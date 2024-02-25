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Son dakika: Mersin Mut'ta gaz heyecanı! Bahçesine su kuyusu açmak isterken gaz keşfetti

Mersin Mut’ta yaşayan bir çiftçinin bahçesinde su kuyusu açmak için yaptırdığı 100 metrelik sondajda gaza rastlandı. Gaz, bir işçinin çakmağı ateşlemesiyle yandı. Bölgede alanında uzman ekipler inceleme yapacak.

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Giriş Tarihi 25 Şubat 2024, 15:45 Güncelleme 25 Şubat 2024, 15:45
Son dakika: Mersin Mut’ta gaz heyecanı! Bahçesine su kuyusu açmak isterken gaz keşfetti

Mersin'in Mut ilçesinde bir çiftçinin bahçesinde açtırdığı sondaj kuyusundan yanıcı gaz çıktı. Gazın türünün belirlenmesi için yetkililere başvuru yapıldı.

İlçenin Kültür Mahallesi'nde yaşayan N.K., kayısı bahçesinin sulanması amacıyla kullanılmak için sondaj çalışması yaptırdı.

Çalışmalar sırasında kuyuda gaz sızıntısı yaşandı. Kokuyu fark eden işçilerden biri, gazın yanıcı olup olmadığını tespit etmek için çakmağını ateşledi. Gazın alev alması üzerine işçiler itfaiyeye haber verdi.

Gelen ekipler, müdahale ederek alevleri söndürdü. İtfaiye ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı bölgeyi şeritle çevirerek koruma altına aldı.

Gazın türünün tespiti için Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ekiplerine haber verildi.

'ZAMAN ZAMAN BU GAZLAR ÇIKIYOR'
Jeoloji Mühendisi Tahir Koldemir, "Mut ilçesinde zaman zaman yapılan sondajlarda bu tarz gazlar çıkıyor. Burada da bir sondaj atılmış ve sondajdan bir gaz çıkışı olmuş. Bu gazın ne gazı olduğunun tespit edilmesi gerekiyor. Bizim başımıza gelenler bazen sondajlarda ufak tefek patlamalar oluyordu. Metan, bütan ya da propan gazlarından bir tanesi olabilir. Bunun da Türkiye Petrolleri tarafından gerekli merciler tarafından tespit edilmesi gerekmektedir" dedi.

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