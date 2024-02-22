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Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Piyasalar merakla bekliyor: Beklentiler ne yönde?

Son dakika haberi! Yılın ikinci faiz kararı için gözler Merkez Bankası’nın bugün yapacağı açıklamaya çevrildi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün faiz kararını açıklamak üzere toplanacak. Peki faiz kararı ne olacak? Ekonomistlerin beklentisi ne yönde? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 21 Şubat 2024, 14:57 Güncelleme 22 Şubat 2024, 07:21
Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olacak? Piyasalar merakla bekliyor: Beklentiler ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı yurt içi piyasaların gündeminde.

🤔 Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? 🧐

Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında ilk faiz toplantısını şubat ayında gerçekleştirecek.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yılın ikinci faiz kararı bugün açıklanacak.

İLK TOPLANTISINDA KARAR NE OLDU?

TCMB, 25 Ocak'ta gerçekleştirilen 2024 yılının ilk toplantısında politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkarmıştı.

Yılın ilk toplantısında, "Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceğini değerlendirmiştir" mesajı verilmişti.

Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 36 olarak açıklamıştı.

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

TCMB'nin düzenlediği ankete göre önümüzdeki 12 ay için enflasyon beklentisi yüzde 37,78 oldu. Bir önceki ankette bu beklenti yüzde 39,09 seviyesindeydi. 24 ay sonrası için yüzde 23,69'dan yüzde 23,05'e geriledi.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,04 iken, bu anket döneminde yüzde 42,96 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 23,69 ve yüzde 23,05 olarak gerçekleşti.

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