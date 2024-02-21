SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Piyasanın gözü yarında! Beklentiler ne yönde?

Yılın ikinci faiz kararı için gözler Merkez Bankası’nın yarın yapacağı açıklamaya çevrildi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yarın faiz kararını açıklamak üzere toplanacak. Peki faiz kararı ne olacak? Ekonomistlerin beklentisi ne yönde? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Şubat 2024, 14:57 Güncelleme 21 Şubat 2024, 15:33
Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olacak? Piyasanın gözü yarında! Beklentiler ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı yurt içi piyasaların gündeminde.

🤔 Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? 🧐

Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında ilk faiz toplantısını şubat ayında gerçekleştirecek.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yılın ikinci faiz kararı yarın (22 Şubat Perşembe) günü açıklanacak.

İLK TOPLANTISINDA KARAR NE OLDU?
TCMB, 25 Ocak'ta gerçekleştirilen 2024 yılının ilk toplantısında politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkarmıştı.

Yılın ilk toplantısında; "Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceğini değerlendirmiştir" mesajı verilmişti.

Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 36 olarak açıklamıştı.

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

TCMB'nin düzenlediği ankete göre önümüzdeki 12 ay için enflasyon beklentisi yüzde 37,78 oldu. Bir önceki ankette bu beklenti yüzde 39,09 seviyesindeydi. 24 ay sonrası için yüzde 23,69'dan yüzde 23,05'e geriledi.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,04 iken, bu anket döneminde yüzde 42,96 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 23,69 ve yüzde 23,05 olarak gerçekleşti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan CHP’ye DEM tepkisi: Kandil güdümünde siyaset yapanlarla iş birliğine giriştiler | AFYON MİTİNGİ
Türkiye için tarihi gün! KAAN ilk uçuşunu yaptı... Başkan Erdoğan’dan ilk mesaj
Casper
Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olacak? Piyasanın gözü yarında! Beklentiler ne yönde?
Milli muharip uçağı KAAN dünya basınında: Bloomberg ‘Türkiye’nin dönüm noktası’ dedi! En iddialı proje
İmamoğlu İYİ Parti’yi böyle içten oyuyor! Siyasi rüşvet tescillendi: Bas istifayı al CHP’den meclis üyeliğini | Akşener’e kurumsal operasyon
İliç’te son durum! Bakanlar bölgede... Aramalara ara verildi | Tehlikeli atığa rastlanmadı
Kılıçdaroğlu - İmamoğlu kapışmasını Murat Kurum’a yıkmaya çalıştılar! CHP’deki troll savaşının deşifresi: Madde madde İBB Haber gerçekleri
Batı basınında Ukrayna umutsuzluğu: Avdivka’nın düşüşü yıkıcı bir darbe: Rusya daha ne kadar ilerleyebilir?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den CHP’ye ’DEM’li vuruş: Sırf oy uğruna terör şakşakçılarına şirinlik!
CHP’nin Lütfü ’Savaş’ının şantajlarla dolu perde arkası! Hatay’da çıkmaza giren Özgür Özel yine ’DEM’lenmek istiyor
Çalışanlara fazla mesai hesabı: Kime, ne kadar ödenir? Asgari ücrete dahil edilebilir mi?
DEM Parti İBB adayları İstanbul’da seçime girecek mi? İl Seçim Kurulu açıkladı: Başvuru 16.55’te geldi
Batan gemi Batuhan A hakkında cevaplanamayan sorular! Zeynep neden dümendeydi? Zeynep’in son mesajları ortaya çıktı
Yargıda FETÖ kırıntıları! Bylock’çu hakim Nesibe Özer için denetimli serbestlik yolu açıldı
SON DAKİKA