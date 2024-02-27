ÖDENEN AİDATIN İADESİNİ ALMAK MÜMKÜN MÜ?
Ekstrenize tanımlanan kredi kartı aidatını otomatik ödeme talimatıyla veya farkında olmadan ödediyseniz geçmişe dönük itiraz edip yaptığınız ödeme için iade talebi oluşturma hakkınız var. Bu işlemi üç farklı yolla yapabilirsiniz:
1-) İade talebinize dair detayları içeren bir dilekçe ve ekstre ile ilgili bankanın şubesinden işlem yapabilirsiniz. Bankadan olumsuz bir yanıt alınması veya bir ay içinde herhangi bir geri dönüş sağlanmaması durumunda, hukuki prosedürlere başvurun.
2-)E-devlet üzerinden mail ile iade talebi sürecini başlatabilirsiniz. Bunun için e-devlet sistemine şifre, internet bankacılığı, mobil imza gibi yöntemlerden biriyle giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "TUBİS" yazmanız gerekir. Ardından Tüketici Hakem Heyeti başvuru sayfasına yönlendirilirsiniz. Kesilen aidata ait dekont, adres, mail, bankanın vergi numarası gibi bilgileri ilgili yerlere girerek başvuru işleminizi tamamlayabilirsiniz.
3-) İkâmet ettiğiniz ilçedeki Tüketici Hakem Heyeti'ne şahsi olarak ekstrenizle de başvuru yapabilir, aidat bedelinin iadesini talep edebilirsiniz. Tüketici hakem heyeti, talebe en geç 15 gün içinde olumlu ya da olumsuz bir yanıt iletecek. Olumsuz yanıt gelirse Tüketici Mahkemesi'ne başvurabilirsiniz.
DOLANDIRICILARA DİKKAT
Sabah'ta yer alan habere göre; Vatandaşların kart aidat iadelerini isterken dolandırıcılara da dikkat etmesi gerekiyor. Bazı dolandırıcılar vatandaşlara kart aidatlarının geri alınabileceğine ilişkin SMS mesajları gönderiyor. Ya da sosyal medya reklamları ve bu mesajların yönlendirdiği linkler dolaşıma sokuluyor. Linklerin açılması halinde, vatandaşlar yüksek tutarlı cep telefonu faturaları ile karşılaşabiliyor. Bu sebeple banka müşteri hizmetleri ve e-Devlet üzerinden aidat iadesi başvurusu yapılması tek yol olarak gösteriliyor.