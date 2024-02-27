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Son dakika: Ramazan yaklaşırken kırmızı et fiyatları mercek altında! Rekabet Kurumu ağır yaptırımlara hazırlanıyor

Son dakika haberleri... Ramazan ayı yaklaşırken Rekabet Kurumu kırmızı et fiyatlarını mercek altına aldı. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, ramazan ayı öncesi kırmızı et sektörüne yönelik şikayetlerde artış görüldüğünü belirterek, "Bu noktada hiç kuşkusuz ki Rekabet Kurumu da vatandaşlarımızın uygun fiyatlarla et ve et ürünlerine ulaşabilmesi amacıyla üzerine düşeni yapacaktır” ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 27 Şubat 2024, 13:17 Güncelleme 27 Şubat 2024, 13:17
Son dakika: Ramazan yaklaşırken kırmızı et fiyatları mercek altında! Rekabet Kurumu ağır yaptırımlara hazırlanıyor

Küle, Kurumun kırmızı et sektörüne yönelik yürüttüğü çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kırmızı etin vatandaşlar için önemli bir besin kaynağı olduğuna işaret eden Küle, kırmızı et piyasasının, Kurumun yakından takip ettiği sektörler arasında olduğunu aktardı.

Küle, son birkaç yılda Kuruma iletilen şikayetler ve resen başlattıkları incelemeler sonucunda, bu sektördeki fiyat artışlarını mercek altına aldıklarına dikkati çekerek, "Bu incelemeler kapsamında 2023'te yapılan bir soruşturmada, piyasanın en büyük üreticilerinden birine, rekabete aykırı eylemleri gerekçesiyle yaklaşık 73 milyon lira idari para cezası verildi." diye konuştu.

"ÖNEMLİ BULGULARA ULAŞIYORUZ"
Kurum tarafından sektörün tüm yönleriyle derinlemesine ele alındığı bir sektör incelemesi yürütüldüğünü belirten Küle, şunları kaydetti:

"Ramazan ayının yaklaştığı bu günlerde kırmızı et fiyatları yine gündemin öncelikli konularından biri haline gelmiştir. Buna paralel olarak konu hakkında Kurumumuza intikal eden şikayetlerde de bir artış görülmektedir. Bu noktada hiç kuşkusuz ki Rekabet Kurumu, vatandaşlarımızın uygun fiyatlarla et ve et ürünlerine ulaşabilmesi amacıyla üzerine düşeni yapacaktır.

Kurumumuza gelen şikayetler titizlikle değerlendirilmektedir. Yürütülmekte olan sektör incelememiz kapsamında da önemli bulgulara ulaşmaktayız. Sektörde faaliyet gösteren firmaları uyarmak istiyorum. En ufak bir suistimali tespitimiz halinde soruşturma açmak ve bu hataya düşen şirketlere cirolarının yüzde 10'una kadar öngörülen en ağır para cezasını vermekten çekinmeyeceğiz. Suni fiyat artışlarına müsamaha göstermeyecek, buna niyet eden teşebbüsler hakkında en ağır yaptırımları uygulayacağız."

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