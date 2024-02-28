Mart 2024 aile destek paketi ödemeleri ne zaman? Aile destek paketi zamlandı mı? e-Devlet sorgulama ekranı!

AİLE DESTEK PAKETİNE KİMLER BAŞVURAMAZ?

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.