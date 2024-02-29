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Sanayide yeşil dönüşüme destek: KOBİ'lere 450 milyon dolar!

Ülkemizdeki işletmelerin yeşil dönüşümü ‘Yeşil Sanayi Destek Programı’ kapsamında desteklenecek. 5 çağrıyla toplam 450 milyon dolarlık destek sağlanacak.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Şubat 2024 Güncelleme 29 Şubat 2024, 07:02
Sanayide yeşil dönüşüme destek: KOBİ’lere 450 milyon dolar!

İşletmelerin yeşil dönüşümünü verimli şekilde gerçekleştirmelerine katkı sağlamak amacıyla devreye alınan Yeşil Sanayi Destek Programı'na başvurular sürüyor. Dünya Bankası iş birliğiyle, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonuyla yürütülen program kapsamında KOBİ'lere 450 milyon dolar destek sağlanacak.

KOSGEB'DEN 2 ÇAĞRI
Projenin KOSGEB ayağında iki ayrı çağrı açıldı. 'Sanayi KOBİ'lerinin Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi Proje Teklif Çağrısı' ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin güneş enerjisi yatırımlarına 14 milyon, 'Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi Proje Teklif Çağrısı' ile de enerji, su ve hammadde verimliliği, sürdürülebilir ve iklime dayanıklı atık geri dönüşümü, endüstriyel simbiyoz ve döngüsel ekonomi konu başlıklarında hazırlanacak projelere 4 milyon liraya kadar destek sağlanacak. Her iki çağrı kapsamında başvurular 30 Kasım günü sona erecek.

TÜBİTAK'TAN 3 ÇAĞRI
Projenin TÜBİTAK ayağı ise 3 çağrıyı içeriyor. 'Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörlük Çağrısı' ile iş modellerini, tedarik ve değer zincirlerini, ürün ve hizmetlerini yeşil dönüşüme uyumlu hale getirmek isteyen KOBİ'lere mentörlük desteği sağlanacak.

KOBİ'lerin yeşil dönüşüm mevzuatlarına uyum kapsamında gereklilikleri karşılamak üzere alacağı teknik yardım hizmetleri 1 Nisan'da başvuruya açılacak bu çağrı ile desteklenecek. Nisan, Ağustos ve Aralık'ta başvurulabilecek 'Sanayide Yeşil Dönüşüm Çağrısı' ile sanayinin yeşil dönüşümüne yönelik teknolojik çözümlerin ticarileşmesini kolaylaştıracak AR-GE ve yenilik projelerine 22.5 milyon liraya kadar kaynak aktarılacak. 1 Mart-30 Nisan, 1 Ağustos-30 Eylül arasında başvurulacak 'SAYEM Yeşil Dönüşüm Çağrısı' ile ise yeşil büyümeye katkı sağlayacak yüksek katma değerli ürünlerin geliştirilmesi için yeni teknoloji platformları oluşturulacak.

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