5.3 milyon kişiyi kapsıyor! 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak? Ek gösterge ile maaşlar ne kadar olacak? 1. derece memurlar...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) çalışmalarına odaklanan kamu gözü, birinci derece memurlara 3600 ek gösterge verilip verilmeyeceği konusunda büyük bir merak içerisinde. Memuriyet derecesi ve eğitim durumlarına göre belirlenecek olan bu düzenleme için beklentilerin torba yasa içine alınması bekleniyor. Aralık ayında Bakan Işıkhan tarafından yapılan değerlendirmelerde, 3600 ek gösterge düzenlemesinin hayata geçeceği açıklanmıştı. Ancak, net bir çıkış tarihi belirlenmemiş durumda. Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren düzenleme ile polis, öğretmen, hemşire ve din görevlileri gibi bazı gruplar yararlanmıştı. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak ve kimlere verilecek? İşte, son durum gelişmeleri...

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:



"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."