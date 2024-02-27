1999-2000-2008 sigorta şartı yok! O kişiler EYT’yi kapsamasa da erken emekli olacak! 5 yıl ile 1800 prim yeterli

Son yıllarda diyabet hastalığının yaygınlaşması ve çalışmayı engelleyici boyutlara ulaşması, malulen emeklilik taleplerini artırdı. Ancak bu süreçte belirli şartların sağlanması gerekmektedir.
Son yıllarda diyabet hastalığının yaygınlaşması ve çalışmayı engelleyici boyutlara ulaşması, malulen emeklilik taleplerini artırdı. Ancak bu süreçte belirli şartların sağlanması gerekmektedir.
Malulen Emeklilik İçin Gerekli Şartlar:
Çalışma Gücü Kaybı: Diyabet hastaları için malulen emeklilik, sigorta başlangıcından sonra ortaya çıkan rahatsızlıklar ve çalışma gücünün en az yüzde 60 oranında kaybıyla mümkündür.
Prim Koşulu: En az 5 yıl veya 1800 gün prim ödenmiş olması gerekmektedir.
Hastane Raporu ve Onay: Rahatsızlığın sevk edilen hastane raporuyla belirlenmesi ve SGK tarafından onaylanması gerekmektedir. Onaylanmaması durumunda itiraz edilebilir.
Doktor Raporu: SGK Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği'ne göre, diyabet hastalarının malulen emekli olabilmeleri için rahatsızlığın en az üç organı etkilemesi gerekmektedir. Bu durumu doktor raporları belirleyecektir.
Başvuru Süreci:
SGK Başvurusu: Malulen emeklilik için SGK'ya başvurulması gerekmektedir. Başvuru sonrasında durumunuz incelenerek bir hastaneye yönlendirilir ve hastane raporuna göre işlemler devam eder.
Hastane Raporu ve İşlem Süreci: Hastaneden çıkacak rapora göre işlemler sürdürülür. Eğer diyabet hastalığınızın çalışma gücünüzü yüzde 60 oranında kaybettiği tespit edilirse, malulen emekli olabilirsiniz.
Maaş Durumu:
Maaş hesaplamaları, tüm emekliliklerde olduğu gibi, primlerinize ve prime esas kazançlarınıza dayanır. Dolayısıyla malulen emeklilikte farklı bir maaş uygulaması yoktur. Ancak prim ödeme süresi kısa olanların maaşı da buna bağlı olarak düşük olabilir.
Diyabet hastalarının malulen emeklilik için başvuruları, belirli şartların sağlanması ve raporlar doğrultusunda işlem görmesi gerekmektedir. Bu süreçte SGK'nın yönlendirmeleri ve sağlık raporları belirleyici olacaktır.