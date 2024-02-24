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SGK matematiksel kademe hesabı tablosu! 1999 2000 2008 sonrası için 48 49 50 yaşla emeklilik

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanların emeklilik planlamalarını kolaylaştırmak adına önemli bir adımlar atmaya devam ediyor. SGK'nın resmi internet sitesinde yer alan yeni emeklilik hesaplama tablosu sayesinde vatandaşlar emeklilik yaşını ve gereken prim gün sayısını kolaylıkla hesaplayarak ne zaman emeklilik hakkı kazanabileceklerini öğrenebiliyor. Bu emeklilik planlamasında yaşanan belirsizlikleri ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

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Giriş Tarihi 24 Şubat 2024, 10:30 Güncelleme 24 Şubat 2024, 10:30
SGK matematiksel kademe hesabı tablosu! 1999 2000 2008 sonrası için 48 49 50 yaşla emeklilik

SGK tarafından emeklilik için yaş, hizmet süresi ve prim gün sayısı şeklinde belirlenen üç temel şart bulunuyor. Bu koşulları yerine getiren vatandaşlar emeklilik hakkına sahip olabiliyor. Ayrıca 10 yıl (3600 gün) çalışmış veya bu süreye denk borçlanma yapmış sigortalılar için erken emeklilik avantajları da sunuluyor.

ON YIL PRİM

Kısmi emeklilik olarak bilinen bu yöntem, 15 yıl ve 3600 gün prim ödeme koşulunu tamamlayanlara daha fazla çalışmadan emekli olma imkanı tanıyor. Kadınlarda yaş şartı 58, erkeklerde ise 60 olarak belirlenmiş. 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için bu koşullar geçerli, sonrasında ise prim günü 4500'e ve yıl şartı 25'e çıkıyor.

YÜZDE 60 RAPOR

İş yapabilme gücünü en az yüzde 60 kaybedenler, alacakları sağlık raporu ile malulen emekli olabiliyorlar. Bu durum için en az 1800 gün prim gerekiyor ve yaş şartı aranmıyor.

SGK'dan alınacak sevk ile hastaneden alınan heyet raporu SGK tarafından onaylandığında emekli maaşı bağlanıyor. Malulen emeklilerin çalışması halinde ise emekli maaşı kesiliyor.

VERGİ İNDİRİMİ

En az yüzde 40 engelli olan çalışanlar, aldıkları vergi indirimi ile yaş şartına bakılmaksızın emekli olabiliyorlar. Bu, 15 yıl ve 3600 gün prim ödemiş olmaktan başlayarak, işe giriş tarihlerine göre değişen sürelerle, 18 yıl ve 4680 güne kadar uzanabiliyor. Engelli emeklilik hakkından yararlananlar çalışmaya devam edebiliyorlar ve maaşları kesilmiyor.

ÇOCUK AVANTAJI

Kadın çalışanlar için sunulan çocuk avantajı, annelere 3 çocuğa kadar borçlanma ile toplamda 2160 gün, yani 6 yıl prim kazandırıyor. Bu sayede, yaş ve hizmet süresi koşullarını sağlayan anneler, erken emeklilik hakkından yararlanabiliyor. Ancak, bu imkandan faydalanabilmek için çocukların sigortalı olmadan önce doğmuş olması gerekiyor.

ASKERLİK BORÇLANMASI

Erkekler için askerlik süreleri, hem yaşın geriye çekilmesi hem de ek prim kazanımı imkanı sunuyor. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik süresi için borçlanma yapıldığında, sigorta giriş tarihi borçlanılan gün kadar geriye çekilebiliyor. Bu durum, erkek sigortalılar için en az 1 yaş erken emeklilik fırsatı anlamına geliyor.

YIPRANMA

Ağır işlerde çalışanlar, madenciler, gazeteciler, gemi adamları gibi meslek grupları için, çalışılan sürelere belli oranlarda gün ekleniyor ve işe giriş tarihi geriye çekiliyor. Eklenen prim süresinin yarısı kadar süre yaş şartından düşülüyor, bu da erken emeklilik imkanı sunuyor.

ANNEYE PRİM

1 Ekim 2008 sonrası, başkasının bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu olan annelerin primlerinin dörtte biri, toplam primlerine ekleniyor. Bu eklenen süre, yaş şartından düşülüyor. Böylece, 4 yıl çalışmış bir anne, 5 yıl çalışmış gibi kabul edilerek, erken yaşta emekli maaşı alma hakkı kazanabiliyor.

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