Emekliliğe 1 kala 10-15 yılla şans kuponunu kazanacaklar! Prim gün şartında 60 ila 180 gün kıstası belli oldu

Türkiye'de milyonlarca çalışanın en büyük hayali, iyi bir aylıkla emekli olup rahat bir ömür sürmektir. Bu hayale ulaşabilmek için sigorta kollarına göre belirlenen kritik ayrıntılara dikkat etmek büyük önem taşır. Emeklilik aylığı, çalışma yaşamı boyunca üzerinden prim hesaplanan kazanç tutarı ve ödenen prim gün sayısına göre farklılık gösterir.
18 Yaşından Önceki Sigorta Primlerinin Emekliliğe Etkisi
Birçok kişi için merak konusu olan 18 yaşından önce yatırılan sigorta primlerinin emekliliğe etkisi, bu primlerin emeklilik hesaplamasında dikkate alınmasını sağlar. Nisan 1981 öncesinde işe başlayanlar için 18 yaş altı çalışmalar da sigorta başlangıcı olarak kabul edilir, bu durum emeklilik şartlarının hesaplanmasında önemli bir role sahiptir.
Emeklilikte Yaş Düzeltmesi Nasıl İşler?
Emeklilik hesaplamalarında, kişinin ilk defa sigortalı olduğu tarih ve nüfus kayıtlarındaki bilgiler esas alınır. Mahkeme kararıyla yapılan yaş düzeltmeleri, emeklilik işlemlerinde geçerli sayılmaz. Ancak, Nüfus Hizmetleri Kanunu'ndaki değişiklikler çerçevesinde, nüfus müdürlükleri tarafından yapılan kayıt düzeltmeleri, emeklilik hesaplamalarında dikkate alınabilir.