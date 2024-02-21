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SGK o kişilere geri ödeme yapıyor! 5 yılı kaçırdıysanız paranız yanar! Emekli, memur, işçi, çalışan herkes...

Her yıl, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından milyonlarca kişiye çeşitli başlıklar altında ödemeler yapılıyor. Ancak, pek çok kişi bu ödemeleri almayı ihmal ederek hesaplarında unutuyor ve bu paralar geri ödenmiyor. Özellikle rapor paraları, emzirme yardımları, cenaze ödemeleri, tıbbi malzeme ve ilaç ödemeleri, yolluk ve diş ödemeleri gibi kalemlerde unutulan yüksek tutarlı paralar bulunabiliyor. Devletin geri ödemesiz ve karşılıksız destek ödemeleri, çalışan ve çalışmayan milyonlarca kişiye yönelik olup, bu paraların geri alınması önem arz ediyor.

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Giriş Tarihi 21 Şubat 2024, 14:07 Güncelleme 21 Şubat 2024, 14:07
SGK o kişilere geri ödeme yapıyor! 5 yılı kaçırdıysanız paranız yanar! Emekli, memur, işçi, çalışan herkes...

Devlet tarafından vatandaşlara sunulan birçok yardım, hak sahipleri tarafından alınmayı bekliyor. Ancak, maalesef birçok kişi bu yardımların farkında değil veya almayı unutuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan ödemelerin birçoğu hak sahipleri tarafından alınmadığı veya unutulduğu için aracı kurumlarda bekletiliyor. Devletin tüm vatandaşlarına sunduğu bu geniş kapsamlı yardımlar, hasta, yaşlı, yeni doğum yapmış, muhtaç kişilere, kadınlara, ailelere ve erkeklere yönelik olup, birçok kişinin bu yardımları unuttuğu düşünülüyor.

DEVLETTE UNUTULAN PARA YARDIMLARI NASIL GERİ ALINIR?

SGK tarafından her yıl binlerce kişiye verilen yardımlardan birçoğu ne yazık ki hesapta kalıyor. Özellikle bu yardımlardan cenaze yardımı, yol yardımı, emzirme yardımı, ilaç ödemeleri ve diş ödemeleri gibi yardımlar vatandaşlar tarafından pek bilinmiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nda unutulan bu yardımlar aslında e- Devlet üzerinden çok kolay bir şekilde öğrenilerek alınabilir. SGK'da unutulmuş param var mı, unutulan para nasıl sorgulanır ve SGK'da unutulan paralara nasıl bakılır sorularının cevabını verelim.

DEVLETİN YAPTIĞI PARA YARDIMLARI VE HESAPTA UNUTULAN PARALAR NELER?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden yapılan muhtaç kişiye destekler SGK ve İŞKUR üzerinden ulaştırılmaya çalışılıyor. Fakat milyonlarca kişinin bu paradan haberi dahi olmadan hesaplarında öylece beklemelerine neden oluyor. Peki devlet hangi yardımları yapıyor? İşte devletin bilinmeyen destekleri!

BU DESTEKLERDEN ÇOĞU KİŞİNİN HABERİ YOK!

Süt Parası Ödemesi

Bakıcı Ödemesi

Çeyiz Destek Ödemesi

Kreş Yardımı Ödemesi

İş Görememezlik Ödemesi

Eğitim Desteği

Emekli Olamayanlara Toplu Prim Ödemesi

Doğum İzni Ödemesi

Cenaze Yardım Ödemesi

Doğum Parası Ödemesi

Yol Yardımı Ödemesi

DEVLLETTE UNUTTUĞUM PARAM VAR MI, E DEVLET ÜZERİNDEN SGK UNUTULAN PARA SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Devlette unutulan paralar e devlet SGK Sorgulama üzerinden yapılabilmektedir.

Bunun için arama motoruna e devlet yazın ve siteye giriş yapın. Ana ekranda yer alan arama bölümünü seçin ve buraya SGK şahıs ödemeleri yazın.

SGK şahıs ödeme sorgulama linkini tıklayın ve gelen ekranda adınıza yatırılan bir para olup olmadığını öğrenin.

DEVLETİN BİLİNMEYEN DESTEKLERİ!

Süt Parası

Eşi sigortalı olmayan anne veya babalara devlet tarafından verilen yeni dünyaya gelen bebek desteğidir. Annelerin araştırdığı konulardan biri olan süt için nereden para alınır sorulduğunda emzirme ödeneği Ziraat Bankası ve PTT şubeleri tarafından E-Devlet uygulaması üzerinden ödenmektedir. Kimliğiniz ile alabilirsiniz. Süt yardımı başvurusu yapılırken kullanılacak belgeler şu şekilde sıralanabilir: Süt parası müracaat talep dilekçesi, Kimlik belgesi, Doğum raporu...


Bakıcı Ödemesi

Bakım parası doğum yapan kadınlara işe çalışmayı sürdürebilmeleri için ödenmektedir. Bakıcı parası uygulaması şu ana kadar belirlenen illerde uygulanmaya başlandı. İzmir, Bursa ve Antalya'da başlanan bakıcı parası ödemelerinde son olarak İstanbul ve Ankara'da da uygulama yapılmaya başlandı.

Çeyiz Parası

Bu yardımdan, anne veya babasını kaybedip, yetim aylığı alan ve evlilik yapan kadınlar bir defaya mahsus olmak üzere yararlanabiliyor. Yani her evlilik için ayrı ayrı çeyiz parası alınamıyor. Çeyiz parası için yaş sınırı da bulunmuyor. Erkekler ise böyle bir hakka sahip değil.

En çok merak edilen sorulardan biri de sigortalı olarak çalışan kadınların çeyiz parası alıp alamayacağı oluyor. Çalışan kadınlar yetim aylığı alamadığı için çeyiz parası alma imkanından da yararlanamıyor.

Kreş desteği

Kreş desteği başvurusunda bulunabilmek için öncelikle 0-60 ay arası yani 1 ila 5 yaş arası çocuğa sahip olmanız gerekiyor. Başvuru sadece çalışan anneleri kapsadığı için kesin kayıt tarihi itibarıyla bir işverenin yanında 4/a sigortalısı olarak tam zamanlı çalışıyor olmak önem arz edecek. Proje pilot illerde gerçekleşeceği için Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya illerinden birisinde ikamet ediyor olmanız başvuru için en kritik etmenlerden birisi olacak. Projeden destek alabilmek için çocuğunuzu çocuğunuzu Proje uygulama illerindeki kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine göndermeniz gerekmektedir.

İş Görmezlik Ödemesi

İş görmezlik ödemesi; sigortalı çalışanların hastalanmaları, iş kazası geçirmeleri ya da meslek hastalığına yakalanmaları durumunda SGK tarafından mağdur olmasını önlemek maksadıyla çalışana yapılan ödeme anlamına geliyor. Ancak çalışanın SGK tarafından bu ödemeyi alabilmesi için hasta olduğunu kanıtlayacak bir rapor sunabilmesi gerekiyor. Çalışan; raporlu olduğu süre zarfında işvereninden maaş ödemesi almıyor. Bu süreç boyunca çalışana rapor parası ödeme işlemi SGK tarafından yapılıyor.

Emekli Olamayanlara Toplu Prim Ödemesi

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanan emekli olamayana prim iadesi hakkı için ise sağlanması gereken koşullar bulunuyor. Emekli olmak için gereken şartlardan yaş şartını sağlayanlar bu prim iadesini alabilirler. Bir örnek vermek gerekirse 0 yaşında bir sigortalı geçmişte 2000 gün primi varsa ve bunu 3600'e çıkarmak için çalışma imkanı da bulunmuyorsa bu günlerin parasını SGK'ya müracaat ederek geri alabiliyor. Bu şartın dışında yer alan diğer koşullar ise şu şekilde;

Sigorta gerektiren bir işte çalışmıyor olmak. Kendi işini yapmıyor yada memur olarak görevini yürütmüyor olmak. Bunun dışında malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayanlar toplu prim parası ödemesinden faydalanırlar.

Doğum İzni Ödemesi

Doğum parası almak için bazı şartlar vardır. Doğum rapor parası verilmesi için ilk şart, doğum izni başlamadan önce işten ayrılmamanız gerekiyor. Aksi takdirde bu ödeneği alamıyorsunuz. Bundan dolayı çalışan kadının işyerindeki sigortalılık halinin devam etmesi gerekiyor. Diğer bir şart ise verilen süreden sonra yani 112 gün içinde iş yerinde çalışmıyor olmanız gereklidir. Ve son ve en önemli şartlardan birisi doğum parasının alınabilmesi için doğumun gerçekleşmiş olması ve bebeğin sağ olması istenmektedir. Doğum yapmaya hazırlanan annelere devlet tarafından bazı haklar tanınmaktadır. Bunlardan ilki analık durumundan dolayı iş görmezlik ödeneği verilmesi. Doğumdan önce veya sonra 16 hafta izin kullanmak zorunda kalan annelere çalışmadıkları sürenin parası devlet tarafından ödeniyor.

Cenaze Ödeneği

Cenaze ödeneği, Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından onaylanan tarife üzerinden ölen sigortalının ailesine bir defa yapılan yardımdır.

Cenaze Ödeneğinden Yararlanma Şartları Nelerdir?

Cenaze ödeneği;

-İş kazası veya meslek hastalığı sonucu, veya
-Sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken, veya
-Kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş iken,
ölen sigortalının hak sahiplerine verilir.

360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm primi bildirilmiş olanların hak sahiplerine cenaze ödeneği verilmesi için ölüm tarihinde sigortalı olma şartı aranmayacaktır.

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