PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

İkramiye artışı yarın Meclis’te: Ödemeler nasıl değişti? Kim, ne kadar alacak?

Bayram ikramiyesini 2 bin liradan 3 bin liraya çıkaran teklif, yarın Meclis’te görüşülmeye başlıyor. İlk ödeme ise Nisan’da yapılacak. İşte haberin detayları...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Şubat 2024 Güncelleme 19 Şubat 2024, 07:02
İkramiye artışı yarın Meclis’te: Ödemeler nasıl değişti? Kim, ne kadar alacak?

Emeklilerin bayram ikramiyesini 2 bin liradan 3 bin liraya yükselten düzenlemenin Meclis maratonu başlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni ikramiye tutarını açıklamasının ardından artışa yönelik düzenleme 8. Yargı Paketi'ne eklenerek TBMM Başkanlığı'na sunulmuştu.

KOMİSYONA GELİYOR
TBMM Adalet Komisyonu, yarın toplanarak 8. Yargı Paketi'nin görüşmelerine başlayacak. Ardından TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek olan düzenleme, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı sonrası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Emekliler, ilk zamlı ikramiyeyi Nisan ayının başında, Ramazan Bayramı'ndan önce alacak. 3 bin lira tutarındaki ikinci ikramiye de Kurban Bayramı öncesinde, Haziran ayında yatırılacak.

Emeklilere 3'er bin lira verilirken, dul ve yetimler hisseleri oranında, iki aylık birden alanlar en yüksek ödeme sağlayacak dosya üzerinden ikramiye alacak. Sürekli iş göremezlik ödeneği alanların ikramiyesi ise iş göremezlik ödeneği oranı üzerinden hesaplanacak.

Aylık oranı yüzde 75 olan bayram başına 2 bin 250, yüzde 50 olan bin 500, yüzde 25 olan 750 lira ödeme alacak.

YASAL UYARI: TAKVİM.COM.TR'DE YAYINLANAN KÖŞE YAZISI/HABERİN TÜM HAKLARI TURKUVAZ MEDYA GRUBU'NA AİTTİR. KAYNAK GÖSTERİLSE VEYA HABERE AKTİF LİNK VERİLSE DAHİ KÖŞE YAZISI/HABERİN TAMAMI YA DA BİR BÖLÜMÜ KESİNLİKLE KULLANILAMAZ. KULLANILMASI DURUMUNDA YASAL İŞLEM BAŞLATILACAKTIR.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Yapay zeka bile kurtaramadı | CHP’nin Ankara’daki aday tanıtım toplantısı bomboş kaldı! Bülent Erandaç kaleme aldı: CHP’de şoklar
Yabancıların Türk varlıklarına ilgilisi devam ediyor! 15 haftada 6 milyar dolar
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Mesai süresini kısaltacak düzenleme yolda! Haftalık çalışma saati 40 saate iniyor
EYT’liye 8 kazanç: İşte aylık hesabından refah payına, ikramiyeden promosyona, vergi muafiyetine kadar bu yıl emekli olanların hakları...
Seçim zaferi sonrası ilk yurtdışı ziyareti Türkiye’ye! Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bir araya gelecek
CHP’li sapkın avukat Feyza Altun’dan İslam’a ve Kur’an’a alçak hakaret: Şeriate sokayım | Sosyal medyadan tepki yağdı: Tutuklansın
Başkan Erdoğan’dan muhalefet seçmenine çağrı: Size rağmen siyaset yapan kibir abidelerine hep beraber ders verelim
Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti’yi karıştırmaya devam ediyor! İP’in Meclis ve teşkilat üyelerinden ’İmamoğlu’ istifası
Türk Telekom
Milyoner’de geceye damga vuran soru: İzleyenler ekran başında adeta saçını başını yoldu! Yarışmacı işte o soruda joker hakkı kullandı
Batan ’BATUHAN A’ gemisi ile ilgili yeni gelişme: 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı! Kayıp mürettebatın kamaraları görüntülendi
Galatasaray deplasmanda Ankaragücü’nü farklı geçti!
CHP’de Ankara muharebesi! ’Eş başkanlar’ karşı karşıya geldi... Kılıçdaroğlu hançerlendiği yere gelmedi | Hatay’da çıkmaz Esenyurt’ta DEM payı
Trabzonspor Pendikspor’u iki golle geçti!
Son dakika: Erzincan İliç’teki toprak kaymasında bilirkişi raporu açıklandı! İşçilerin çektiği o fotoğraflar delil sayıldı! Türkiye müdürü yakalandı
SON DAKİKA