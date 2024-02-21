Son dakika: Bakanlıktan ev almak isteyene 500 bin lira destek! Başvuru şartları neler? Kimler yararlanabilir?

Türkiye'de aile, yaşlı, engelli, dul ve yetimlere verilen destekler her geçen gün artırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, birçok farklı durumu içeren kişilere desteklerini sunuyor. Başvuru şartları, kimlerin yararlanabileceği, hangi evrakların gerektiği, ne kadar ödeme yapılacağı ve ödeme dönemlerine kadar birçok veri paylaşıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 500 bin liraya kadar varan destekleri karşılıksız olarak gerekli şartları sağlayan tüm vatandaşlara veriyor.
ENGELLİ AYLIĞINDAN KONUT YARDIMINA KADAR HER ŞEY VAR
Çok farklı alanları içeren desteklerin başında yaşlılık aylığı, engelli aylığı, asker çocuğu yardımı, öksüz ve yetim yardımları, doğum yardımı, konut edindirme yardımı geliyor.