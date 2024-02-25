SGK'ya başvurmak yetiyor! 15 yıl ile emeklilik de listede! Primi eksik olana 2'si 1 arada müjde açıklandı! 4/1-(a), 4/1-(b)...

Son günlerde yapılan yeni bir açıklama, emeklilik şartlarını tamamlayamayanlar için umut kapısı açtı. Emeklilik yaşını bekleyemeyen veya primini tamamlayamayan sigortalılar için sunulan toplu ödeme seçeneği, milyonlarca kişi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. EYT yasasıyla birlikte, 4 milyondan fazla kişi emeklilik hakkını elde etti, ancak bazıları gerekli prim ve yıl şartlarını sağlayamıyor.