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SGK yaş gün prim tablosu hesabını yeniden yapın! Primi eksik olanlar için liste 1'den 5'e kadar değişti

Emeklilik, birçok kişinin hayalini süsleyen ve çalışma hayatının sonunda huzurlu bir gelecek için önemli bir adımdır. Bu hedefe ulaşmak için farklı yollar bulunmaktadır ve 2024 yılında yürürlüğe giren yeni asgari ücret düzenlemesi, emeklilik planlarını etkileyen bazı değişikliklere neden oldu. Yeni prim tutarlarının açıklanmasıyla birlikte, emeklilik planı yapanlar için önemli bir bilgi kaynağı oluştu.

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Giriş Tarihi 22 Şubat 2024, 07:41 Güncelleme 22 Şubat 2024, 07:41
SGK yaş gün prim tablosu hesabını yeniden yapın! Primi eksik olanlar için liste 1’den 5’e kadar değişti

Son zamanlarda yapılan düzenlemelerle birlikte, Esnaf Bağ-Kur primleri ve sigorta ödemelerinde önemli değişiklikler gerçekleşti. Bu değişiklikler, birçok kesimi ilgilendiriyor ve emeklilik planları üzerinde etkili olabilir. İşte detaylar...

Esnaf Bağ-Kur Primleri:

En düşük prim tutarı 6.900 lira 86 kuruş olarak belirlendi, en yüksek tutar ise 51.756 lira 52 kuruş.

Primini düzenli ödeyenler için 5 puanlık avantajla en düşük prim tutarı 5.900 lira 74 kuruş olarak uygulanacak.

En alt tutardan ödeme yapan esnafların aylık avantajı 1.012 lira olacak.

Çalışmayanlar ve Eksik Prim Ödeyenler:

En düşük isteğe bağlı sigorta primi 6.400 lira 80 kuruş oldu.

Ev kadınlarının primlerinin 3'te 1'i devlet tarafından ödenecek, böylece ev kadınları aylık 4.267 lira 20 kuruş prim ödeyerek emekli olabilecekler.

Evde Üretenler ve Ev İşlerinde Çalışanlar:

Tarımsal faaliyette bulunanlar ve evde üretim yapanlar için isteğe bağlı sigorta primi aylık 6.400 lira 80 kuruşa yükseldi.

Ev hizmetlerinde ayda 10 gün işçi çalıştıranlar en az 2.500 lira 31 kuruş, 30 gün çalıştıranlar ise 6.500 lira 81 kuruş prim ödeyecekler.

Şoförler ve Diğer Meslek Grupları:

Taksi, dolmuş ve toplu taşıma araçlarında çalışanlar en az 6.500 lira 81 kuruş prim ödeyecekler.

İşsizlik primi dahil etmek isteyenlerin ise en az 7.100 lira 89 kuruş ödemeleri gerekecek.

Diğer Durumlar:

Geçmişte prim borcu nedeniyle dondurulan hizmet süreleri bulunan Bağ-Kur'lular, bu yıl başvurursa günlük 230,03 lira ödeyerek bu süreleri canlandırabilecekler.

Borçlanma yapmak isteyenler için doğum ve askerlik borçlanmasında günlük en düşük ödeme 213,36 lira, en yüksek ödeme ise 1.600 lira 20 kuruşa çıktı.

Gurbetçiler yurt dışı borçlanması yaptıklarında günlük en az 300,04 lira, en çok 2.250 lira 28 kuruş ödeyecekler.

Part-time iş yapanlar, aylık kazanç alt sınırına göre işsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler için 6.400 lira 80 kuruş, işsizlik sigortası primi ödeyecekler için ise 7.088 lira üzerinden gün sayısına göre ödeme yapacaklar.

Bu değişiklikler, farklı kesimlerdeki bireylerin prim ve sigorta ödemelerindeki yüklerini etkileyecek önemli düzenlemeler olarak karşımıza çıkıyor.

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