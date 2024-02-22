27 bin kadroya başvuru başladı: İşte en çok alım yapılacak kadrolar...

Sağlık Bakanlığı'nın 27 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin süreç dün başladı. Bakanlık'ın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilecek personelin 15 bini hemşire, 2 bini ise ebelerden oluşacak.

3 bin 390'ı ortaöğretim, 6 bin 850'si ön lisans, 16 bin 760'ı lisans mezunu olmak üzere 55 kadroya yerleştirme yapılacak. Sağlık personelinin yanı sıra şoför, büro personeli, mühendis alımı da olacak.