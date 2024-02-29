Sanayide yeşil dönüşüme destek: KOBİ’lere 450 milyon dolar!

KOSGEB'DEN 2 ÇAĞRI

Projenin KOSGEB ayağında iki ayrı çağrı açıldı. 'Sanayi KOBİ'lerinin Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi Proje Teklif Çağrısı' ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin güneş enerjisi yatırımlarına 14 milyon, 'Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi Proje Teklif Çağrısı' ile de enerji, su ve hammadde verimliliği, sürdürülebilir ve iklime dayanıklı atık geri dönüşümü, endüstriyel simbiyoz ve döngüsel ekonomi konu başlıklarında hazırlanacak projelere 4 milyon liraya kadar destek sağlanacak. Her iki çağrı kapsamında başvurular 30 Kasım günü sona erecek.