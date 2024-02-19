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Son dakika: Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı

Son dakika haberleri... Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

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Giriş Tarihi 19 Şubat 2024, 10:25 Güncelleme 19 Şubat 2024, 10:25
Son dakika: Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Orta Vadeli Program (OVP) ve reform gündemiyle finansal okuryazarlığı artırmaya yönelik çalışmaların ele alınacağı toplantıda, Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri'nde (YTAK) mevcut durum ve bankalara verilecek Toplumsal Yatırım Notu gibi konular değerlendirilecek.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

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