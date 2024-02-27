Mart ayı kira artış oranı ne kadar olacak? TÜİK TEFE TÜFE Mart 2024 kira zammı kaç TL olacak? İş yeri, konut, dükkan kirası hesaplama!

TBMM Genel Kurulunda konut kira artışlarının bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenleme 2022 Haziran ayında kabul edildi. 2 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 6098 sayılı Borçlar Kanunu'na konut kira sözleşmelerinde kira artış oranının sınırlı olduğuna dair eklenen Geçici Madde 2 hükümleri doğrultusunda yüzde 25'lik kira artış oranı 1 Temmuz 2024'e kadar uzatılmıştı.

KİRA ZAM SINIRI KALKIYOR MU?

Kira zam sınırının kalkmasına yönelik herhangi bir resmi kurumdan açıklama gelmedi.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç katıldığı bir TV programında yöneltilen, "Sizin tahmininiz yüzde 25 kira artışı uzatılmaz mı?" sorusuna, "Yüzde 25 sınırı Temmuz'da sona eriyor. Maliye Bakanımızın özellikle enflasyon hedefiyle ilgili açıklamalarına baktığımız zaman böyle bir duruma ihtiyaç kalmayacak gibi görünüyor." şeklinde cevap verdi.