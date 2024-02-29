Coca-Cola sürdürülebilirlik projeleri ile geleceğe katkı sağlıyor! Uzun soluklu projelere imza atıyor

200'den fazla ülkede, 200'den fazla markası ile insanları, tüm gün tüketebilecekleri ürünlerle buluşturan Coca-Cola, ülkemizde 60'ıncı yaşını kutluyor. Coca-Cola'nın bölgesel ve stratejik yönetim üslerinden biri konumunda olan Türkiye, pazar büyüklüğü ve çalışan sayısı bakımından da bulunduğu bölgenin en büyük operasyonu olarak öne çıkıyor. Türkiye'de, şişeleyici ortağı Anadolu Grubu şirketi Coca-Cola İçecek (CCI) ile ortak 10 fabrikayla başarılı bir operasyon yürüten Coca-Cola Türkiye Sistemi, doğrudan ve dolaylı olarak 47 bin kişiye istihdam sağlıyor. The Coca-Cola Company'nin içeceklerinin üretimini, dağıtımını ve satışını üstlenen CCI ise; 11 ülkede faaliyet gösteren çok uluslu bir içecek şirketi olarak konumlanıyor. İŞ BİRLİKLERİ DEVREDE Coca-Cola Türkiye, tüketicilere içecekleri ulaştırırken, bunu toplum ve çevre açısından bir fark yaratacak şekilde yapmayı, daha sürdürülebilir bir şirket olmayı hedefliyor. Sürdürülebilirliği tüm faaliyetlerinin merkezinde konumlandıran Coca-Cola, daha iyi bir ortak gelecek yaratma hedefiyle sosyal sorumluluk projelerine odaklanıyor. Katma değer yaratacak çalışmalar için kamu, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ile bir araya gelen Coca- Cola, iş birlikleri ile çok sayıda projeye imza atıyor.

SU KONUSUNDA UZUN SOLUKLU PROJELER ÜRETİYOR

Sürdürülebilir bir gelecek için çalışan Coca-Cola, bu alandaki projelerini duyurdu. Buna göre; Coca-Cola gezegenin geleceği, sürdürülebilir ve atıksız bir dünya için; üretimde karbon ayak izi azaltımı ve yenilenebilir enerji kullanımı, çevre dostu ambalajlama çözümleri, kullanılan suyun doğaya yüzde 100 geri kazandırılması gibi farklı alanlarda projeler geliştirip yürütüyor. Coca- Cola, üretimdeki en önemli girdilerinden biri olan su konusunda, suyun doğaya geri kazanımı için uzun soluklu projeler üretiyor. 2030 yılı taahhütleri çerçevesinde, içeceklerinde kullandığı suyu doğaya ve topluma geri kazandırmayı hedefliyor. Suyun geri dönüşümünü sağlamayı, toprağı korumayı ve verimi artırmayı amaçlayan 'Gece Sulaması' ve 'Geleceğin Tarımı' projeleri kesintisiz olarak sürdürülüyor. Bu projeler çerçevesinde tarımsal teknolojiler ve dijital izleme yöntemleri ile toprağın su tutma kapasitesi takip edilirken, çiftçilerle tarımda verimli su kullanım teknikleri konusunda bilgi paylaşımı da yapılıyor.

RİSKLER HARİTALANIYOR

Doğa Koruma Merkezi, Harran Üniversitesi ve Cullap Sulama Birliği Yönetimi ve birliğe bağlı 50 çiftçi ile iş birliği içinde 2014'te başlatılan Harran Ovası Gece Sulaması Projesi su konusundaki ilk uygulamalardan biri olma özelliği taşıyor. Geleceğin Tarımı Projesi'nde, ekosistemlerin korunması ve geliştirilmesi için bu ekosistemlerin sağladığı hizmetler ve maruz kaldıkları riskler haritalanıyor. Proje, gece sulamasının ürün verimini artırırken su kullanımını önemli ölçüde azalttığını gösteriyor.

TASARRUF SAĞLANIYOR

Coca-Cola, su kaynaklarının uzun vadeli sürdürülebilirliğini desteklemek için tedarikçileri ile birlikte çalışıyor. Çiftçiyi, teknolojik tarım uygulamaları konusunda bilgilendirmek ve ürün verimini iyileştirmek yönünde desteklemek adına çalışmalar hayata geçiriliyor. Coca-Cola Vakfı ve Coca- Cola İçecek'in fon desteğiyle, DOKTAR sosyal girişimi ortaklığında 2023'te Bursa'da başlatılan suyun doğaya geri kazanımı projesi kapsamında da akıllı sulama, yenileyici tarım ve yağmur suyu hasadı gibi tekniklerle su tasarrufu sağlanırken, çiftçilere kapasite geliştirme ve farkındalık eğitimleri veriliyor.