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Son dakika: Bakanlıktan ev almak isteyene 500 bin lira destek! Başvuru şartları neler? Kimler yararlanabilir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evi kötü durumda olanlara tadilat yardımı, ev yapım ya da alımlarında da 500 bin liraya kadar karşılıksız destek sağlıyor. Peki başvuru şartları neler? Kimler yararlanabilir? Hangi evraklar isteniyor? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 21 Şubat 2024, 10:37 Güncelleme 21 Şubat 2024, 10:47
Son dakika: Bakanlıktan ev almak isteyene 500 bin lira destek! Başvuru şartları neler? Kimler yararlanabilir?

Türkiye'de aile, yaşlı, engelli, dul ve yetimlere verilen destekler her geçen gün artırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, birçok farklı durumu içeren kişilere desteklerini sunuyor. Başvuru şartları, kimlerin yararlanabileceği, hangi evrakların gerektiği, ne kadar ödeme yapılacağı ve ödeme dönemlerine kadar birçok veri paylaşıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 500 bin liraya kadar varan destekleri karşılıksız olarak gerekli şartları sağlayan tüm vatandaşlara veriyor.

ENGELLİ AYLIĞINDAN KONUT YARDIMINA KADAR HER ŞEY VAR
Çok farklı alanları içeren desteklerin başında yaşlılık aylığı, engelli aylığı, asker çocuğu yardımı, öksüz ve yetim yardımları, doğum yardımı, konut edindirme yardımı geliyor.

HER ŞEY AÇIKÇA BELİRTİLİYOR
Yardımları almak için hangi şartlara sahip olunması, başvurular ve sonucunda alınacak maaş ya da ücretler 2024 yılı için belirlendi.

EN BÜYÜK YARDIM KONUT ALIMI VE YAPIMINA
Bakanlık, evi kötü durumda olanlara tadilat yardımı, ev yapım ya da alımlarında da 500 bin liraya kadar karşılıksız destek sağlanıyor.

500 BİN LİRA KONUT ALIM-YAPIM DESTEĞİNİN ŞARTLARI NELER?
Hürriyet'in haberine göre; Barınma yardımları kapsamında, 3294 sayılı Kanun kapsamında sosyoekonomik olarak dezavantajlı durumda olan muhtaç kişi ve hanelerin en temel ve zaruri ihtiyaçlarından biri olan barınma ihtiyaçlarının giderilmesine ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesine yönelik olarak 18 yaş üstü aile bireylerine, muhtaçlık sınırının altında olan ve sağlıklı barınma şartlarına haiz konutu bulunmayan, en az son bir yıldır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının sorumlu olduğu yerleşim yerinde fiilen yaşayan, nafaka yükümlülüğüne haiz akrabası bulunmayan kişiler faydalanabiliyor.

Bu kişiler kimlikleriyle başvurduğunda basit ev onarımlarında 35.000 TL'ye kadar, orta düzey ev onarımlarında 70.000 TL'ye kadar, kapsamlı ev onarımlarında 100.000 TL'ye kadar, prefabrik ev yapımlarında 300.000 TL'ye kadar, betonarme ev yapımları/ev alımlarında 500.000 TL'ye kadar destek veriliyor.

Basit ve orta düzey ev onarımlarında doğrudan aktarım yapılmakta ve kaynağın 6 ay içerisinde harcamasının yapılması gerekli. Kapsamlı ev onarımında ve ev yapımlarında ise kaynak tahsisi sonrası harcama belgeleri karşılığında 1 yıl içerisinde kaynak aktarımı gerçekleştiriliyor.

Ayrıca Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı kapsamında eşi vefat etmiş, 18 yaş altı en az üç çocuğa sahip 3294 Sayılı Kanun kapsamındaki kadınlara yönelik ülke genelinde 2023 adet konut yapımını hedefleyen, yerel yönetimler ve hayırseverlerin işbirliğiyle gerçekleştirilecek konut destek programı bulunuyor.

Kontenjan tanımlanan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının bulunduğu ilçelerde ikamet eden 18 yaş üstü aile bireyleri başvuru yapabiliyor ve program kapsamında hane başına 500.000 TL destek sağlanıyor. Ev alımlarında tek seferde ev yapımlarında ise üç dilim halinde kaynak aktarılıyor.

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