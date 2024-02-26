Emekliye müjdeli gelişme saat 10.32 sularında duyuruldu! 15.126 TL ve altı maaş alan yaşadı! SSK BAĞKUR emeklisine çifte jest

Emeklilere yönelik müjdeli haberlerle birlikte bankalar da harekete geçti. Maaşa göre özel promosyonlar sunan pek çok banka, emekliler arasında tercih edilmeyi hedefliyor. Bankaların cazip teklifleri, emeklilere ek finansal avantajlar sağlayarak maaş ödemelerini daha da değerli hale getiriyor. Yeni yılın başlamasıyla birlikte emekliler, maaş zamları ve bayram ikramiyeleri ile dolu dolu bir yıl geçirecek.