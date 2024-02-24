Kentsel dönüşüme tarihi destek! İstanbul’da ’Yarısı Bizden’ paketi yürürlüğe girdi: Kredinin şartları neler?

SON TARİH NE?
Yapım için yardıma ilişkin hibe taahhütnamesi ve kredi sözleşmesi, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'na ayrılan İstanbul Dönüşüm Kampanyası Finansmanı bütçe imkânları doğrultusunda 31 Aralık 2026 tarihine kadar yapılabilecek.
YENİDEN BAŞVURU FIRSATI
Sabah'ta yer alan habere göre, Yarısı Bizden kampanyası için başvurular geçen yıl yapılmış ve 1.2 milyonu aşkın müracaat olmuştu. Başvuru yapmayan ancak bugün pişman olanlar için de fırsat sunulmasına karar verildi. Gürgen, "Vatandaşımız bu şartları bilmiyordum, o yüzden fırsatı kaçırdım diyebilir. Bu nedenle müracaat yapmamış olsalar dahi, kendi aralarında uzlaşı sağlarlarsa onları da kapsama alacağız. Öncelik başvuru sahibinde, sonra diğer taleplerinde" dedi.
ZEMİN UYGUN DEĞİLSE İSTANBUL DIŞINA DA ÇIKABİLİR
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen, kredilerde 24 aylık geri ödemesiz dönemin ruhsat alınmasıyla başladığını belirterek, "24 ayın sonunda 12 aylık faizsiz taksit dönemi başlıyor. İnşaat 24 aydan daha kısa sürede biterse de geri ödemesiz dönem devam ediyor. Örneğin 18'inci ayda inşaat biterse 6 ay geri ödemesiz oturabiliyor. 24 ayın sonunda 12 aylık faizsiz taksit dönemi başlıyor" dedi. Gürgen, parselin zemin ve plan durumunun yeniden inşaat yapımına uygun olmaması durumunda isteyenlerin İstanbul dışına çıkabilmesinin de önünün açıldığını belirtti.
'DURUM CİDDİYE ALINMALI'
Kentsel dönüşümün ülkedeki en kritik konu olduğunu söyleyen GYODER Başkanı Neşecan Çekici, "İstanbul'da 1.5 milyon riskli konut var, bunun 600 bini önceliklendirilmeli. Mevcut düzenleme bu anlamda oldukça değerli. Nitekim deprem değil, çürük, sağlıksız, dayanıksız binalar insan hayatını riske atıyor. Ülkemize yapılacak en büyük iyilik bu yapı stoğunun güçlendirilmesi olacak.Kentsel dönüşümler, kamuyu, özel sektörü ve sivil oluşumları bir araya getiren kapsamlı projeler. Her tarafın durumu ciddiye alması gerekiyor. Kentsel dönüşümün 'olmazsa olmazı' , tarafların sadece kendi çıkarına odaklandığı rant ve oran pazarlıklarına kurban edilmemesi gerekliliğidir" diye konuştu.
5 BİN 833 LİRA TAKSİTLE
- 4'üncü yıl itibarıyla TÜFE'nin yarısı yüzde 5 olarak öngörülerek hesaplanmıştır. Enflasyonun daha düşük ya da daha yüksek çıkması durumunda taksit rakamları değişkenlik gösterebilir.