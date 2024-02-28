Mart 2024 aile destek paketi ödemeleri ne zaman? Aile destek paketi zamlandı mı? e-Devlet sorgulama ekranı!

Aile destek ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. Aile Destek Programı ödemeleri hane başına aylık 850-1250 TL arasında verilecek. Mart ayının gelmesiyle birlikte aile destek ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak edildi.
Aile destek ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. Aile Destek Programı ödemeleri hane başına aylık 850-1250 TL arasında verilecek. Mart ayının gelmesiyle birlikte aile destek ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak edildi.
AİLE DESTEK PROGRAMI ZAMLANDI MI?
Son düzenlemelerle beraber sosyal yardımlarda da artış olduğu açıklanmıştı. Ancak Aile Destek Ödemesinin artışına veya ne kadar olduğunda dair henüz bir açıklama gelmedi.
MART AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hesaplara yatırılan Aile Destek Ödemesi, her ayın 15'i ile 31'i arasında yapılıyor. Mart ödemesinin de aynı tarih aralığında olması bekleniyor.
AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Vatandaşlar ödemelerin durumu e-devlet üzerinden sorgulayabiliyor. e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.
AİLE DESTEK PAKETİNE KİMLER BAŞVURAMAZ?
Türk vatandaşı olmaması,
Mavi Kart sahibi olması,
Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
18 yaşından küçük olması,
Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.