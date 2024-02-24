8 bin işçi alınacak: Kadro ve başvuru tarihleri belli oldu!

TURİZM HIZLI BAŞLADI Kültür ve Turizm Bakanlığı , geçen ay Türkiye'ye 2 milyon 47 bin 27 yabancı turistin geldiğini açıkladı. Ocak ayındaki yabancı ziyaretçi sayısı, rekorların kırıldığı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2.05 artış gösterdi. Ziyaretçilerin en çok tercih ettiği il İstanbul oldu. Megakenti 1 milyon 165 bini aşkın yabancı turist ziyaret etti. 237 bin turist ile Edirne, 178 bin turist ile Antalya takip etti.





AİLE FONU'NA 2.914 BAŞVURU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, başvurularına 15 Şubat'ta deprem bölgesinden başlanan Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin, "Gençlerimizin yoğun ilgisi söz konusu. Dün sabah itibarıyla 2 bin 914 çift başvurmuş durumda. İlerleyen süreçte ise programı tüm gençlerimizi kapsayacak şekilde bütün Türkiye'de yaygınlaştıracağız" dedi. TÜİK'in 2023'e ilişkin evlenme ve boşanma istatistiklerini yayımladığını anımsatan Göktaş, buna göre, geçen yıl evlenen ve boşanan çiftlerin sayısının 2022'ye göre biraz düştüğünü söyledi. Verileri 'çok önemli' olarak nitelendiren Göktaş, "Bu veriler ışığında sosyal politikalarımızı sürekli güncelliyoruz" diye konuştu.



YILMAZ: BÜYÜMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonla mücadele ederken büyümeyi de sürdürdüklerine işaret ederek, "Ama büyümenin kompozisyonunu değiştiriyoruz. Tüketim ağırlıklı bir büyüme değil daha çok yatırım, ihracat, üretim ağırlıklı bir büyüme yapısı inşa ediyoruz" dedi. Son çeyrek verilerinin yayımlanmadığını ancak bu çeyrekteki büyüme oranı yüzde 3.7 olsa dahi OVP'deki yüzde 4.4 hedefinin yakalanacağını söyleyen Yılmaz, kişi başı milli gelirin 13 bin dolara yakın seviyeye çıkmasını beklediklerini aktardı.



GAYRİMENKULDE YENİ PROGRAM BAŞLIYOR

Gayrimenkulde Kadın Liderler Gelişim Programı; Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM), Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) ve Gayrimenkulde Kadın Liderler (GKL) platformu iş birliğiyle 23 Mart'ta Boğaziçi Üniversitesi'ndeki ilk dersiyle başlayacak. Program online olarak çarşamba akşam ve cumartesi sabah yarım gün olmak üzere haftada 6 saat ve toplam 72 saat olarak planlandı. Başvurular 15 Mart'a kadar sürecek.

KURU MEYVEDE 1 MİLYAR $'I AŞTILAR

Türkiye'nin kuru meyve ihracatının yüzde 60'ını tek başına gerçekleştiren Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, son 1 yıllık dönemde ihracatını yüzde 17'lik artışla 857 milyon dolardan 1 milyar 4 milyon dolara çıkardı. Dünyanın kuru meyve ambarı olduklarını, çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir üretim ve ihracatında dünya birincisi olduklarını dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, Ege Bölgesi'nden kuru meyve ihracatında ilk kez 1 milyar doları aşmanın gururunu yaşadıklarını, üretimden gelen güçleriyle 100'ün üzerinde ülkeye ihracat yaparak bu başarıyı yakaladıklarının altını çizdi.

SU ÜRÜNLERİNDEN 2 MİLYAR DOLAR

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, su ürünlerinde bu yıl 2 milyar dolar, 2030 için 5 milyar dolar gelir hedefine odaklandıklarını belirterek, yürüttükleri çalışmalarla dünya piyasasında söz sahibi olabilecek ürünler geliştirdiklerini bildirdi. Türkiye'den 100'ün üzerinde ülkeye ihracat yaptıklarını aktaran Atalay, 2023'teki 1 milyar dolar hedefini 2019'da yakaladıklarını, geçen seneyi 1.7 milyar dolarla kapattıklarını ifade etti. Atalay, 5 yılda kişi başı balık tüketiminin 5.5 kilogramdan 8 kilogramlara ulaştığını söyledi.

TÜRLERİN GELECEĞİ KORUNUYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürü Kadir Çokçetin, ülke genelindeki 24 yaban hayvanı üretim istasyonundan 2002-2023 yıllarında 2 bin 41 memeli yaban hayvanının, 42 milyon alabalık ile 1.4 milyon keklik ve sülünün doğal ortamlarına bırakıldığını bildirdi. Yaban hayvanı türleri içinde yer alan memelilerden 123, kuşlardan 386 ve sürüngenlerden 141 olmak üzere toplam 650 türün genel müdürlük tarafından koruma altına alındığını belirten Çokçetin, "Genel Müdürlük olarak memeli ve kanatlı yaban hayvanları ile alabalık üretimi maksadıyla kurulmuş 24 yaban hayvanı üretim istasyonumuz mevcut. Bunlardan 12'sinde memeli, 9'unda kanatlı, 3'ünde alabalık üretimi yapılıyor. Bu üretim merkezleri yaban hayatı popülasyonlarını destekliyor" dedi.

HAYVAN SAĞLIĞI İÇİN VETKOM GELİYOR

Tarım Bakanlığı, hayvan sağlığının korunabilmesi ve üretimin sekteye uğramaması için uluslararası standartlarda entegre bir kontrol merkezi olan Veteriner Tıbbi Ürün Kontrol Merkezi'ni (VETKOM) kuracak. Türkiye'de ruhsatlı veteriner tıbbi ürünlerini serbest bırakma, ithalat kontrolleri, saha kontrolleri kapsamındaki kalite kontrol testleri VETKOM tarafından yapılacak. VETKOM, hayvanlarda bulaşıcı ve vektörle bulaşan hastalıklar ve zoonozlara yönelik veteriner tıbbi ürün kontrollerinin güçlendirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik danışmanlık hizmeti de sağlayacak.

Rana BÜYÜKTAŞ