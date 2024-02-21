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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten TAM açıklaması: Hedef 500 milyon dolarlık tasarruf!

Türkiye’nin ATM Merkezi Projesi hakkında açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün itibarıyla 5 bin 200 ATM ile Türkiye'nin 81 ilinde hizmet veren bir sistem haline geldiğini belirterek, "Proje tamamlandığında TAM'a üye tüm bankaların optimize edilmiş ATM sayıları 19 bine ulaşacak. Proje ile orta vadede 500 milyon doları bulan tasarruf sağlanmış olacak." dedi.

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Giriş Tarihi 21 Şubat 2024, 13:00 Güncelleme 21 Şubat 2024, 13:03
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten TAM açıklaması: Hedef 500 milyon dolarlık tasarruf!

Bakanlığın himayesinde kamu bankaları ve kamu katılım bankalarının dahil olduğu, verimlilik ve tasarrufun sağlanması amacıyla 2023 yılında uygulamaya alınan Türkiye'nin ATM Merkezi Projesi meyvelerini vermeye başladı.

Şimşek, Bakanlık olarak, Türkiye'de her alanda olduğu gibi bankacılık alanında da özellikle dışa bağımlı donanım ve yazılım ihtiyaçlarını optimize ederek verimliliği artırma doğrultusunda birçok yeniliğe imza attıklarını söyledi.

Şimşek, platforma dahil her bankanın ATM yönetimi için ayrı olan yazılım geliştirme, lisanslama, saha hizmetleri, ATM operasyonları gibi maliyet kalemlerini ortaklaştırılarak tek merkezden yönetilmesini sağladıklarını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"2023 yılında uygulamaya aldığımız TAM Projesi, bugün itibarıyla 5 bin 200 ATM ile Türkiye'nin 81 ilinde hizmet verilen, aylık 35 milyar lirayı bulan 20 milyon adet finansal işlemin gerçekleştirildiği bir sistem haline gelmiştir. Böylelikle, uygulanan ölçek ekonomisiyle altyapı ve işletim maliyetlerinde tasarruf ve verimlilik artışının yanı sıra finansal hizmetlere erişimde de büyük kolaylık sağlanmıştır."

NAKİT OPTİMİZASYONU SAYESİNDE MALİYETLER DÜŞÜYOR
Bakan Şimşek, söz konusu projeyle, ATM'lere konulan nakit paranın optimizasyonunun da yönetilebildiğini, fon gereksinimi ve bunun maliyetlerinin de azaltıldığını vurguladı.

Projeye dair ileriye dönük hedeflerini de paylaşan Şimşek, "Proje tamamlandığında TAM'a üye tüm bankaların optimize edilmiş ATM sayısı 19 bine ulaşacak. Bankaların ATM ithalatı kaynaklı giderlerinde önemli ölçüde azalma yaşanacak. Diğer operasyon ve saha maliyetlerindeki azalış ve nakit optimizasyonu sayesindeki tasarruf ile birlikte, Proje ile orta vadede 500 milyon doları bulan tasarruf sağlanmış olacak." dedi.

TAM'DA İŞLEM ADEDİ BENZERLERİNDEN ÇOK FAZLA

Şimşek, dünyadaki benzer örneklerde kullanıcıların sadece, para çekme ve bakiye görüntüleme gibi kısıtlı işlem seti (3-6 işlem) ile ortak ATM'leri kullanabilirken TAM projesinde, bankaların tüm işlem setine erişim sağlanabildiğini bildirdi.

Mevcut müşteri deneyimi korunarak 1000'i aşkın işlem gerçekleştirilebildiğine dikkati çeken Şimşek, TAM Projesi'ni benzerlerinden ayıran diğer uygulama farklılıklarını şu sözlerle anlattı:

"Örneğin, ortak ATM projelerinde işlemler her bankanın kendi sistemi üzerinde gerçekleştirilirken, TAM'da tek platform üzerinde yönetilen bir sistem kullanılıyor. TAM'ın tüm yazılımları tekilleştirilmiş ve standart hale getirilmiş, teknolojisi ve mimarisi itibarıyla genişleme ve büyümeye açık bir platform olarak tasarlanmış olması da teknoloji çağında önemli bir avantajı beraberinde getiriyor. TAM Platformu'nda, TAM üyesi banka müşterileri için temel bazı ücret ve komisyon uygulamalarının ortadan kalkması da hem kullanıcı maliyetlerini hem de üye bankaların maliyetlerini azaltıyor."

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