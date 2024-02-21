Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten TAM açıklaması: Hedef 500 milyon dolarlık tasarruf!

Bakanlığın himayesinde kamu bankaları ve kamu katılım bankalarının dahil olduğu, verimlilik ve tasarrufun sağlanması amacıyla 2023 yılında uygulamaya alınan Türkiye'nin ATM Merkezi Projesi meyvelerini vermeye başladı.

Şimşek, Bakanlık olarak, Türkiye'de her alanda olduğu gibi bankacılık alanında da özellikle dışa bağımlı donanım ve yazılım ihtiyaçlarını optimize ederek verimliliği artırma doğrultusunda birçok yeniliğe imza attıklarını söyledi.

Şimşek, platforma dahil her bankanın ATM yönetimi için ayrı olan yazılım geliştirme, lisanslama, saha hizmetleri, ATM operasyonları gibi maliyet kalemlerini ortaklaştırılarak tek merkezden yönetilmesini sağladıklarını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı: