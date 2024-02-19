Emekliliğe 1 kala 10-15 yılla şans kuponunu kazanacaklar! Prim gün şartında 60 ila 180 gün kıstası belli oldu

Esnaf Emekli Aylığını Nasıl Yükseltebilir?

Esnafın emekli aylığını yükseltme yolları arasında, kazancın yüksek olması ve buna bağlı olarak yatırılan prim miktarının artırılması yer alır. Bağ-Kur kapsamında çalışan esnaflar, asgari ücretin belirli bir yüzdesine kadar prim ödeyerek emekli aylıklarını artırma imkanına sahiptirler.

18 Yaş Altı Çalışmalar ve Emeklilik

1980 yılında lisede okurken yaz tatilinde sigortalı bir işte çalışmak gibi durumlar, emeklilik hesaplamalarında dikkate alınır mı? Bu konuda, 1981 yılından önce işe başlamış olanlar için 18 yaş altı çalışmaların sigorta başlangıcı olarak kabul edildiğini belirtmek önemlidir.

Reddi Miras ve Yetim Aylığı

Vefat eden bir yakınının borçları nedeniyle reddi miras durumunda bile, dul veya yetim aylığı alınabilir. Ancak, mirasçı olmaktan çıkarılan kişilere aylık bağlanmaz.

Yıpranma Payı ve Ek Prim

Yıpranma payı, belirli meslek gruplarında çalışanlar için her yıl eklenen fiili hizmet süresi olarak emeklilik hesaplamalarına katkılır. Bu, emeklilik aylığını ve ikramiyeyi olumlu yönde etkiler.

Emekli Aylığındaki Yanlış Kesinti

Emekli aylığındaki yanlış kesintilere karşı, Sosyal Güvenlik Kurumu'na itiraz edilerek düzeltme talep edilebilir. Kesintinin haksız olduğu tespit edildiğinde, kesinti miktarı iade edilir.