SGK o kişilere geri ödeme yapıyor! 5 yılı kaçırdıysanız paranız yanar! Emekli, memur, işçi, çalışan herkes...

Süt Parası Eşi sigortalı olmayan anne veya babalara devlet tarafından verilen yeni dünyaya gelen bebek desteğidir. Annelerin araştırdığı konulardan biri olan süt için nereden para alınır sorulduğunda emzirme ödeneği Ziraat Bankası ve PTT şubeleri tarafından E-Devlet uygulaması üzerinden ödenmektedir. Kimliğiniz ile alabilirsiniz. Süt yardımı başvurusu yapılırken kullanılacak belgeler şu şekilde sıralanabilir: Süt parası müracaat talep dilekçesi, Kimlik belgesi, Doğum raporu...

Bunun için arama motoruna e devlet yazın ve siteye giriş yapın. Ana ekranda yer alan arama bölümünü seçin ve buraya SGK şahıs ödemeleri yazın.



Bakıcı Ödemesi

Bakım parası doğum yapan kadınlara işe çalışmayı sürdürebilmeleri için ödenmektedir. Bakıcı parası uygulaması şu ana kadar belirlenen illerde uygulanmaya başlandı. İzmir, Bursa ve Antalya'da başlanan bakıcı parası ödemelerinde son olarak İstanbul ve Ankara'da da uygulama yapılmaya başlandı.

Çeyiz Parası



Bu yardımdan, anne veya babasını kaybedip, yetim aylığı alan ve evlilik yapan kadınlar bir defaya mahsus olmak üzere yararlanabiliyor. Yani her evlilik için ayrı ayrı çeyiz parası alınamıyor. Çeyiz parası için yaş sınırı da bulunmuyor. Erkekler ise böyle bir hakka sahip değil.

En çok merak edilen sorulardan biri de sigortalı olarak çalışan kadınların çeyiz parası alıp alamayacağı oluyor. Çalışan kadınlar yetim aylığı alamadığı için çeyiz parası alma imkanından da yararlanamıyor.

Kreş desteği

Kreş desteği başvurusunda bulunabilmek için öncelikle 0-60 ay arası yani 1 ila 5 yaş arası çocuğa sahip olmanız gerekiyor. Başvuru sadece çalışan anneleri kapsadığı için kesin kayıt tarihi itibarıyla bir işverenin yanında 4/a sigortalısı olarak tam zamanlı çalışıyor olmak önem arz edecek. Proje pilot illerde gerçekleşeceği için Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya illerinden birisinde ikamet ediyor olmanız başvuru için en kritik etmenlerden birisi olacak. Projeden destek alabilmek için çocuğunuzu çocuğunuzu Proje uygulama illerindeki kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine göndermeniz gerekmektedir.