1999-2000-2008 sigorta şartı yok! O kişiler EYT’yi kapsamasa da erken emekli olacak! 5 yıl ile 1800 prim yeterli

Doktor Raporu: SGK Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği'ne göre, diyabet hastalarının malulen emekli olabilmeleri için rahatsızlığın en az üç organı etkilemesi gerekmektedir. Bu durumu doktor raporları belirleyecektir.

Hastane Raporu ve İşlem Süreci: Hastaneden çıkacak rapora göre işlemler sürdürülür. Eğer diyabet hastalığınızın çalışma gücünüzü yüzde 60 oranında kaybettiği tespit edilirse, malulen emekli olabilirsiniz.

SGK Başvurusu: Malulen emeklilik için SGK 'ya başvurulması gerekmektedir. Başvuru sonrasında durumunuz incelenerek bir hastaneye yönlendirilir ve hastane raporuna göre işlemler devam eder.

Maaş Durumu:

Maaş hesaplamaları, tüm emekliliklerde olduğu gibi, primlerinize ve prime esas kazançlarınıza dayanır. Dolayısıyla malulen emeklilikte farklı bir maaş uygulaması yoktur. Ancak prim ödeme süresi kısa olanların maaşı da buna bağlı olarak düşük olabilir.

Diyabet hastalarının malulen emeklilik için başvuruları, belirli şartların sağlanması ve raporlar doğrultusunda işlem görmesi gerekmektedir. Bu süreçte SGK'nın yönlendirmeleri ve sağlık raporları belirleyici olacaktır.