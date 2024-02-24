Kentsel dönüşüme tarihi destek! İstanbul’da ’Yarısı Bizden’ paketi yürürlüğe girdi: Kredinin şartları neler?

Hükümet sağlıksız yapı stokunu yenilemek için yüzyılın kentsel dönüşüm hareketini başlattı. Geçen yılın sonunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın müjdesini verdiği "Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında verilecek destek paketinin esaslarını belirleyen karar ise dün Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Böylece, İstanbul'da 'Yarısı Bizden' kampanyası kapsamında vatandaşlara her bir bağımsız bölüm için 700 bin lirası hibe, 700 bin lirası kredi, 100 bin lirası da kira yardımı olmak üzere 1.5 milyon lira destek sağlanacak. Ayrıca ruhsat tarihinden itibaren 24 ay geri ödemesiz dönem uygulanacak.

Kredi geri ödemeleri, geri ödemesiz dönemden sonraki ilk aydan itibaren başlayacak ve ilk 12 taksit faizsiz olmak üzere en fazla 120 ayda tamamlanacak. Kampanyaya başvuru yapmayan vatandaşlar için yeni bir fırsat sunulacak.