Emeklilikten vergilere, kredi kartına kadar pek çok konuda ortaya atılan iddialar yalanlandı!

MARKETLERE ETİKET DENETİMİ Ticaret Bakanlığı ekipleri, yaklaşan Ramazan ayı öncesince aralarında Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'nın da bulunduğu 10 ildeki marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, özellikle temel gıda ve temel ihtiyaç ürünlerine yönelik etiketleri inceledi. Denetimlerde, ürünlerde fahiş fiyat olup olmadığına, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyatı gibi bilgilere bakıldı. Meyve ve sebze reyonunda da ürünlerin menşei ve geliş fiyat bilgisi Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden kontrol edildi.

ET FİYATLARI MERCEK ALTINDA Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, Ramazan ayı öncesi kırmızı et sektörüne yönelik şikayetlerde artış görüldüğünü belirterek, "Bu noktada hiç kuşkusuz ki Rekabet Kurumu da vatandaşlarımızın uygun fiyatlarla et ve et ürünlerine ulaşabilmesi amacıyla üzerine düşeni yapacaktır" dedi. Küle, şöyle konuştu: "Sektörde faaliyet gösteren firmaları uyarmak istiyorum. En ufak bir suistimali tespitimiz halinde soruşturma açmak ve bu hataya düşen şirketlere cirolarının yüzde 10'una kadar öngörülen en ağır para cezasını vermekten çekinmeyeceğiz. Suni fiyat artışlarına müsamaha göstermeyeceğiz."

BORSADA TEKNOLOJİ RÜZGARI Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yılbaşından bu yana yüzde 23'ün üzerinde getiriyle dünyanın önemli endekslerini geride bıraktı. Yılbaşından bu yana yüzde 75'in üzerinde değer kazanan teknoloji endeksi de 17.031,65 puanla tarihi zirveyi gördü. BIST Teknoloji endeksine dahil 34 şirketin toplam piyasa değeri 629 milyar lirayı aştı.





'HEDEFİMİZ 5G'YE YERLİ UNSURLARA GEÇMEK'

Türk Telekom, GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde, önemli proje ve iş birliklerini duyuruyor. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, milli teknolojileriyle dışa bağımsız ve teknoloji ihraç eden bir Türkiye için durmaksızın çalıştıklarını ifade ederek, "Türkiye'de 5G ve yeni nesil teknolojilerin verimli çalışmasına olanak sağlayacak fiber altyapı sürecini başarılı bir strateji ve emin adımlarla yürütürken, teknolojimizle, Türk mühendislerimizin çalışmalarıyla yenilikçi fikirleri destekleyerek küresel sınırları kaldırarak dünyaya açılıyoruz" dedi.

Teknolojide dışa bağımlılığı azaltacak yerli ekosistemi oluşturmak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüklerini ifade eden Önal, "5G'ye en hazır operatör olarak bu alanda birçok ilke imza attık. Hedefimiz 5G'ye olabildiğince yerli unsurlara geçmek" ifadesini kullandı. Dijitalleşmeyi sağlayan kilometre taşlarını oluşturmaya devam ettiklerini belirten Önal, "Türkiye'de başarılı olmuş ne kadar öncü çalışma varsa orada Türk Telekom vardır" diye konuştu.



İŞ BİRLİKLERİ GENİŞLETİLDİ

ULAK Haberleşme ile Türk Telekom, 5G alanında genişletilen iş birliklerini, Mobil Dünya Kongresi'nde duyurdu. İki firma da 4.5G'nin yanı sıra 5G'nin yerli ve milli unsurlarla hizmete girmesi için faaliyetlerine devam edecek.