SGK'ya başvurmak yetiyor! 15 yıl ile emeklilik de listede! Primi eksik olana 2'si 1 arada müjde açıklandı! 4/1-(a), 4/1-(b)...

Son günlerde yapılan yeni bir açıklama, emeklilik şartlarını tamamlayamayanlar için umut kapısı açtı. Emeklilik yaşını bekleyemeyen veya primini tamamlayamayan sigortalılar için sunulan toplu ödeme seçeneği, milyonlarca kişi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. EYT yasasıyla birlikte, 4 milyondan fazla kişi emeklilik hakkını elde etti, ancak bazıları gerekli prim ve yıl şartlarını sağlayamıyor.
Emeklilikte Toplu Ödeme ve İade Süreci: Bilmeniz Gerekenler
Emeklilik sürecinde önemli bir destek mekanizması olan toplu ödeme ve prim iadesi imkanları, bireylerin emeklilik hedeflerine ulaşmalarını sağlıyor. İşte, bu sürece dair detaylar:
1. Emeklilik Koşulları ve Toplu Ödeme İmkanı
- Öncelikle, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar veya borçlanma yoluyla başlangıcını bu tarihe çekenler, emeklilik imkanını elde edebilir.
- SSK'lılar için 5.000-5.975, Bağ-Kur'lular ve memurlar için ise kadınlar için 7.200, erkekler için 9.000 prim günü tamamlanması gerekmektedir.
- Bu şartları sağlayamayanlar için kısmi emeklilik imkanı bulunmaktadır.
2. Toplu Para İadesi ve İade Süreci
- Emeklilik için gerekli prim ödeme gün sayısını dolduramayanlar, Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurarak ödemiş oldukları prim tutarlarını toplu bir şekilde iade alabilirler.
- SSK'lilar için 2008'den önce kendi adına ödenen hem işçi hem de işveren primi, 2008'den sonra ise sadece işçi primleri geri ödenmektedir.
- Bağ-Kur'lulara ise tarih ayrımı yapmadan ödedikleri tüm primler geri verilmektedir.