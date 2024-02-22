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27 bin kadroya başvuru başladı: İşte en çok alım yapılacak kadrolar...

15 bini hemşire, 2 bini ebe olmak üzere Sağlık Bakanlığı’nın 27 bin sözleşmeli personel alımı için tercih süreci dün başladı. Son tarih ise 28 Şubat...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Şubat 2024 Güncelleme 22 Şubat 2024, 07:03
27 bin kadroya başvuru başladı: İşte en çok alım yapılacak kadrolar...

Sağlık Bakanlığı'nın 27 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin süreç dün başladı. Bakanlık'ın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilecek personelin 15 bini hemşire, 2 bini ise ebelerden oluşacak.

3 bin 390'ı ortaöğretim, 6 bin 850'si ön lisans, 16 bin 760'ı lisans mezunu olmak üzere 55 kadroya yerleştirme yapılacak. Sağlık personelinin yanı sıra şoför, büro personeli, mühendis alımı da olacak.

TARİHE DİKKAT!
KPSS sonuçlarına göre yapılacak yerleştirme için adaylar tercihlerini ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu kılavuzda belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecek.

ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığı'na posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Tercih işlemleri 28 Şubat günü saat 23.59'da sona erecek.

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