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Aile destek, evde bakım, engelli, dul maaşı alana bayram ikramiyesi var mı? Sosyal yardım alanlara Ramazan Bayramı ikramiyesi verilecek mi?

Her yıl olduğu gibi, bu yıl da Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların ilgisi, sosyal yardımlar ve bayram ikramiyelerine yönelik güncellemelere çevrildi. Emekliler, sosyal yardım alıcıları ve çeşitli desteklerden faydalanan bireyler, kendilerine yapılacak ödemelerle ilgili ayrıntıları büyük bir merakla bekliyorlar. 2024 yılında bayram ikramiyesi alacak olan vatandaşlar kimler olacak? Aile desteği, Sosyal Ekonomik Destek (SED) programı, evde bakım yardımı ve memur emeklilerine ikramiye ödemesi yapılıp yapılmayacağı konusunda merak edilenler nelerdir? Bu önemli konuda bilmeniz gereken tüm detayları sizler için derledik.

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Giriş Tarihi 02 Mart 2024, 08:40 Güncelleme 02 Mart 2024, 08:40
Aile destek, evde bakım, engelli, dul maaşı alana bayram ikramiyesi var mı? Sosyal yardım alanlara Ramazan Bayramı ikramiyesi verilecek mi?

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren önemli bir düzenleme Meclis gündemine taşındı. Emeklilerin bayram ikramiyesi tutarı, 2 bin liradan 3 bin liraya yükseldi. Peki, Sosyal yardım alanlara Ramazan Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Aile destek, evde bakım, engelli, dul maaşı alana bayram ikramiyesi var mı? İşte konu hakkında merak edilenler...

Kimler Bayram İkramiyesi Alacak?
Bayram ikramiyesi, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı, sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alan vatandaşlara ödenmektedir. Aynı zamanda, SGK'dan aylık alan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesinden faydalanacaktır.

Bunlar dışında aile destek, evde bakım maaşı alanlar için ikramiye söz konusu değil.



İkramiye Ödemeleri Kimleri Kapsıyor?
SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alan vatandaşlar bayram ikramiyesi alacak. EYT düzenlemesiyle emekli aylığı bağlananlar da bu ödemelerden yararlanacak.

Dul ve Yetimlere İkramiye
İkramiye ödemeleri, dosya bazında gerçekleştirilecek. Bu çerçevede, her dosya için 3.000 TL ödeme yapılacak. Emekliler bu miktarı alırken, dul-yetim aylığı alanların ikramiye miktarı, hisseleri oranında belirlenecek. Örneğin, vefat eden eşinden dolayı %50 dul aylığı bağlanan bir kişiye 1.500 TL, %25 oranında yetim aylığı bağlanan bir çocuğa ise 750 TL ikramiye ödenecek.

Sürekli İş Göremezlik Geliri Alanlar
İş kazası ve meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik geliri alanlara, gelirin bağlandığı sürekli iş göremezlik derecesi oranında ikramiye ödeniyor. Meslekte kazanma gücü kaybı %25 olanlara 750 TL, %45 olanlara ise 1.350 TL ikramiye yatırılacak.

Çift İkramiye Müjdesi
Bu yıl, bayramın içinde olduğu ayda aylık almak ön koşuluyla, Nisan ayında ilk bayram için, 31 Mart'a kadar başvuranlar emekli aylıkları 1 Nisan itibarıyla bağlandığı için, Ramazan Bayramı ikramiyesi dahil olmak üzere çift ikramiye alabilecekler. İkinci bayram Haziran ayında olduğundan, 1 Nisan-31 Mayıs arasında aylık başvurusu yapanlar da Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanabilecek.

Ne Zaman Hesaplara Yatırılacak?
2024 yılında Ramazan Bayramı 10-12 Nisan tarihleri arasına denk geliyor. İkramiyelerin büyük ihtimalle 1-9 Nisan arasında ödenmesi bekleniyor. Kurban Bayramı ise 16-19 Haziran'da gerçekleşecek ve bu tarihten önce, muhtemelen 10-15 Haziran arasında Kurban Bayramı ikramiyesi yatırılacak. Kesin tarihler, Çalışma Bakanlığı tarafından duyurulacak.

Başvuru Gerekli mi?
Hayır, Sosyal Güvenlik Kurumu ikramiye ödemelerini başvuru gerektirmeksizin otomatik olarak yapmaktadır.

Kesinti Yapılabilir mi?
Hayır, ikramiye ödemelerinden herhangi bir kesinti yapılamaz ve bu ödemeler haczedilemez.

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