Son dakika: Bakanlıktan ev almak isteyene 500 bin lira destek! Başvuru şartları neler? Kimler yararlanabilir?

HER ŞEY AÇIKÇA BELİRTİLİYOR

Yardımları almak için hangi şartlara sahip olunması, başvurular ve sonucunda alınacak maaş ya da ücretler 2024 yılı için belirlendi.

EN BÜYÜK YARDIM KONUT ALIMI VE YAPIMINA

Bakanlık, evi kötü durumda olanlara tadilat yardımı, ev yapım ya da alımlarında da 500 bin liraya kadar karşılıksız destek sağlanıyor.

500 BİN LİRA KONUT ALIM-YAPIM DESTEĞİNİN ŞARTLARI NELER?

Hürriyet'in haberine göre; Barınma yardımları kapsamında, 3294 sayılı Kanun kapsamında sosyoekonomik olarak dezavantajlı durumda olan muhtaç kişi ve hanelerin en temel ve zaruri ihtiyaçlarından biri olan barınma ihtiyaçlarının giderilmesine ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesine yönelik olarak 18 yaş üstü aile bireylerine, muhtaçlık sınırının altında olan ve sağlıklı barınma şartlarına haiz konutu bulunmayan, en az son bir yıldır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının sorumlu olduğu yerleşim yerinde fiilen yaşayan, nafaka yükümlülüğüne haiz akrabası bulunmayan kişiler faydalanabiliyor.

Bu kişiler kimlikleriyle başvurduğunda basit ev onarımlarında 35.000 TL'ye kadar, orta düzey ev onarımlarında 70.000 TL'ye kadar, kapsamlı ev onarımlarında 100.000 TL'ye kadar, prefabrik ev yapımlarında 300.000 TL'ye kadar, betonarme ev yapımları/ev alımlarında 500.000 TL'ye kadar destek veriliyor.