SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Emekliye müjdeli gelişme saat 10.32 sularında duyuruldu! 15.126 TL ve altı maaş alan yaşadı! SSK BAĞKUR emeklisine çifte jest

Yılın ilk günlerinde, emeklilere yönelik yapılan maaş zamları açıklandı. En düşük emekli aylığı ödemesi, 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye yükseltildi. Emekliler, enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte maaşlarındaki yüzde 33'lük artışı öğrenerek yeni yıla umutla başladı. Milyonlarca emekliyi sevindiren bir diğer haber ise Nisan ayında gelecek. Emeklilere, baharın güzellikleriyle birlikte 3 bin TL bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak. Bu ödeme, emeklilerin bayram coşkusunu artırırken, ekonomik anlamda da destek sağlayacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Şubat 2024, 14:49 Güncelleme 26 Şubat 2024, 14:50
Emekliye müjdeli gelişme saat 10.32 sularında duyuruldu! 15.126 TL ve altı maaş alan yaşadı! SSK BAĞKUR emeklisine çifte jest

Emeklilere yönelik müjdeli haberlerle birlikte bankalar da harekete geçti. Maaşa göre özel promosyonlar sunan pek çok banka, emekliler arasında tercih edilmeyi hedefliyor. Bankaların cazip teklifleri, emeklilere ek finansal avantajlar sağlayarak maaş ödemelerini daha da değerli hale getiriyor. Yeni yılın başlamasıyla birlikte emekliler, maaş zamları ve bayram ikramiyeleri ile dolu dolu bir yıl geçirecek.

NİSAN AYINDA EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ

Emekliler için müjdeler bununla sınırlı kalmadı. Nisan ayında Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere 3 bin TL tutarında bir bayram ikramiyesi hesaplara geçecek.

15 BİN TL'YE ULAŞTI

2024 Şubat ayında emekli maaşını ING Türkiye üzerinden almak isteyen emekliler 15 bin TL'ye varan emekli promosyonu fırsatından yararlanabilecek.

BANKALARA GÖRE PROMOSYONLAR

Akbank: Maaşa göre 6.000, 7.000, 9.000, 10.000 lira promosyon. Ayrıca kredi kartına tanımlanacak otomatik fatura ödeme talimatlarına 500, toplamda ise en fazla 2.500 lira chip para.

DenizBank: Maaş aralıklarına göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira. Ayrıca özel kredi fırsatları sunuluyor.

Fibabanka, Garanti BBVA, İş Bankası, Yapı Kredi: Bu bankalar maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira promosyon ödemesi yaparken, çeşitli ek avantajlar da sunuyor.

ING: Maaşa göre 6.000, 7.000, 9.000, 10.000 lira ve her otomatik fatura talimatına 1.000 lira, toplamda en fazla 5.000 lira ek nakit promosyon.

Kuveyt Türk, QNB Finansbank: Maaşa göre 4.800, 5.600, 7.200, 8.000 TL ve ek avantajlar.

Türkiye Finans: 2 fatura talimatı ve yedek hesap başvurusu ile maaşa göre 5.000, 6.000, 10.000, 12.500 lira. Ekstra promosyonlar da mevcut.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi’nin açılış töreninde önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan Sirkeci-Kazlıçeşme metrosunu hizmete aldı ilk seferi yaptı! Sefer süresi 20 dakikaya indi: 15 gün ücretsiz
Kocaeli BŞB
Yahudi ’Baron’ Jacob Rothschild öldü! Terör devleti İsrail’i nasıl kurduklarını tek tek itiraf etmişti: 3 bin yıllık kanlı plan
DEM tampon Ekrem piyon! Kandil’in küresel ve bölgesel çıkarı İmamoğlu’nun kazanması... Direkt Saraçhane ile ittifak kurdular
Vatana ve millete adanmış bir ömür! Türkiye’de büyük devrimlere imza atarak tarih yazan Başkan Erdoğan 70 yaşında
HONOR, MWC 2024’te yapay zekanın sınırlarını zorluyor
Türkiye Uluslararası Adalet Divanı’nda katil İsrail’in Gazze’deki soykırımını tüm dünyaya anlattı: Filistin halkı onurunu koruyor
İYİ Parti’de üst düzey ’Ekremci’ istifalar! Seçimlere günler kala ’kurumsal’ operasyon | CHP ile diyalogda olalım diyen Bilge Yılmaz da bıraktı
ABD’li havacıdan soykırımcı İsrail protestosu! Büyükelçilik önünde ‘Özgür Filistin’ diye bağırarak kendini ateşe verdi
Derin Amerika kuruluşu CSIS’tan hem itiraf hem skandal! PKK doğrudan ABD’den destek alıyor
Son dakika: Liderlerden Başkan Erdoğan’a doğum günü tebriği! Putin ve Tokayev’den sonra şimdi de Miçotakis
Okan Buruk’tan sürpriz karar! İşte Galatasaray’ın Antalyaspor maçı 11’i
Elazığ’da madende göçük! Göçük altında kalan işçiler kurtarıldı mı? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı açıkladı
Şahan Gökbakar fena yakalandı! İsviçre’ye para mı taşıyor? ’Erdal ile Ece’ filmiyle ortaya çıktı
SON DAKİKA