07:02
Borsa İstanbul’da teknoloji hisseleri 2 ayda yüzde 61 arttı: İngiliz medyası ’Tech-mania’ diye manşet attı

Borsa İstanbul'un ve Teknoloji Endeksi'nin 2024'e damga vuran yükselişi dünya medyasının da ilgisini çekiyor. Son olarak Financial Times 'Türk hisselerinin teknoloji çılgınlığının (tech mania) etkisindeki dünya lideri rallisi' başlıklı bir haber hazırladı.



GETİRİDE BİRİNCİ
Borsa İstanbul TÜM endeksinin dolar bazında bu yıl yüzde 20 yükseldiği bilgisi paylaşılan haberde, "Yükselişte başı yüzde 61 çıkan teknoloji sektörü çekti. Türkiye'deki yükseliş MSCI dünya endeksleri arasındaki en yüksek getiri oldu" denildi.

Tüketicilerin birikimlerini değerlendirmek, kurumsal yatırımcıların da dünyayı etkisi altına alan teknoloji tutkusundan yararlanmak istemesinin hisselerdeki yükselişin ana nedeni olduğuna dikkat çekilen haberde, "Türkiye'de geçen Haziran ayında ekonomik politikalarda başlayan değişim süratle devam ederken, yerli ve yabancı kurumsal yatırımcılar Türk hisse senedi piyasasına yöneliyor" denildi.



YATIRIM GELİYOR
Haberde bir aracı kurum yetkilisi olan Tunç Yıldırım'ın görüşlerine de yer verildi. Yatırımcıların teknoloji odaklı büyük Türk fonlarına 233 milyon dolar yatırım yaptığını ifade eden Tunç Yıldırım, Borsa İstanbul'da yer alan teknoloji şirketlerinin önemli bir bölümünün küçük ve orta büyüklükte piyasa değerine sahip olması sebebiyle teknoloji fonlarına sermaye akışının normalden büyük etkisinin olduğunu belirtti.

YATIRIMCI ARTIYOR
Borsa İstanbul dolar bazında en çok yükselen borsa oldu. Son dönemde Borsa İstanbul'a olan yatırımcı ilgisi de artıyor. Yatırımcı sayısı 8 milyonu aştı.

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