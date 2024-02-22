SGK yaş gün prim tablosu hesabını yeniden yapın! Primi eksik olanlar için liste 1’den 5’e kadar değişti

Ev hizmetlerinde ayda 10 gün işçi çalıştıranlar en az 2.500 lira 31 kuruş, 30 gün çalıştıranlar ise 6.500 lira 81 kuruş prim ödeyecekler.

Tarımsal faaliyette bulunanlar ve evde üretim yapanlar için isteğe bağlı sigorta primi aylık 6.400 lira 80 kuruşa yükseldi.

İşsizlik primi dahil etmek isteyenlerin ise en az 7.100 lira 89 kuruş ödemeleri gerekecek.

Taksi, dolmuş ve toplu taşıma araçlarında çalışanlar en az 6.500 lira 81 kuruş prim ödeyecekler.

Şoförler ve Diğer Meslek Grupları:

Diğer Durumlar:

Geçmişte prim borcu nedeniyle dondurulan hizmet süreleri bulunan Bağ-Kur'lular, bu yıl başvurursa günlük 230,03 lira ödeyerek bu süreleri canlandırabilecekler.

Borçlanma yapmak isteyenler için doğum ve askerlik borçlanmasında günlük en düşük ödeme 213,36 lira, en yüksek ödeme ise 1.600 lira 20 kuruşa çıktı.

Gurbetçiler yurt dışı borçlanması yaptıklarında günlük en az 300,04 lira, en çok 2.250 lira 28 kuruş ödeyecekler.

Part-time iş yapanlar, aylık kazanç alt sınırına göre işsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler için 6.400 lira 80 kuruş, işsizlik sigortası primi ödeyecekler için ise 7.088 lira üzerinden gün sayısına göre ödeme yapacaklar.

Bu değişiklikler, farklı kesimlerdeki bireylerin prim ve sigorta ödemelerindeki yüklerini etkileyecek önemli düzenlemeler olarak karşımıza çıkıyor.