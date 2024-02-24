SGK matematiksel kademe hesabı tablosu! 1999 2000 2008 sonrası için 48 49 50 yaşla emeklilik

En az yüzde 40 engelli olan çalışanlar, aldıkları vergi indirimi ile yaş şartına bakılmaksızın emekli olabiliyorlar. Bu, 15 yıl ve 3600 gün prim ödemiş olmaktan başlayarak, işe giriş tarihlerine göre değişen sürelerle, 18 yıl ve 4680 güne kadar uzanabiliyor. Engelli emeklilik hakkından yararlananlar çalışmaya devam edebiliyorlar ve maaşları kesilmiyor.

ÇOCUK AVANTAJI

Kadın çalışanlar için sunulan çocuk avantajı, annelere 3 çocuğa kadar borçlanma ile toplamda 2160 gün, yani 6 yıl prim kazandırıyor. Bu sayede, yaş ve hizmet süresi koşullarını sağlayan anneler, erken emeklilik hakkından yararlanabiliyor. Ancak, bu imkandan faydalanabilmek için çocukların sigortalı olmadan önce doğmuş olması gerekiyor.

ASKERLİK BORÇLANMASI

Erkekler için askerlik süreleri, hem yaşın geriye çekilmesi hem de ek prim kazanımı imkanı sunuyor. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik süresi için borçlanma yapıldığında, sigorta giriş tarihi borçlanılan gün kadar geriye çekilebiliyor. Bu durum, erkek sigortalılar için en az 1 yaş erken emeklilik fırsatı anlamına geliyor.