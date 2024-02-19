Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Mesai süresini kısaltacak düzenleme yolda! Haftalık çalışma 40 saate iniyor

Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren iş kanunlarında değişiklik için hükümet yeni bir çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar ücretten çalışma saatine, genel tatil ücretlerinden esnek çalışmaya kadar birçok başlıkta yeni düzenlemeleri kapsıyor. Meslek gruplarına göre değerlendirmeler de yapılıyor. Örneğin basın iş kanunu ve denizcilik iş kanunda haftalık çalışma süresi 48 saat. Diğer meslek gruplarında haftalık çalışma süresi 45 saat.

ÇALIŞANA KORUMA Bu kapsamda bütün çalışanlarla ilgili çalışma saatlerinin 35- 40 saate indirilmesi konusunu planlanıyor. Yeni düzenleme ile dağınık mevzuat bir arada toplanacak ve işin merkezinde çalışan olacak, çalışan güçlendirilecek. Yeni hak kategorileri geliştirilirken, hem standart hem de mevcut haklar korunacak. Çalışanı doğrudan ilgilendiren " İş Kanunu " konusunda yeni bir perspektiften bakılıyor. Çalışma saatleri, yıllık izinler, ücretler gibi konulara değiniliyor.

SAATLERE İNCE AYAR

Milyonları ilgilendiren çalışma saatleriyle ilgili yeni düzenleme için hummalı çalışma yürütülüyor. Türkiye'de 1936 tarihli İş Yasası ile çalışma süresi günde 8, haftada 48 saat olarak belirlendi. 2003 tarihli, hâlâ yürürlükte olan İş Yasası'na göre de Türkiye'de haftalık çalışma süresi 45 saat. Bu yasaya göre bir yılda bir işçiye en fazla 270 saat fazla çalışma yaptırılabiliyor. Hükümet bu çalışma saatlerinin sanayi çağının başladığı dönemlere göre düzenlendiği, günümüz şartları ve teknolojideki gelişmelere göre uzun olması nedeniyle yeni bir düzenleme için düğmeye bastı. Meslek gruplarına göre değerlendirmeler de yapılıyor. Basın iş kanunu ve denizcilik iş kanunda haftalık çalışma süresi 48 saat. Diğer meslek gruplarında haftalık çalışma süresi ise 45 saat. Bütüncül bir yaklaşımla çalışma saatlerinin 35- 40 saate indirilmesi planlanıyor.