Türk Telekom ve Nokia’dan 6G deneyimi

Türk Telekom, Mobil Dünya Kongresi'nde, Nokia ile 5G, 5G-Advanced ve 6G teknolojileri kapsamında İyi Niyet Sözleşmesi (MoU) imzaladı. İki şirket, işbirliği kapsamında, 6G şebeke dönüşümü, 6G tabanlı ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, denenmesi için stratejik vizyon paylaşımının yanı sıra 6G'nin endüstriyel uygulamalarını gerçekleştirmek ve ekosistemi geliştirmek için birlikte çalışacak.

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, Türkiye'yi uçtan uca dijitalleştirmek ve yeni nesil teknolojilere hazır hale getirmek için uzun vadeli stratejiler oluşturduklarını belirterek, şunları kaydetti: "6G teknolojilerinin geliştirilmesi kapsamında Nokia ile gerçekleştirdiğimiz çalışmalara bir yenisini daha eklemekten mutluluk duyuyoruz.

Nokia ile güç birliği yaparak 6G ekosistemini ve uygulama alanlarını genişletecek projeler üretmeyi hedefliyoruz." Nokia Mobil Şebekeler Avrupa Başkanı Rolf Werner da "Türk Telekom ile birlikte Türkiye'de dijital dönüşümü daha da desteklemek ve 5G, 5G-Advanced ve 6G için bir ekosistem oluşturmak için inovasyona devam ettiğimizden dolayı heyecanlıyız" ifadelerini kullandı. İmza töreninde, Nokia tarafından hazırlanan dünyanın ilk kapsamlı yapay zeka fonksiyonlu 6G şebeke demosu Türk Telekom'un katılımıyla canlı olarak gösterildi. Demoda katılımcılar, 6G şebeke erişim katmanlarında 'AI' fonksiyonu kullanılan bir platforma tablet ile interaktif olarak bağlandı. Katılımcılar, 'AI'ın, kullanıcı performansını ve şebeke verimliliğini nasıl artırdığını gözlemleme fırsatı buldu.