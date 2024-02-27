ÖDENEN AİDATIN İADESİNİ ALMAK MÜMKÜN MÜ?

Ekstrenize tanımlanan kredi kartı aidatını otomatik ödeme talimatıyla veya farkında olmadan ödediyseniz geçmişe dönük itiraz edip yaptığınız ödeme için iade talebi oluşturma hakkınız var. Bu işlemi üç farklı yolla yapabilirsiniz:

1-) İade talebinize dair detayları içeren bir dilekçe ve ekstre ile ilgili bankanın şubesinden işlem yapabilirsiniz. Bankadan olumsuz bir yanıt alınması veya bir ay içinde herhangi bir geri dönüş sağlanmaması durumunda, hukuki prosedürlere başvurun.