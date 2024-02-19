İkramiye artışı yarın Meclis’te: Ödemeler nasıl değişti? Kim, ne kadar alacak?

Emeklilere 3'er bin lira verilirken, dul ve yetimler hisseleri oranında, iki aylık birden alanlar en yüksek ödeme sağlayacak dosya üzerinden ikramiye alacak. Sürekli iş göremezlik ödeneği alanların ikramiyesi ise iş göremezlik ödeneği oranı üzerinden hesaplanacak.

Aylık oranı yüzde 75 olan bayram başına 2 bin 250, yüzde 50 olan bin 500, yüzde 25 olan 750 lira ödeme alacak.



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