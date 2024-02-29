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Coca-Cola sürdürülebilirlik projeleri ile geleceğe katkı sağlıyor! Uzun soluklu projelere imza atıyor

Sürdürülebilirliği faaliyetlerinin temeline yerleştiren Coca-Cola, Türkiye’de suyun geri kazanımı, kadının güçlenmesi, atıksız dünya ve toplumsal fayda alanlarında uzun soluklu projelere imza atıyor. Coca-Cola, her yıl kapsamını genişlettiği.. projelerle sürdürülebilir bir gelecek hedefine katkıda bulunuyor...

FARUK ERDEM FARUK ERDEM takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Şubat 2024 Güncelleme 29 Şubat 2024, 07:02
Coca-Cola sürdürülebilirlik projeleri ile geleceğe katkı sağlıyor! Uzun soluklu projelere imza atıyor

200'den fazla ülkede, 200'den fazla markası ile insanları, tüm gün tüketebilecekleri ürünlerle buluşturan Coca-Cola, ülkemizde 60'ıncı yaşını kutluyor. Coca-Cola'nın bölgesel ve stratejik yönetim üslerinden biri konumunda olan Türkiye, pazar büyüklüğü ve çalışan sayısı bakımından da bulunduğu bölgenin en büyük operasyonu olarak öne çıkıyor. Türkiye'de, şişeleyici ortağı Anadolu Grubu şirketi Coca-Cola İçecek (CCI) ile ortak 10 fabrikayla başarılı bir operasyon yürüten Coca-Cola Türkiye Sistemi, doğrudan ve dolaylı olarak 47 bin kişiye istihdam sağlıyor. The Coca-Cola Company'nin içeceklerinin üretimini, dağıtımını ve satışını üstlenen CCI ise; 11 ülkede faaliyet gösteren çok uluslu bir içecek şirketi olarak konumlanıyor.

İŞ BİRLİKLERİ DEVREDE
Coca-Cola Türkiye, tüketicilere içecekleri ulaştırırken, bunu toplum ve çevre açısından bir fark yaratacak şekilde yapmayı, daha sürdürülebilir bir şirket olmayı hedefliyor. Sürdürülebilirliği tüm faaliyetlerinin merkezinde konumlandıran Coca-Cola, daha iyi bir ortak gelecek yaratma hedefiyle sosyal sorumluluk projelerine odaklanıyor. Katma değer yaratacak çalışmalar için kamu, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ile bir araya gelen Coca- Cola, iş birlikleri ile çok sayıda projeye imza atıyor.

SU KONUSUNDA UZUN SOLUKLU PROJELER ÜRETİYOR
Sürdürülebilir bir gelecek için çalışan Coca-Cola, bu alandaki projelerini duyurdu. Buna göre; Coca-Cola gezegenin geleceği, sürdürülebilir ve atıksız bir dünya için; üretimde karbon ayak izi azaltımı ve yenilenebilir enerji kullanımı, çevre dostu ambalajlama çözümleri, kullanılan suyun doğaya yüzde 100 geri kazandırılması gibi farklı alanlarda projeler geliştirip yürütüyor. Coca- Cola, üretimdeki en önemli girdilerinden biri olan su konusunda, suyun doğaya geri kazanımı için uzun soluklu projeler üretiyor. 2030 yılı taahhütleri çerçevesinde, içeceklerinde kullandığı suyu doğaya ve topluma geri kazandırmayı hedefliyor. Suyun geri dönüşümünü sağlamayı, toprağı korumayı ve verimi artırmayı amaçlayan 'Gece Sulaması' ve 'Geleceğin Tarımı' projeleri kesintisiz olarak sürdürülüyor. Bu projeler çerçevesinde tarımsal teknolojiler ve dijital izleme yöntemleri ile toprağın su tutma kapasitesi takip edilirken, çiftçilerle tarımda verimli su kullanım teknikleri konusunda bilgi paylaşımı da yapılıyor.

RİSKLER HARİTALANIYOR
Doğa Koruma Merkezi, Harran Üniversitesi ve Cullap Sulama Birliği Yönetimi ve birliğe bağlı 50 çiftçi ile iş birliği içinde 2014'te başlatılan Harran Ovası Gece Sulaması Projesi su konusundaki ilk uygulamalardan biri olma özelliği taşıyor. Geleceğin Tarımı Projesi'nde, ekosistemlerin korunması ve geliştirilmesi için bu ekosistemlerin sağladığı hizmetler ve maruz kaldıkları riskler haritalanıyor. Proje, gece sulamasının ürün verimini artırırken su kullanımını önemli ölçüde azalttığını gösteriyor.

TASARRUF SAĞLANIYOR
Coca-Cola, su kaynaklarının uzun vadeli sürdürülebilirliğini desteklemek için tedarikçileri ile birlikte çalışıyor. Çiftçiyi, teknolojik tarım uygulamaları konusunda bilgilendirmek ve ürün verimini iyileştirmek yönünde desteklemek adına çalışmalar hayata geçiriliyor. Coca-Cola Vakfı ve Coca- Cola İçecek'in fon desteğiyle, DOKTAR sosyal girişimi ortaklığında 2023'te Bursa'da başlatılan suyun doğaya geri kazanımı projesi kapsamında da akıllı sulama, yenileyici tarım ve yağmur suyu hasadı gibi tekniklerle su tasarrufu sağlanırken, çiftçilere kapasite geliştirme ve farkındalık eğitimleri veriliyor.



KIZ KARDEŞİM SEFERBERLİĞİ
Coca-Cola'nın, kadınların sosyo-ekonomik olarak güçlenmesine katkı sağlama hedefiyle 2015 yılından bu yana sürdürdüğü Kız Kardeşim Projesi, Cumhuriyetimizin 100. yılında yeni bir hedefle yoluna devam ediyor. İlk 8 yılda 450.000'den fazla kadının hayatına dokunan proje, 2023 yılında 'sosyal ve ekonomik açıdan bağımsız kadın liderler yaratmak amacıyla, ihtiyaç duyulan maddi ve gelişim odaklı yardımları sağlayarak, genç kadınların güçlenmelerine destek olma' vizyonu ile 18-25 yaş arası üniversiteli genç kadınlara ulaşacak şekilde geliştirildi. 'Kız Kardeşim Burs Programı', 'Kız Kardeşim Güçlenme Programı' ve 'Kız Kardeşim Yıldızlar Karması Programı' ile 50 bine yakın genç kadına çeşitli alanlarda destek olundu. Türk Eğitim Vakfı iş birliğiyle ilerleyen Kız Kardeşim Burs programı kapsamında, ilk olarak deprem bölgesinden 300 üniversiteli genç kadına eğitim bursu sağlandı. Mentor programları ile genç kadınların mesleki ve kişisel gelişimleri profesyonel öğrenci koçları ve Coca‑Cola ekosistemindeki profesyoneller tarafından desteklenirken, Davranış Bilimleri Enstitüsü ile geliştirilen 'Keşfet Kendini' programı ile genç kadınlara dayanıklılık ve kişilik envanteri testleri sunuldu. Gücüm Kız Kardeşimden Seminerleri ile ilham verici sohbetler düzenlendi. Ayrıca Ahbap Platformu iş birliğiyle hayata geçirilen Yıldızlar Karması Programı ile spor, sanat ve toplumsal fayda alanlarında başarılı 20 genç kadına başarılarına başarı katmaları ve Türkiye'nin dört bir yanındaki kız kardeşlerine ilham kaynağı olmaları için maddi ve ayni destekler sağlanıyor.



DEPREM BÖLGESİNE DESTEK SÜRECEK
Coca-Cola Türkiye Sistemi, geçtiğimiz yıl yaşanan deprem felaketinde de sosyal sorumluluk bilinci ile afetten etkilenen bölgelere destek için zaman kaybetmeden harekete geçti. Coca-Cola Türkiye Sistemi ve Coca-Cola Vakfı, Türk Kızılay'a toplam 30 milyon TL bağışta bulundu. Depremin hemen ardından, depremden etkilenen vatandaşlarımıza ürün desteği ile 2 bin kolinin üzerinde ayni yardım gönderildi.

Ramazan ayı boyunca deprem bölgesine TİDER iş birliğinde 5 bin adet temel gıda ürünü kolisi ve Topraktan Tabağa Tarım Kooperatifi iş birliğinde 1 milyon öğünün üzerinde sıcak yemek desteği sağlandı. TEV iş birliğinde depremden etkilenen 300 öğrenciye eğitim bursu verildi. Deprem bölgesine yönelik 'Yeniden Yaşam Projesi' ile toplam 70 adet konteyner dükkân, işyeri yıkılan esnafa destek olmak amacıyla hibe olarak sunuldu. Bu proje kapsamında, depremden en çok etkilenen 4 ilde 53 adet bakkal-market konteyner, 17 adet yeme-içme konteyner üretildi. Yeniden Yaşam Projesi, bu yıl da yeni çalışmalarla depremden etkilenen bölge halkına destek vermeye devam edecek.

AMBALAJ STRATEJİSİ
Coca-Cola, 2030'a kadar, sistemin dünya genelinde sattığı her şişe veya kutu için, bir şişe veya kutuyu geri kazanarak yeniden kullanımını amaçlıyor. Sektör genelinde ambalaj atıklarının toplanmasını da destekleyen Coca-Cola, ambalaj atıkları ve denize atılan çöpler gibi sorunların çözümüne yardımcı olmak için proje ve programlara devam ediyor. Daha fazla geri dönüştürülebilir malzeme veya bitki bazlı ambalaj maddeleri geliştirmeyi veya her kaptaki plastik miktarını azaltmayı amaçlayan Coca-Cola, 2030'a kadar sistem genelinde şişelerini yüzde 50 oranında geri kazanılmış malzeme ile üretmeyi planlıyor.

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