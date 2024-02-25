Son dakika: Mersin Mut’ta gaz heyecanı! Bahçesine su kuyusu açmak isterken gaz keşfetti

'ZAMAN ZAMAN BU GAZLAR ÇIKIYOR'

Jeoloji Mühendisi Tahir Koldemir, "Mut ilçesinde zaman zaman yapılan sondajlarda bu tarz gazlar çıkıyor. Burada da bir sondaj atılmış ve sondajdan bir gaz çıkışı olmuş. Bu gazın ne gazı olduğunun tespit edilmesi gerekiyor. Bizim başımıza gelenler bazen sondajlarda ufak tefek patlamalar oluyordu. Metan, bütan ya da propan gazlarından bir tanesi olabilir. Bunun da Türkiye Petrolleri tarafından gerekli merciler tarafından tespit edilmesi gerekmektedir" dedi.

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