SSK BAĞKUR emeklisine kombo müjde saat 12.05 sularında geldi! Maaşı 10.040 TL ve üstü olan voleyi vurdu

Emekli ler 2024 yılının Temmuz ayında gerçekleştirilecek olan zamla bir kez daha maaş artışı bekliyor.

Bu zam yılın ilk 6 ayındaki enflasyon oranına göre belirlenecek ve Temmuz ayının başında açıklanacak olan enflasyon verileri ile netleşecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun internet sitesi yerine e-Devlet portalı üzerinden yapılan bu sorgulama ile çalışanlar tahmini emekli aylıklarını ve diğer bilgileri görüntüleyebiliyor. Bu yenilik, vatandaşlara zaman ve erişim kolaylığı sağlıyor.

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