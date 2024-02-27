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Mart ayı kira artış oranı ne kadar olacak? TÜİK TEFE TÜFE Mart 2024 kira zammı kaç TL olacak? İş yeri, konut, dükkan kirası hesaplama!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ev sahipleri ve kiracılar arasında önemli bir konu olan kira artış oranlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Tunç, 2022 Haziran ayında yürürlüğe giren kira artış oranı yüzde 25 sınırının devam etmeyeceğini duyurdu. Öte yandan Mart ayının yaklaşmasıyla birlikte kira zamları da merak ediliyor. Peki, Mart ayı kira artış oranı ne kadar olacak? TÜİK TEFE TÜFE Mart 2024 kira zammı kaç TL olacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 27 Şubat 2024, 09:03 Güncelleme 27 Şubat 2024, 09:03
Mart ayı kira artış oranı ne kadar olacak? TÜİK TEFE TÜFE Mart 2024 kira zammı kaç TL olacak? İş yeri, konut, dükkan kirası hesaplama!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ülkenin ekonomik durumunu belirlemek adına büyük önem taşıyan Şubat ayı enflasyon oranlarını açıklamak üzere harekete geçti. Tüm bu gelişmelerle birlikte kira artış oranları da merak ediliyor.

ŞUBAT ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Şubat ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu.

TÜİK enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Ancak hafta sonuna denk gelen günlerde bir sonraki pazartesi günü açıklanıyor.



Şubat ayı enflasyon rakamları 4 Mart 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak.

Kira artış oranı da aynı gün içinde belli olacak.

KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 25 SINIRI NE ZAMAN BİTİYOR?

TBMM Genel Kurulunda konut kira artışlarının bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenleme 2022 Haziran ayında kabul edildi.

2 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 6098 sayılı Borçlar Kanunu'na konut kira sözleşmelerinde kira artış oranının sınırlı olduğuna dair eklenen Geçici Madde 2 hükümleri doğrultusunda yüzde 25'lik kira artış oranı 1 Temmuz 2024'e kadar uzatılmıştı.

KİRA ZAM SINIRI KALKIYOR MU?

Kira zam sınırının kalkmasına yönelik herhangi bir resmi kurumdan açıklama gelmedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç katıldığı bir TV programında yöneltilen, "Sizin tahmininiz yüzde 25 kira artışı uzatılmaz mı?" sorusuna, "Yüzde 25 sınırı Temmuz'da sona eriyor. Maliye Bakanımızın özellikle enflasyon hedefiyle ilgili açıklamalarına baktığımız zaman böyle bir duruma ihtiyaç kalmayacak gibi görünüyor." şeklinde cevap verdi.

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