Aile destek, evde bakım, engelli, dul maaşı alana bayram ikramiyesi var mı? Sosyal yardım alanlara Ramazan Bayramı ikramiyesi verilecek mi?

Dul ve Yetimlere İkramiye

İkramiye ödemeleri, dosya bazında gerçekleştirilecek. Bu çerçevede, her dosya için 3.000 TL ödeme yapılacak. Emekliler bu miktarı alırken, dul-yetim aylığı alanların ikramiye miktarı, hisseleri oranında belirlenecek. Örneğin, vefat eden eşinden dolayı %50 dul aylığı bağlanan bir kişiye 1.500 TL, %25 oranında yetim aylığı bağlanan bir çocuğa ise 750 TL ikramiye ödenecek.

Sürekli İş Göremezlik Geliri Alanlar

İş kazası ve meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik geliri alanlara, gelirin bağlandığı sürekli iş göremezlik derecesi oranında ikramiye ödeniyor. Meslekte kazanma gücü kaybı %25 olanlara 750 TL, %45 olanlara ise 1.350 TL ikramiye yatırılacak.

Çift İkramiye Müjdesi

Bu yıl, bayramın içinde olduğu ayda aylık almak ön koşuluyla, Nisan ayında ilk bayram için, 31 Mart'a kadar başvuranlar emekli aylıkları 1 Nisan itibarıyla bağlandığı için, Ramazan Bayramı ikramiyesi dahil olmak üzere çift ikramiye alabilecekler. İkinci bayram Haziran ayında olduğundan, 1 Nisan-31 Mayıs arasında aylık başvurusu yapanlar da Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanabilecek.

Ne Zaman Hesaplara Yatırılacak?

2024 yılında Ramazan Bayramı 10-12 Nisan tarihleri arasına denk geliyor. İkramiyelerin büyük ihtimalle 1-9 Nisan arasında ödenmesi bekleniyor. Kurban Bayramı ise 16-19 Haziran'da gerçekleşecek ve bu tarihten önce, muhtemelen 10-15 Haziran arasında Kurban Bayramı ikramiyesi yatırılacak. Kesin tarihler, Çalışma Bakanlığı tarafından duyurulacak.

Başvuru Gerekli mi?

Hayır, Sosyal Güvenlik Kurumu ikramiye ödemelerini başvuru gerektirmeksizin otomatik olarak yapmaktadır. Kesinti Yapılabilir mi?

Hayır, ikramiye ödemelerinden herhangi bir kesinti yapılamaz ve bu ödemeler haczedilemez.