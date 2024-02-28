Emeklilik için artık fazla çalışmaya ihtiyaç duymak tarih oluyor. İster çalışıyor olun, ister borçlanma yoluyla prim ödüyorsunuz, 10 yıl (3.600 gün) boyunca çalışarak veya borçlanarak emeklilik hakkına sahip olabilirsiniz. Ancak, bu hakkı kazanmak için önemli olan şey, günü tamamladığınız tarihin belirli bir geçmişe sahip olması.

10 YIL SİGORTAYLA EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ

Prim günü yetmeyen ancak yaşı nedeniyle bunu tamamlama imkanı da kalmayan kişiler 'yaştan emekli' olabilir. Şartlar ilk sigortalılık tarihine göre değişse de, 10 yılla, yani 3600 günle emekli olmak da mümkün.

Normal emeklilik dışında bir de yaşı ilerlemiş fakat prim ödeme gün sayısı az olan kişiler için yaştan emeklilik uygulaması bulunuyor. Yaştan emeklilikte daha düşük prim ödeyerek emekli olunur. Hatta sadece 10 yıl çalışan bir kişi bile yaştan emekli olma hakkına sahip olabilir. Ancak bunun için erken yaşta sigortalı olmak gerekir.