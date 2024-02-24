SGK matematiksel kademe hesabı tablosu! 1999 2000 2008 sonrası için 48 49 50 yaşla emeklilik

SGK'dan alınacak sevk ile hastaneden alınan heyet raporu SGK tarafından onaylandığında emekli maaşı bağlanıyor. Malulen emeklilerin çalışması halinde ise emekli maaşı kesiliyor.
VERGİ İNDİRİMİ
En az yüzde 40 engelli olan çalışanlar, aldıkları vergi indirimi ile yaş şartına bakılmaksızın emekli olabiliyorlar. Bu, 15 yıl ve 3600 gün prim ödemiş olmaktan başlayarak, işe giriş tarihlerine göre değişen sürelerle, 18 yıl ve 4680 güne kadar uzanabiliyor. Engelli emeklilik hakkından yararlananlar çalışmaya devam edebiliyorlar ve maaşları kesilmiyor.
ÇOCUK AVANTAJI
Kadın çalışanlar için sunulan çocuk avantajı, annelere 3 çocuğa kadar borçlanma ile toplamda 2160 gün, yani 6 yıl prim kazandırıyor. Bu sayede, yaş ve hizmet süresi koşullarını sağlayan anneler, erken emeklilik hakkından yararlanabiliyor. Ancak, bu imkandan faydalanabilmek için çocukların sigortalı olmadan önce doğmuş olması gerekiyor.
ASKERLİK BORÇLANMASI
Erkekler için askerlik süreleri, hem yaşın geriye çekilmesi hem de ek prim kazanımı imkanı sunuyor. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik süresi için borçlanma yapıldığında, sigorta giriş tarihi borçlanılan gün kadar geriye çekilebiliyor. Bu durum, erkek sigortalılar için en az 1 yaş erken emeklilik fırsatı anlamına geliyor.
YIPRANMA
Ağır işlerde çalışanlar, madenciler, gazeteciler, gemi adamları gibi meslek grupları için, çalışılan sürelere belli oranlarda gün ekleniyor ve işe giriş tarihi geriye çekiliyor. Eklenen prim süresinin yarısı kadar süre yaş şartından düşülüyor, bu da erken emeklilik imkanı sunuyor.
ANNEYE PRİM
1 Ekim 2008 sonrası, başkasının bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu olan annelerin primlerinin dörtte biri, toplam primlerine ekleniyor. Bu eklenen süre, yaş şartından düşülüyor. Böylece, 4 yıl çalışmış bir anne, 5 yıl çalışmış gibi kabul edilerek, erken yaşta emekli maaşı alma hakkı kazanabiliyor.