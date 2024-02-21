SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

SSK BAĞKUR emeklisine kombo müjde saat 12.05 sularında geldi! Maaşı 10.040 TL ve üstü olan voleyi vurdu

Milyonlarca emekli için sevindirici haberler peş peşe geldi. Son yapılan düzenleme ile emeklilerin aylık maaşlarına %49.25 oranında bir artış yapıldı. Bu zam hem Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) hem de Bağ-Kur emeklilerini kapsıyor. Ocak ayında yapılan bu artışa ek olarak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %37.57 oranında bir zam daha yapıldı ve memur emeklileriyle eşitlenme adına bu orana ek olarak 11.68 puanlık bir refah payı ilave edildi. Artışlarla birlikte emeklilerin taban aylık ödemesi de 10 bin liraya yükseltildi. Böylece emekliler için önemli bir maddi iyileştirme sağlandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Şubat 2024, 12:22 Güncelleme 21 Şubat 2024, 12:22
SSK BAĞKUR emeklisine kombo müjde saat 12.05 sularında geldi! Maaşı 10.040 TL ve üstü olan voleyi vurdu

Ocak ayındaki ek zam ödemelerinin süresi geçmesi nedeniyle oluşan farklar, emeklilerin hesaplarına Şubat ayında yatırıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ek zam farklarını 6-7 Şubat tarihlerinde hesaplarına hesaplarında gördü. Şubat ayı içinde emekliler %49.25 oranındaki artışın yanı sıra, 10 bin lira taban aylık üzerinden maaşlarını almaya başladı.

ÖDEME TAKVİMİ VE E-DEVLET KOLAYLIĞI

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ödeme takvimi belirlendi. SSK emeklileri 17-26 Şubat, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Şubat tarihleri arasında maaşlarını alacak.

Ayrıca emeklilerin aylık bilgileri e-Devlet platformu üzerinden güncellendi. Böylece emekliler maaş ve ek ödeme bilgilerine kolayca ulaşabiliyor.

TEMMUZ AYINDA BEKLENEN ZAM

Emekliler 2024 yılının Temmuz ayında gerçekleştirilecek olan zamla bir kez daha maaş artışı bekliyor.

Bu zam yılın ilk 6 ayındaki enflasyon oranına göre belirlenecek ve Temmuz ayının başında açıklanacak olan enflasyon verileri ile netleşecek.

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA YENİLİĞİ

Artık çalışanlar da emekli olduklarında alacakları maaşı e-Devlet üzerinden kolayca hesaplayabiliyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun internet sitesi yerine e-Devlet portalı üzerinden yapılan bu sorgulama ile çalışanlar tahmini emekli aylıklarını ve diğer bilgileri görüntüleyebiliyor. Bu yenilik, vatandaşlara zaman ve erişim kolaylığı sağlıyor.

YASAL UYARI: Takvim.com.tr'de yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Kullanılması durumunda yasal işlem başlatılacaktır.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Türkiye için tarihi gün! KAAN ilk uçuşunu yaptı
Kılıçdaroğlu - İmamoğlu kapışmasını Murat Kurum’a yıkmaya çalıştılar! CHP’deki troll savaşının deşifresi: Madde madde İBB Haber gerçekleri
Casper
Batı basınında Ukrayna umutsuzluğu: Avdivka’nın düşüşü yıkıcı bir darbe: Rusya daha ne kadar ilerleyebilir?
1 Nisan savaşına adım adım... Özgür Özel’den Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu’na mesaj: Avucunuzu yalarsınız
Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan ihracatçılara yönelik yeni destek paketi müjdesi
CHP’nin Lütfü ’Savaş’ının şantajlarla dolu perde arkası! Hatay’da çıkmaza giren Özgür Özel yine ’DEM’lenmek istiyor
Yargıda FETÖ kırıntıları! Bylock’çu hakim Nesibe Özer için denetimli serbestlik yolu açıldı
DEM Parti İBB adayları İstanbul’da seçime girecek mi? İl Seçim Kurulu açıkladı: Başvuru 16.55’te geldi
Çalışanlara fazla mesai hesabı: Kime, ne kadar ödenir? Asgari ücrete dahil edilebilir mi?
Batan gemi Batuhan A hakkında cevaplanamayan sorular! Zeynep neden dümendeydi? Zeynep’in son mesajları ortaya çıktı
Anketlerde son durum ne? Cumhur İttifakı İBB başkan adayı Murat Kurum canlı yayında açıkladı! İSPARK müjdesi, başıboş köpek sorunu, Mahmutbey Kavşağı...
Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alacak! İlan Resmi Gazete’de yayımlandı: Tercihler ne zaman? Hangi alanlarda alım yapılacak?
Özgür Özel’in memleketi Manisa’da Saruhanlı CHP adayı listeyi yetiştiremedi
Galatasaray’ın tecrübeli eldiveni Muslera’ya İtalya’dan talip var!
SON DAKİKA