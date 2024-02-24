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4 milyon haneye 10 milyar TL devlet desteği! Vatandaşın faturasını Hazine ödeyecek! Programdan kimler yararlanabilir?

Bu yıl ihtiyaç sahibi 4 milyon ailenin, 10 milyar liralık elektrik faturasını devlet karşılayacak. 4 kişilik bir haneye 125 kwh karşılığı 216.82 TL, 5 kişi ve üstü haneye de 150 kwh karşılığı aylık 260.19 TL elektrik fatura desteği verilecek. Peki, programdan kimler yararlanabiliyor? İşte yanıtı...

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Giriş Tarihi 24 Şubat 2024, 10:03 Güncelleme 24 Şubat 2024, 11:00
4 milyon haneye 10 milyar TL devlet desteği! Vatandaşın faturasını Hazine ödeyecek! Programdan kimler yararlanabilir?

Küresel ölçekte artan enerji fiyatlarından vatandaşın etkilenmemesi için hükümet, ihtiyaç sahibi hanelere yıllardır elektrik faturası ödetmiyor.

Uygulanan sübvansiyonlarla milyonlarca hane de ucuz elektrik kullanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde yürütülen ihtiyaç sahibi hanelere elektrik tüketim desteği verilmesi çalışmasından bu yıl 4 milyon 53 bin 500 hane yararlandırılacak.

AYLIK DESTEK 260 TL'YE KADAR
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYD) tarafından düzenli merkezi yardım ve aylıklara ilişkin hak sahipliği belirlenen ve bu hak sahipliği devam eden hanelerin yararlanacağı elektrik tüketim desteği aylık 260 TL'ye kadar olacak.

Bu kapsamda 1-2 kişilik muhtaç hanelere 75 kilovaatsaat (kwh) elektrik karşılığı 130.09 TL, 3 kişilik hanelere 100 kwh karşılığı 173.46 TL, 4 kişilik hanelere 125 kwh karşılığı 216.82 TL, 5 kişi ve daha fazla kişilik ailelere 150 kwh karşılığı aylık 260.19 TL elektrik fatura desteği verilecek



Ortalama fatura destek tutarı 200 TL olarak baz alındığında bu şekilde aylık 800 milyon TL, yıl genelinde ise yaklaşık 10 milyar TL'lik elektrik faturası devlet tarafından karşılanmış olacak.

KİMLER PROGRAMDAN YARARLANABİLİYOR?
Düzenli sosyal yardım programlarından faydalanan ihtiyaç sahibi haneleri kapsayan söz konusu destek programından, 65 yaşını doldurmuş muhtaç kişiler, düzenli merkezi yardım alanlar, eşi vefat etmiş kadınlar, muhtaç asker aileleri, öksüz ve yetimler, kronik hastalık yardım programından faydalananlar yararlanabiliyor.



DESTEK NASIL SAĞLANIYOR?
Yararlanacakların herhangi bir kuruma başvuru yapmasına gerek yok. Kimlik kartı ve elektrik faturası ile PTT şubesine gitmesi yeterli. Düzenli sosyal yardım almaya ilişkin verilmiş hak sahipliği kararı devam eden hanelerin sistem üzerinde aylık kontrolü yapıldıktan sonra ödemeler hazırlanıyor. Hak sahiplerinin oturdukları evde kiracı olmaları ve elektrik sayaçlarının ev sahibinin üzerine olması da destekten yararlanmasına engel teşkil etmiyor. Hak sahibi bakanlığın sisteminde kayıtlı olduğu için başka belge olmadan destekten yararlanıyor.


4 YILDA 19.2 MİLYAR TL'LİK ELEKTRİK FATURASI KARŞILANDI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, daha önce bakanlığının bütçe görüşmeleri sırasında İhtiyaç Sahibi Hanelere Elektrik Tüketim Desteği Verilmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı'na göre desteklemelerin devam ettiğini belirterek, "Bu bağlamda, 2019'dan bugüne kadar 19.2 milyar TL'lik bir elektrik tüketim desteği verdik. Diğer taraftan, bu yıl da hâlen devam eden ısınma amaçlı kömür desteği kapsamında geçtiğimiz yıl 1.9 milyon haneye 1.7 milyon ton kömür desteği sağladık. Geçen yıl 634 milyon lira tutarında doğalgaz tüketim desteğinde bulunduk" demişti.

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