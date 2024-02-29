Türk Telekom ve Nokia’dan 6G deneyimi

Türk Telekom, Mobil Dünya Kongresi'nde, Nokia ile 5G, 5G-Advanced ve 6G teknolojileri kapsamında İyi Niyet Sözleşmesi (MoU) imzaladı. İki şirket, işbirliği kapsamında, 6G şebeke dönüşümü, 6G tabanlı ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, denenmesi için stratejik vizyon paylaşımının yanı sıra 6G'nin endüstriyel uygulamalarını gerçekleştirmek ve ekosistemi geliştirmek için birlikte çalışacak.
Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, Türkiye'yi uçtan uca dijitalleştirmek ve yeni nesil teknolojilere hazır hale getirmek için uzun vadeli stratejiler oluşturduklarını belirterek, şunları kaydetti: "6G teknolojilerinin geliştirilmesi kapsamında Nokia ile gerçekleştirdiğimiz çalışmalara bir yenisini daha eklemekten mutluluk duyuyoruz.
Nokia ile güç birliği yaparak 6G ekosistemini ve uygulama alanlarını genişletecek projeler üretmeyi hedefliyoruz." Nokia Mobil Şebekeler Avrupa Başkanı Rolf Werner da "Türk Telekom ile birlikte Türkiye'de dijital dönüşümü daha da desteklemek ve 5G, 5G-Advanced ve 6G için bir ekosistem oluşturmak için inovasyona devam ettiğimizden dolayı heyecanlıyız" ifadelerini kullandı. İmza töreninde, Nokia tarafından hazırlanan dünyanın ilk kapsamlı yapay zeka fonksiyonlu 6G şebeke demosu Türk Telekom'un katılımıyla canlı olarak gösterildi. Demoda katılımcılar, 6G şebeke erişim katmanlarında 'AI' fonksiyonu kullanılan bir platforma tablet ile interaktif olarak bağlandı. Katılımcılar, 'AI'ın, kullanıcı performansını ve şebeke verimliliğini nasıl artırdığını gözlemleme fırsatı buldu.
DGPAYS'E ULUSLARARASI YATIRIM
Yerli fintek şirketi Dgpays, ikinci yatırım turunu tamamlayarak önemli bir yatırım aldı. Avrupa'nın en büyük fintek fonlarından Truffle Capital ve dünyanın en büyük ödeme hizmetleri şirketinin stratejik yatırımları, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası EBRD'nin yeniden yatırımı ile Dgpays iki yıldan az sürede şirket değerini iki katından fazlasına çıkarıp 600 milyon doların üzerinde bir değere taşıdı.
Dgpays kurucusu ve CEO'su Serkan Ömerbeyoğlu, "Güçlü büyümemizi sürdürerek fintek sektöründe globalde kritik bir oyuncu olma hedefimizle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu da "Dgpays'in aldığı bu uluslararası yatırım, ülkemizin potansiyeline olan inancı ve ülkemize yönelik artan yatırımcı ilgisini de göstermektedir" ifadelerini kullandı. EBRD'nin Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner ise "Türkiye finansal teknolojiler sektöründe dünya çapında rekabet edebilecek güce sahip. Dgpays de bu sektördeki en büyük aktörlerden biri. 2021'de yine yatırım yaptığımız Dgpays'e ve Türkiye ekonomisinin potansiyeline olan güvenimizle Dgpays'e yeniden yatırım gerçekleştirmekten memnuniyet duyuyoruz" dedi.
ENERJİ PROJELERİNE HİBE
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), yenilenebilir enerjinin daha etkili kullanılması için yatırım desteği veriyor. Kurulacak yenilenebilir güneş, rüzgâr, biyokütle ve jeotermal enerji tesisleri TKDK tarafından hibe ödemeleriyle destekleniyor.
Yenilenebilir enerji yatırımlarında, bir üretim tesisinin kurulabilmesi için temel olan makine ekipmanlar ve yapım işleri harcamaları ile görünürlük ve genel harcamalar destek kapsamında yer alıyor. 2023'te kırsal alanlardaki 764 yenilenebilir enerji projesine 1 milyar lira hibe ödendi. Desteklenen projelerle ülke ekonomisine 3.3 milyar lira katkı sağlandı. TKDK'nın destekleri sürerken, AB ile ortak yürütülen IPARD III Programı'nın hazırlıklarında son aşamaya gelindi. Yakında ilana çıkacak olan IPARD III destekleri kapsamında yenilenebilir enerji yatırımlarına teşvik verilecek.
Rana BÜYÜKTAŞ