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Düşük faizli ilk evim kredisi ne zaman çıkacak, başvuru şartları neler? 1.20 faizli konut kredisi başvuru sayfası 2024! 2.000.000 TL kredi taksit tablosu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından yapılan açıklamayla başlayan düşük faizli konut kredisi kampanyası, birçok kişi için ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürme fırsatı sunuyor. Kampanya kapsamında sunulan düşük faiz oranları, vatandaşların ev sahibi olma arzusunu destekleyerek konut sektöründe hareketlilik sağlamayı amaçlıyor.

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Giriş Tarihi 22 Şubat 2024, 10:28 Güncelleme 22 Şubat 2024, 10:29
Düşük faizli ilk evim kredisi ne zaman çıkacak, başvuru şartları neler? 1.20 faizli konut kredisi başvuru sayfası 2024! 2.000.000 TL kredi taksit tablosu

Türkiye'de konut sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş için umut dolu bir kampanya başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamasıyla duyurulan düşük faizli konut kredisi kampanyası, şartları ve başvuru detaylarıyla birlikte büyük ilgi görmeye devam ediyor. İşte, beklenen kampanyanın detayları ve son durumu...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Düşük Faizli Konut Kredisi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 20 Kasım'da gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, konut kredisi ve 'Aile ve Gençlik Fonu'yla ilgili konuşarak, hükümetin ev sahibi olma konusundaki politikalarını açıkladı. İşte, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın konuya ilişkin ifadeleri:

"Merkez Bankası ve BDDK ile iş birliği içindeyiz. İlk ev alımlarında kredi erişimini kolaylaştırıyoruz. Bu kapsamda bir düzenleme yapılacağını daha önce belirtmiştik ve şimdi bu düzenlemeyi gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Ancak ikinci ve üçüncü konut alımlarında artık kredi imkanı sınırlıdır. İkinci ve üçüncü konutlarda kredi imkanının sınırlanması, konut kredilerinin birincil konut edinimi için kullanılmasını teşvik etmektedir.

Konut sahibi olma konusunu sadece kredi odaklı düşünmemeliyiz, aynı zamanda konut arzını da göz önünde bulundurmalıyız. Konut arzı ve talebi dengede tutmamız önemlidir; aksi takdirde sadece krediye odaklanarak konut fiyatlarını istenmeyen seviyelere taşıyabiliriz. Dolayısıyla, konut arzı ve talebi arasında dengeli bir yaklaşım benimsememiz gerekmektedir."

1.20 FAİZLİ İLK EVİM KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurması beklenen 1.20 faizli düşük konut kredisi kampanyasıyla ilgili çalışmaların tamamlanması bekleniyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından, konunun yıl sonuna kadar Meclis gündemine geleceği tahmin ediliyor.

İLK EVİM KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında, ilk kez ev alacaklara düşük faizli kredi imkanı sunulacak. İlk ev alacaklara %1.20 oranında faiz uygulanması bekleniyor. Bu kredi, hiç evi olmayan bireylere verilecek.

İLK EVİM KREDİSİ ÖDEME PLANI NASIL?

Kredinin vadesinin 15 yıl olması bekleniyor. İlk kez ev alacaklar için düşük faizli ev kampanyasında, 120 ay dışında 180 aya kadar bir vadelendirme imkanı da olabilir. Kredi başvurularına dair netleşen şartlar, ilerleyen zamanlarda resmi açıklamalarla duyurulacaktır.

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