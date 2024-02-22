SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

5.3 milyon kişiyi kapsıyor! 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak? Ek gösterge ile maaşlar ne kadar olacak? 1. derece memurlar...

Türkiye'nin kamu çalışanlarını yakından ilgilendiren konularından biri olan 3600 Ek Gösterge düzenlemesi, son günlerin en çok tartışılan ve merak edilen konularından biri haline geldi. Hükümet yetkilileri ve sendikalar arasında yapılan görüşmelerin ardından, 3600 Ek Gösterge'nin torba yasa kapsamında ele alınıp alınmayacağı da merak konusu. Peki, 3600 Ek Gösterge ne zaman çıkacak ve torba yasa içinde yer alacak mı? İşte, detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Şubat 2024, 06:52 Güncelleme 22 Şubat 2024, 07:04
5.3 milyon kişiyi kapsıyor! 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak? Ek gösterge ile maaşlar ne kadar olacak? 1. derece memurlar...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) çalışmalarına odaklanan kamu gözü, birinci derece memurlara 3600 ek gösterge verilip verilmeyeceği konusunda büyük bir merak içerisinde. Memuriyet derecesi ve eğitim durumlarına göre belirlenecek olan bu düzenleme için beklentilerin torba yasa içine alınması bekleniyor. Aralık ayında Bakan Işıkhan tarafından yapılan değerlendirmelerde, 3600 ek gösterge düzenlemesinin hayata geçeceği açıklanmıştı. Ancak, net bir çıkış tarihi belirlenmemiş durumda. Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren düzenleme ile polis, öğretmen, hemşire ve din görevlileri gibi bazı gruplar yararlanmıştı. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak ve kimlere verilecek? İşte, son durum gelişmeleri...

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:

"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."

3600 EK GÖSTERGE TORBA YASADA VAR MI?

Torba yasa ile birlikte 90 bin taşerona kadro, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak atılacak birçok konunun görüşülmesi bekleniyor.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

3600 ek gösterge düzenlemesi memur ve memur emeklilerini yakından ilgilendiriyor.

Yaklaşık 5,3 milyon kamu çalışanını ilgilendiren düzenleme, memurların unvan, görev, sorumluluk ve hizmet sürelerine göre maaş hesaplamalarında önemli bir rol oynuyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Milli muharip uçağı KAAN dünya basınında! Alman itiraf etti: Başkan Erdoğan kazandı ABD kaybetti
CHP’li isimler deprem zamanı 5 yıldızlı otelde keyif yaptı! Faturayı Adana Büyükşehir Belediyesi ödedi
6 bin TL yasası bu ay tamam: Adım adım ikramiye takvimi hazır! Emeklilik tarihleri neden önemli?
Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olacak? Piyasalar merakla bekliyor: Beklentiler ne yönde?
Başkan Erdoğan’dan CHP’ye DEM tepkisi: Kandil güdümünde siyaset yapanlarla iş birliğine giriştiler | AFYON MİTİNGİ
Türkiye için tarihi gün! KAAN ilk uçuşunu yaptı... Başkan Erdoğan’dan ilk mesaj
Galericilerden yeni adım! Otomobilde senetli satış dönemi başladı! Faiz oranı nasıl oluyor?
Fenerbahçe’de gündem transfer! Haziran planı ortaya çıktı
Oğlum öldürdüyse bize ne? | Esra Erol’da babanın savunması pes dedirtti! 2 yıldır kayıp Murat nerede? Tehdit mesajları ortaya çıktı...
Liste liste kriz! CHP’li başkan isyan etti Özgür Özel sadece tamam demekle yetindi
Başkan Erdoğan’ın Türkiye’si! Foreign Affairs ‘ABD boyun eğdi’ dedi: Afrika, Kafkasya ve Balkanlar’da gücünü gösterdi
Gökhan Zan’dan hem rüşvet hem tehdit iddiası! CHP’yi ve Lütfü Savaş’ı işaret etti
İmamoğlu İYİ Parti’yi böyle içten oyuyor! Siyasi rüşvet tescillendi: Bas istifayı al CHP’den meclis üyeliğini | Akşener’e kurumsal operasyon
İliç’te son durum! Bakanlar bölgede... Aramalara ara verildi | Tehlikeli atığa rastlanmadı
Kılıçdaroğlu - İmamoğlu kapışmasını Murat Kurum’a yıkmaya çalıştılar! CHP’deki troll savaşının deşifresi: Madde madde İBB Haber gerçekleri
SON DAKİKA