Düşük faizli ilk evim kredisi ne zaman çıkacak, başvuru şartları neler? 1.20 faizli konut kredisi başvuru sayfası 2024! 2.000.000 TL kredi taksit tablosu

Türkiye'de konut sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş için umut dolu bir kampanya başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamasıyla duyurulan düşük faizli konut kredisi kampanyası, şartları ve başvuru detaylarıyla birlikte büyük ilgi görmeye devam ediyor. İşte, beklenen kampanyanın detayları ve son durumu...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 20 Kasım'da gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, konut kredisi ve 'Aile ve Gençlik Fonu'yla ilgili konuşarak, hükümetin ev sahibi olma konusundaki politikalarını açıkladı. İşte, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın konuya ilişkin ifadeleri:

"Merkez Bankası ve BDDK ile iş birliği içindeyiz. İlk ev alımlarında kredi erişimini kolaylaştırıyoruz. Bu kapsamda bir düzenleme yapılacağını daha önce belirtmiştik ve şimdi bu düzenlemeyi gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Ancak ikinci ve üçüncü konut alımlarında artık kredi imkanı sınırlıdır. İkinci ve üçüncü konutlarda kredi imkanının sınırlanması, konut kredilerinin birincil konut edinimi için kullanılmasını teşvik etmektedir.

Konut sahibi olma konusunu sadece kredi odaklı düşünmemeliyiz, aynı zamanda konut arzını da göz önünde bulundurmalıyız. Konut arzı ve talebi dengede tutmamız önemlidir; aksi takdirde sadece krediye odaklanarak konut fiyatlarını istenmeyen seviyelere taşıyabiliriz. Dolayısıyla, konut arzı ve talebi arasında dengeli bir yaklaşım benimsememiz gerekmektedir."