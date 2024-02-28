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Emeklilikten vergilere, kredi kartına kadar pek çok konuda ortaya atılan iddialar yalanlandı!

‘Kredi kartında taksit kalktı’, ‘misafir vergisi’, ‘staj sigortası ve kademeli emeklilik’, ‘refah payı kesintisi’ gibi iddialar yalanlandı. İşte sizler için derlediğimiz 28 Şubat tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Şubat 2024 Güncelleme 28 Şubat 2024, 07:02
Emeklilikten vergilere, kredi kartına kadar pek çok konuda ortaya atılan iddialar yalanlandı!

Seçim yaklaşırken, manipülasyonlar da başladı. Emeklilikten vergilere, kredi kartına kadar pek çok konuda ortaya atılan iddialar yalanlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi kartı kullanımında taksit uygulamasının kaldırıldığı iddialarına yanıt vererek, "Vatandaşlarımızdan istirham ediyorum, lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz" dedi.

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, staj sigortası ve kademeli emeklilik hakkında çalışmalarının olmadığını söylerken; Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DDM) de "Misafir vergisi geliyor" ve "Emekli maaşlarında refah payı kesintisi yapılacak" iddialarını yalanladı. Memur emeklileri için uygulanan refah payı sisteminin ortadan kaldırıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını ifade eden DMM, "Emekli maaşlarında önümüzdeki süreçte kesinti yapılması da söz konusu değildir" dedi. Evde başkalarının misafir edilmesinden kaynaklı herhangi bir vergi alınmasının da söz konusu olmadığı belirtildi.



KİRA İÇİN KARAR TEMMUZ AYINDA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kirada yüzde 25 artış sınırlamasının 1 Temmuz'da dolacağına dikkati çekerek, düzenlemenin süresinin uzatılıp uzatılmayacağının TBMM'nin takdirinde olduğunu ifade etti.

Covid- 19 salgını, depremler ve diğer etkenler nedeniyle ekonominin etkilendiğini, kiracıların korunması konusunda birtakım tedbirlerin alınması ihtiyacının doğduğunu Tunç, "Meclis böyle bir tedbiri düşündü. Şimdi bunun uzatılıp uzatılmayacağıyla ilgili husus o günkü şartlara göre belirlenecek" dedi. Kira uyuşmazlıklarına ilişkin arabuluculuğun zorunlu hale getirildiğini hatırlatan Tunç, bugüne kadar arabuluculara 132 bin 60 başvuru yapıldığını söyledi.



MARKETLERE ETİKET DENETİMİ
Ticaret Bakanlığı ekipleri, yaklaşan Ramazan ayı öncesince aralarında Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'nın da bulunduğu 10 ildeki marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, özellikle temel gıda ve temel ihtiyaç ürünlerine yönelik etiketleri inceledi.

Denetimlerde, ürünlerde fahiş fiyat olup olmadığına, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyatı gibi bilgilere bakıldı. Meyve ve sebze reyonunda da ürünlerin menşei ve geliş fiyat bilgisi Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden kontrol edildi.



ET FİYATLARI MERCEK ALTINDA
Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, Ramazan ayı öncesi kırmızı et sektörüne yönelik şikayetlerde artış görüldüğünü belirterek, "Bu noktada hiç kuşkusuz ki Rekabet Kurumu da vatandaşlarımızın uygun fiyatlarla et ve et ürünlerine ulaşabilmesi amacıyla üzerine düşeni yapacaktır" dedi.

Küle, şöyle konuştu: "Sektörde faaliyet gösteren firmaları uyarmak istiyorum. En ufak bir suistimali tespitimiz halinde soruşturma açmak ve bu hataya düşen şirketlere cirolarının yüzde 10'una kadar öngörülen en ağır para cezasını vermekten çekinmeyeceğiz. Suni fiyat artışlarına müsamaha göstermeyeceğiz."



BORSADA TEKNOLOJİ RÜZGARI
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yılbaşından bu yana yüzde 23'ün üzerinde getiriyle dünyanın önemli endekslerini geride bıraktı. Yılbaşından bu yana yüzde 75'in üzerinde değer kazanan teknoloji endeksi de 17.031,65 puanla tarihi zirveyi gördü. BIST Teknoloji endeksine dahil 34 şirketin toplam piyasa değeri 629 milyar lirayı aştı.



'HEDEFİMİZ 5G'YE YERLİ UNSURLARA GEÇMEK'
Türk Telekom, GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde, önemli proje ve iş birliklerini duyuruyor. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, milli teknolojileriyle dışa bağımsız ve teknoloji ihraç eden bir Türkiye için durmaksızın çalıştıklarını ifade ederek, "Türkiye'de 5G ve yeni nesil teknolojilerin verimli çalışmasına olanak sağlayacak fiber altyapı sürecini başarılı bir strateji ve emin adımlarla yürütürken, teknolojimizle, Türk mühendislerimizin çalışmalarıyla yenilikçi fikirleri destekleyerek küresel sınırları kaldırarak dünyaya açılıyoruz" dedi.

Teknolojide dışa bağımlılığı azaltacak yerli ekosistemi oluşturmak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüklerini ifade eden Önal, "5G'ye en hazır operatör olarak bu alanda birçok ilke imza attık. Hedefimiz 5G'ye olabildiğince yerli unsurlara geçmek" ifadesini kullandı. Dijitalleşmeyi sağlayan kilometre taşlarını oluşturmaya devam ettiklerini belirten Önal, "Türkiye'de başarılı olmuş ne kadar öncü çalışma varsa orada Türk Telekom vardır" diye konuştu.

İŞ BİRLİKLERİ GENİŞLETİLDİ
ULAK Haberleşme ile Türk Telekom, 5G alanında genişletilen iş birliklerini, Mobil Dünya Kongresi'nde duyurdu. İki firma da 4.5G'nin yanı sıra 5G'nin yerli ve milli unsurlarla hizmete girmesi için faaliyetlerine devam edecek.

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