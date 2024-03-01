Aile destek, evde bakım, engelli, dul maaşı alana bayram ikramiyesi var mı? Sosyal yardım alanlara Ramazan Bayramı ikramiyesi verilecek mi?

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren önemli bir düzenleme Meclis gündemine taşındı. Emeklilerin bayram ikramiyesi tutarı, 2 bin liradan 3 bin liraya yükseldi. Peki, Sosyal yardım alanlara Ramazan Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Aile destek, evde bakım, engelli, dul maaşı alana bayram ikramiyesi var mı? İşte konu hakkında merak edilenler...
Kimler Bayram İkramiyesi Alacak?
Bayram ikramiyesi, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı, sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alan vatandaşlara ödenmektedir. Aynı zamanda, SGK'dan aylık alan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesinden faydalanacaktır.
Bunlar dışında aile destek, evde bakım maaşı alanlar için ikramiye söz konusu değil.
İkramiye Ödemeleri Kimleri Kapsıyor?
SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alan vatandaşlar bayram ikramiyesi alacak. EYT düzenlemesiyle emekli aylığı bağlananlar da bu ödemelerden yararlanacak.